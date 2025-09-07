Лишний рулон или банка краски превращаются в страховку от дорогостоящих ошибок

Когда речь заходит о ремонте, многие стараются покупать материалы максимально точно — "впритык". Но практика показывает, что такой подход часто приводит к проблемам. Достаточно одной царапины, случайного скола или протечки, чтобы вся работа пошла насмарку.

Поэтому профессиональные мастера советуют брать отделку с запасом. Это избавит от множества неприятностей и позволит быстро решить мелкие бытовые задачи в будущем.

Краска: запас для точечных ремонтов

Окрашенные стены в процессе эксплуатации неизбежно получают пятна и потертости. Особенно это заметно на ярких и насыщенных оттенках. Если при ремонте вы купите дополнительную банку в тон, в любой момент сможете подкрасить проблемное место и вернуть поверхности аккуратный вид.

Важно учитывать срок годности краски — берите вариант с максимальным запасом времени и храните плотно закрытым.

Обои: рулон, который может спасти интерьер

Даже если ремонт закончен, остатки обоев выбрасывать не стоит. Во-первых, в разных партиях оттенок одного и того же рисунка может заметно отличаться. Во-вторых, производитель может снять коллекцию с производства. Наличие хотя бы одного дополнительного рулона поможет исправить локальные повреждения без переклейки всей комнаты.

К тому же обои можно использовать креативно — для декора мебели, ниш или акцентных панелей.

Ламинат: всегда берите больше

При укладке ламината часть досок уходит "под резку". Кроме того, покрытие может пострадать из-за брака или ошибок монтажа. Если спустя несколько лет на полу появятся повреждения, проще всего заменить отдельные плашки, а не менять всё покрытие. Минимальный запас — 5%, но при диагональной укладке лучше сразу брать на 10% больше.

Паркет и паркетная доска: запас на десятилетия

Эти покрытия славятся долговечностью. Их можно неоднократно циклевать и возвращать первозданный вид. Но бывают ситуации, когда реставрация бессильна: например, после затопления. В этом случае наличие нескольких лишних плашек позволит заменить поврежденный участок без полной замены пола.

Для укладки палубным способом закладывают 5-10% запаса, для ремонта — дополнительно около 5%.

Вагонка: сорт имеет значение

Деревянная вагонка — материал с разными классами качества. Чем ниже сорт, тем больше вероятность брака и дефектов. Для вагонки высшего класса достаточно 5% запаса, для сортов В и С лучше брать на 10-15% больше. К тому же при монтаже доски тоже обрезаются, и без дополнительного количества не обойтись.

Керамогранит: прочный, но капризный

Хотя керамогранит считается более стойким, чем керамическая плитка, ошибки при укладке или бой при резке случаются часто. При прямой укладке берите не менее 5-10% материала сверх расчета, при диагональной — до 15%. Хранить остатки стоит до следующего ремонта, ведь при переустановке сантехники или перепланировке могут понадобиться точечные замены.

Декоративный кирпич и камень: особенно осторожно с гипсом

Такая отделка актуальна в современных интерьерах, особенно в стиле лофт или гранж. Но несмотря на эффектный вид, гипсовый декоративный кирпич достаточно хрупкий. Даже при бережной транспортировке часть материала может расколоться. Поэтому рекомендуется покупать минимум на 3% больше, чем нужно по расчетам.

Керамическая плитка: не рискуйте дизайнерскими коллекциями

Керамика более уязвима к сколам и браку, чем керамогранит. Если речь идет о дорогой дизайнерской плитке, панно или бордюрах, запас становится обязательным. Через пару лет найти точь-в-точь такую же коллекцию может быть невозможно. Поэтому разумно сразу закладывать 5% запаса для больших плит и хотя бы 2% для мелких декоративных элементов.

Почему экономия выходит боком

Каждый из отделочных материалов имеет свойство повреждаться в процессе эксплуатации. Запас избавит вас от необходимости срочно искать подходящую замену или переделывать ремонт заново. И чем сложнее или дороже материал, тем более оправдано покупать его с запасом.

