Потайная ловушка в стенах и углах — как незаметный перекос рушит планы ремонта

Выяснение точных размеров помещения — первый шаг на пути к успешному ремонту. Ошибка в замерах способна обернуться нехваткой отделочных материалов или тем, что новая мебель просто не поместится в комнате. Чтобы этого избежать, нужно правильно подсчитать площадь — как стандартной комнаты, так и сложного по форме помещения.
Чтобы приступить к измерениям, потребуется минимальный набор:
Дальномер удобнее и точнее, особенно если приходится работать одному, но он стоит дороже. Рулетка же требует помощи напарника, чтобы растянуть её на всю длину стены.
Большинство квартирных комнат имеют квадратную или прямоугольную форму. Здесь достаточно умножить длину на ширину:
S = a x b.
Для квадратных помещений всё ещё проще — достаточно возвести длину стороны в квадрат.
Пример перевода в квадратные метры: если сторона 271 см, а другая 453 см, то 271×453 = 122 763 см². Разделив на 10 000, получаем 12,3 м².
Помимо пола и потолка, при ремонте необходимо знать площадь стен. Для этого замеряют их ширину и высоту, затем перемножают. Но стены и углы не всегда бывают идеально ровными. Проверить вертикаль можно с помощью уровня или груза на нити, горизонталь — длинной рейкой, а прямые углы — обычным листом бумаги.
Если отклонения невелики, на итоговые расчёты они почти не влияют. Но при большой разнице, например перепаде высоты пола в 10-15 см, это обязательно учитывается.
Архитектурные элементы вроде колонн, альковов или ниш слегка усложняют расчёты. Если они имеют форму квадрата или прямоугольника, их площадь вычисляют отдельно, после чего вычитают или добавляют к общей площади.
Если ниша или выступ требует отделки, дополнительно подсчитывают площадь её боковых и верхних сторон.
В некоторых квартирах встречаются комнаты овальной или круглой формы. Для них используют школьные формулы:
Полукруглые балконы или эркеры рассчитывают так же, но результат делят пополам.
Иногда планировка настолько сложная, что подсчитать площадь напрямую невозможно. В этом случае действуют поэтапно:
Уточнения
Э́ркер (нем. erker, ärker от формы латинского "arcora" — "дуга, лук") — выходящая из плоскости фасада часть помещения, частично или полностью остеклённая, улучшающая его освещённость и инсоляцию.
Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.