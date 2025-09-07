Потайная ловушка в стенах и углах — как незаметный перекос рушит планы ремонта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Выяснение точных размеров помещения — первый шаг на пути к успешному ремонту. Ошибка в замерах способна обернуться нехваткой отделочных материалов или тем, что новая мебель просто не поместится в комнате. Чтобы этого избежать, нужно правильно подсчитать площадь — как стандартной комнаты, так и сложного по форме помещения.

размер
Фото: https://commons.wikimedia.org by Sector, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
размер

Основные инструменты для замеров

Чтобы приступить к измерениям, потребуется минимальный набор:

  • рулетка или лазерный дальномер;
  • карандаш и бумага для записей;
  • калькулятор.

Дальномер удобнее и точнее, особенно если приходится работать одному, но он стоит дороже. Рулетка же требует помощи напарника, чтобы растянуть её на всю длину стены.

Простая формула для прямоугольных помещений

Большинство квартирных комнат имеют квадратную или прямоугольную форму. Здесь достаточно умножить длину на ширину:
S = a x b.

Для квадратных помещений всё ещё проще — достаточно возвести длину стороны в квадрат.

Пример перевода в квадратные метры: если сторона 271 см, а другая 453 см, то 271×453 = 122 763 см². Разделив на 10 000, получаем 12,3 м².

Как правильно измерять стены и потолок

Помимо пола и потолка, при ремонте необходимо знать площадь стен. Для этого замеряют их ширину и высоту, затем перемножают. Но стены и углы не всегда бывают идеально ровными. Проверить вертикаль можно с помощью уровня или груза на нити, горизонталь — длинной рейкой, а прямые углы — обычным листом бумаги.

Если отклонения невелики, на итоговые расчёты они почти не влияют. Но при большой разнице, например перепаде высоты пола в 10-15 см, это обязательно учитывается.

Полезные советы при обмерах

  • Замеры пола проводят от стен, а не от плинтусов.
  • Все цифры лучше сразу отмечать на чертеже.
  • Каждую стену измеряют отдельно — не стоит полагаться, что противоположные стороны совпадут.
  • При подсчёте площади стен обязательно вычитают проёмы дверей и окон.

Ниши и выступы

Архитектурные элементы вроде колонн, альковов или ниш слегка усложняют расчёты. Если они имеют форму квадрата или прямоугольника, их площадь вычисляют отдельно, после чего вычитают или добавляют к общей площади.

Если ниша или выступ требует отделки, дополнительно подсчитывают площадь её боковых и верхних сторон.

Изогнутые поверхности

В некоторых квартирах встречаются комнаты овальной или круглой формы. Для них используют школьные формулы:

  • круг — S = π x r²;
  • эллипс — S = π x r₁ x r₂.

Полукруглые балконы или эркеры рассчитывают так же, но результат делят пополам.

Нестандартные комнаты

Иногда планировка настолько сложная, что подсчитать площадь напрямую невозможно. В этом случае действуют поэтапно:

  • Составляют схему комнаты, указывая все углы и размеры.
  • Делят пространство на простые фигуры: прямоугольники, трапеции, треугольники.
  • Вычисляют площадь каждой фигуры и складывают результаты.
  • Тот же метод подходит для подсчёта стен на мансардах со скошенными потолками.

Уточнения

Э́ркер (нем. erker, ärker от формы латинского "arcora" — "дуга, лук") — выходящая из плоскости фасада часть помещения, частично или полностью остеклённая, улучшающая его освещённость и инсоляцию.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
