Ремонт превращается в ловушку для кошелька — спасают только универсальные материалы

4:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда бюджет на ремонт ограничен, каждая ошибка в выборе материалов или планировании может стоить лишних расходов. Однако существуют простые способы распределить средства так, чтобы сэкономить без потери качества и уюта.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современный ремонт квартиры

Универсальные материалы вместо десятков вариантов

Чем меньше разных покрытий используется в квартире, тем проще контролировать расходы. Если стены окрасить в один цвет, краска расходуется экономнее. Тот же принцип работает и для пола: одно покрытие во всех комнатах не только снижает затраты, но и делает интерьер цельным.

Напольные покрытия: что выбрать

Сегодня на рынке наиболее востребованы два варианта — ламинат и SPC (кварцвинил). Каждый из них имеет свои особенности.

Ламинат

Этот материал давно перестал считаться временным решением. Современный ламинат прочный, устойчивый к царапинам и удобный в укладке. Его плюсы:

высокая износостойкость;

антистатичность — пыль меньше оседает;

гигиеничность и простота ухода;

разнообразие текстур и оттенков.

Главный минус — чувствительность к влаге. Если выбрать некачественный вариант, панели могут разбухнуть. Поэтому важно ориентироваться на продукцию, соответствующую стандартам качества.

SPC (кварцвинил)

Это относительно новый тип покрытия, сочетающий каменную крошку и ПВХ. Его достоинства:

абсолютная влагостойкость;

устойчивость к перепадам температуры;

удобная замковая система монтажа.

Однако есть и недостатки. Верхний слой подвержен царапинам, а в бюджетных моделях декоративное покрытие быстро стирается. Кроме того, материал тяжелый и требует идеально подготовленного основания.

Таким образом, при выборе между SPC и ламинатом стоит учитывать условия эксплуатации: для зон с высокой влажностью подойдет кварцвинил, а для жилых помещений оптимален качественный ламинат.

Однотонные и практичные покрытия

Текстурированные материалы и яркие принты выглядят эффектно, но остатки такой отделки редко находят применение. Однотонные обои или краска позволяют экономить и упрощают частичный ремонт.

Светлые оттенки против лишних расходов

Светлые стены не только визуально увеличивают пространство, но и требуют меньше краски. Для большинства оттенков достаточно двух слоев, тогда как темные и насыщенные требуют трех-четырех.

"Светлые оттенки не только визуально увеличивают пространство, но и могут сократить расходы на ремонт", — сказала дизайнер Регина Сажина.

Кроме того, нейтральные тона проще вписать в разные интерьеры, что позволяет избежать лишних трат на быструю смену декора.

Классический инструмент вместо технологий

Современные распылители кажутся удобными, но на практике увеличивают расход краски: часть состава теряется в воздухе. Валик же расходует на 20-30% меньше и дает плотное покрытие.

Акценты точечно, а не повсюду

Если хочется использовать дорогие материалы, лучше сделать их акцентом. Например, выделить одну стену фактурными обоями, а остальные покрыть краской. Тот же принцип работает с панелями и декоративными элементами.

Когда делать ремонт выгоднее

Выбор времени играет ключевую роль. Летом и в начале осени мастера перегружены заказами, а цены на материалы растут. Весной или поздней осенью ситуация обратная: ниже спрос, появляются скидки, а график работ проще согласовать.

Долговечность важнее моды

Модные отделочные решения быстро теряют актуальность. Лучше отдавать предпочтение материалам и цветам, которые не устареют через пару лет. Такой подход позволяет экономить в долгосрочной перспективе.

Уточнения

В соответствии с ГОСТ 27674-88 износостойкость - это свойство материала оказывать сопротивление изнашиванию в определённых условиях трения, оцениваемое величиной, обратной скорости изнашивания или интенсивности изнашивания.

