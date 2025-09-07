Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кефир и компания: продукты с пробиотиками, которые превращают кишечник в крепость иммунитета
Нефтегазовые гиганты открывают двери: рост приглашений для женщин на 14%
Существа из мифов о русалках оказались реальностью — неожиданная встреча спустя 30 лет
Шатунов гордился бы: сын певца пошёл по неожиданному пути – вот какую он выбрал профессию
Всего 3 ингредиента, а вкус — бомба: секрет легендарного томатного соуса раскрыт
Каньоны, которые не прощают ошибок: отдых в этом техасском парке, может закончиться трагедией
Уход за сединой: какие шампуни, масла и средства точно нужны
Живые лампы из суккулентов мерцают часами и обещают заменить фонари — интрига, которую нельзя пропустить
Тайна раскрыта: вот сколько дней в неделю нужно ходить в спортзал и какова оптимальная частота занятий

Ремонт превращается в ловушку для кошелька — спасают только универсальные материалы

4:09
Недвижимость

Когда бюджет на ремонт ограничен, каждая ошибка в выборе материалов или планировании может стоить лишних расходов. Однако существуют простые способы распределить средства так, чтобы сэкономить без потери качества и уюта.

Современный ремонт квартиры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современный ремонт квартиры

Универсальные материалы вместо десятков вариантов

Чем меньше разных покрытий используется в квартире, тем проще контролировать расходы. Если стены окрасить в один цвет, краска расходуется экономнее. Тот же принцип работает и для пола: одно покрытие во всех комнатах не только снижает затраты, но и делает интерьер цельным.

Напольные покрытия: что выбрать

Сегодня на рынке наиболее востребованы два варианта — ламинат и SPC (кварцвинил). Каждый из них имеет свои особенности.

Ламинат

Этот материал давно перестал считаться временным решением. Современный ламинат прочный, устойчивый к царапинам и удобный в укладке. Его плюсы:

  • высокая износостойкость;
  • антистатичность — пыль меньше оседает;
  • гигиеничность и простота ухода;
  • разнообразие текстур и оттенков.

Главный минус — чувствительность к влаге. Если выбрать некачественный вариант, панели могут разбухнуть. Поэтому важно ориентироваться на продукцию, соответствующую стандартам качества.

SPC (кварцвинил)

Это относительно новый тип покрытия, сочетающий каменную крошку и ПВХ. Его достоинства:

  • абсолютная влагостойкость;
  • устойчивость к перепадам температуры;
  • удобная замковая система монтажа.

Однако есть и недостатки. Верхний слой подвержен царапинам, а в бюджетных моделях декоративное покрытие быстро стирается. Кроме того, материал тяжелый и требует идеально подготовленного основания.

Таким образом, при выборе между SPC и ламинатом стоит учитывать условия эксплуатации: для зон с высокой влажностью подойдет кварцвинил, а для жилых помещений оптимален качественный ламинат.

Однотонные и практичные покрытия

Текстурированные материалы и яркие принты выглядят эффектно, но остатки такой отделки редко находят применение. Однотонные обои или краска позволяют экономить и упрощают частичный ремонт.

Светлые оттенки против лишних расходов

Светлые стены не только визуально увеличивают пространство, но и требуют меньше краски. Для большинства оттенков достаточно двух слоев, тогда как темные и насыщенные требуют трех-четырех.

"Светлые оттенки не только визуально увеличивают пространство, но и могут сократить расходы на ремонт", — сказала дизайнер Регина Сажина.

Кроме того, нейтральные тона проще вписать в разные интерьеры, что позволяет избежать лишних трат на быструю смену декора.

Классический инструмент вместо технологий

Современные распылители кажутся удобными, но на практике увеличивают расход краски: часть состава теряется в воздухе. Валик же расходует на 20-30% меньше и дает плотное покрытие.

Акценты точечно, а не повсюду

Если хочется использовать дорогие материалы, лучше сделать их акцентом. Например, выделить одну стену фактурными обоями, а остальные покрыть краской. Тот же принцип работает с панелями и декоративными элементами.

Когда делать ремонт выгоднее

Выбор времени играет ключевую роль. Летом и в начале осени мастера перегружены заказами, а цены на материалы растут. Весной или поздней осенью ситуация обратная: ниже спрос, появляются скидки, а график работ проще согласовать.

Долговечность важнее моды

Модные отделочные решения быстро теряют актуальность. Лучше отдавать предпочтение материалам и цветам, которые не устареют через пару лет. Такой подход позволяет экономить в долгосрочной перспективе.

Уточнения

В соответствии с ГОСТ 27674-88 износостойкость - это свойство материала оказывать сопротивление изнашиванию в определённых условиях трения, оцениваемое величиной, обратной скорости изнашивания или интенсивности изнашивания.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Новости спорта
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Домашние животные
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Последние материалы
Кефир и компания: продукты с пробиотиками, которые превращают кишечник в крепость иммунитета
Нефтегазовые гиганты открывают двери: рост приглашений для женщин на 14%
Существа из мифов о русалках оказались реальностью — неожиданная встреча спустя 30 лет
Шатунов гордился бы: сын певца пошёл по неожиданному пути – вот какую он выбрал профессию
Всего 3 ингредиента, а вкус — бомба: секрет легендарного томатного соуса раскрыт
Каньоны, которые не прощают ошибок: отдых в этом техасском парке, может закончиться трагедией
Уход за сединой: какие шампуни, масла и средства точно нужны
Живые лампы из суккулентов мерцают часами и обещают заменить фонари — интрига, которую нельзя пропустить
Тайна раскрыта: вот сколько дней в неделю нужно ходить в спортзал и какова оптимальная частота занятий
Ремонт превращается в ловушку для кошелька — спасают только универсальные материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.