Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой овощ превращается в деликатес: свекольный паштет удивляет с первого кусочка
Китай открыт: как избежать провала в первой поездке — советы путешественника
Недостаток белка и жиров: скрытая угроза красоты при похудении
Уборка без химии: 2 кухонных ингредиента, которые вернут вашим полам первозданный блеск
Четыре тонны золота в год: Приангарье вступает в новую эру добычи
Конец эпохи мифов: археология подтверждает участие медведей в гладиаторских боях
Россия — Иордания: тренер Селлами выделил ключевой фактор ничьей
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Сел брелок сигнализации? Без знания этой функции авто останется заблокированным

6 умных идей для маленькой ванной комнаты: как увеличить пространство втрое

2:02
Недвижимость

Владельцам малогабаритных ванных комнат посвящается! Эти шесть профессиональных хитростей заставят ваше маленькое пространство работать на все 100%.

Совмещённый санузел
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Совмещённый санузел

Забудьте о тесноте и дискомфорте — пришло время революции в планировке.

Вертикальное мышление

Когда квадратные метры на счету, каждый сантиметр стен становится бесценным. Установите высокие шкафы до потолка, подвесные полки и узкие стеллажи — они увеличат вместительность без захвата драгоценного пола. Организационные корзины и коробки превратят хаос в идеальный порядок.

Магия светлых тонов

Белый, кремовый и пастельные оттенки — секретное оружие против тесноты. Эти цвета отражают свет, создавая иллюзию простора. Разбавьте пространство парой ярких акцентов: цветными полотенцами, стильной мыльницей или ковриком с дерзким принтом.

Зеркала: оптический обманщик

Большое зеркало от пола до потолка — ваш козырь. Оно не только визуально удваивает пространство, но и усиливает естественное освещение. Зеркальный шкаф-аптечка решит проблему хранения и добавит функциональности.

Многофункциональная мебель

Умывальник со встроенными полками, складные сиденья и комбинированные ванна-душ — гениальные изобретения для экономии места. Каждый предмет должен работать на вас вдвойне!

Минимализм в аксессуарах

Забудьте о декоративных безделушках. Выберите 2-3 практичных аксессуара: стильный держатель для полотенец, дизайнерский дозатор для мыла и элегантные крючки. Пространство должно дышать.

Световая стратегия

Комбинируйте основное освещение с точечным у зеркала. Светодиодные ленты под полками создадут волшебный эффект парящей мебели. Правильный свет сделает комнату больше и уютнее.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Наука и техника
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Красота и стиль
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Последние материалы
Пара ломтиков к борщу и картошке: сало сухого посола, от которого невозможно оторваться
6 умных идей для маленькой ванной комнаты: как увеличить пространство втрое
Случайность или расчёт: почему Глушенков стал капитаном сборной
Заброшенное золото отходов: почему Башкирия предлагает раздать хвостохранилища за рубль
Балансировка сделана идеально, но руль дрожит: скрытые причины, о которых не говорят мастера
Пластика век без следов: всё, что важно знать о бесшовной методике
Привычка, которая убьёт ваши зубы: почему стакан воды с лимоном по утрам — это ловушка
Алтай против Черного моря: где выгоднее провести отпуск
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Космическое представление начинается: кровавая Луна станет главным героем ночи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.