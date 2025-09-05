Уборка без химии: 2 кухонных ингредиента, которые вернут вашим полам первозданный блеск

Производители агрессивных моющих средств давно играют на нашем желании иметь идеально чистый дом. Но секрет кристально чистых полов может скрываться не в дорогих химических составах, а в простых натуральных ингредиентах, которые есть на каждой кухне.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Уборка линолеума

Лимон: природный дезинфектор

Цитрусовый фрукт, который мы традиционно используем для приготовления напитков и укрепления иммунитета, обладает мощными антибактериальными свойствами. Добавление лимонного сока в воду для мытья полов создает эффективное дезинфицирующее средство, безопасное для ламината, виниловых покрытий и плитки.

Однако для натуральных материалов типа мрамора кислотные растворы не подходят — они могут повредить поверхность.

Сода: абразивный помощник

Пищевая сода в этом дуэте играет роль "тяжелой артиллерии". Ее легкий абразивный эффект помогает удалять стойкие загрязнения, в то время как лимон завершает процесс дезинфекции. Дополнительный бонус — сода нейтрализует неприятные запахи, оставляя после уборки свежий аромат.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. Помимо технического обслуживания и аспектов гигиены, она также включает в себя контроль безопасности и порядка, а также улучшения с эстетической точки зрения.

