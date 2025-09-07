Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВИА Суперстар: критика Соседова и слёзы Понаровской — чем удивил первый выпуск
Бархатный сезон в разгаре: аренда жилья на российских морях подскочила на 50%
Хотите жить дольше: три чашки в день — и риск смерти падает на 20%: тайны чайной традиции
Осень — 2025 в плену стиля: 10 универсальных жакетов, без которых гардероб обернётся провалом
Лобовое стекло под солнцем — зеркало смерти: как избежать ослепления на дороге
На грани гибели: туристы снова пострадали в Йеллоустоне
Атмосферные лучи окрашивают Луну в медь и разжигают любопытство под звездным небом
Болезнь начинается с царапины: когда кора рвётся, сад плачет — одна рана становится катастрофой
Холодец, который украсит любой стол: хитрый способ сохранить прозрачность бульона

Забудьте об отъезде: дальневосточная ипотека меняет правила игры — вот почему

2:18
Недвижимость

Программа дальневосточной ипотеки под 2% годовых продолжает менять демографическую ситуацию в регионе. По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, с момента запуска программы количество жителей, рассматривающих переезд из Дальневосточного федерального округа, сократилось в 3,6 раза. Это свидетельствует о реальной эффективности мер поддержки.

Владивосток
Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Владивосток

Новые инициативы президента Владимира Путина позволят еще большему числу людей воспользоваться льготными условиями. Теперь право на ипотеку под 2% получат все работники образования независимо от возраста, а также многодетные семьи без возрастных ограничений. Важным нововведением стало распространение программы на вторичное жилье в тех населенных пунктах, где не ведется строительство нового жилья.

Кто может участвовать в программе сейчас

  • Молодые семьи и родители до 36 лет
  • Врачи и учителя государственных учреждений
  • Участники программы "Дальневосточный гектар"
  • Сотрудники оборонно-промышленных предприятий
  • Участники СВО и переселенцы

Положительные результаты дальневосточной ипотеки

Статистика показывает впечатляющие результаты программы. За последние годы объем строительства жилья в регионе вырос в 3,5 раза, а миграционный прирост в 2024 году достиг рекордных показателей — +24,2 тысячи человек. Особенно важно, что программа привлекает молодежь: среди 20-24-летних жителей наблюдается положительная миграционная динамика, сообщает Газета.Ru.

Эксперты отмечают, что программа будет расширяться — на Дальнем Востоке проживают сотни тысяч учителей и многодетных семей, которые теперь смогут воспользоваться льготными условиями. Однако важно помнить, что при переезде в другой регион в течение пяти лет ставка по кредиту автоматически повышается до рыночной уровня (свыше 23% годовых). Также специалисты обращают внимание на риск роста цен на жилье в наиболее популярных районах.

Уточнения

Да́льний Восто́к — географический, геополитический и историко-культурный регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Экономика и бизнес
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Еда и рецепты
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Домашние животные
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Последние материалы
ВИА Суперстар: критика Соседова и слёзы Понаровской — чем удивил первый выпуск
Бархатный сезон в разгаре: аренда жилья на российских морях подскочила на 50%
Хотите жить дольше: три чашки в день — и риск смерти падает на 20%: тайны чайной традиции
Осень — 2025 в плену стиля: 10 универсальных жакетов, без которых гардероб обернётся провалом
Лобовое стекло под солнцем — зеркало смерти: как избежать ослепления на дороге
На грани гибели: туристы снова пострадали в Йеллоустоне
Атмосферные лучи окрашивают Луну в медь и разжигают любопытство под звездным небом
Болезнь начинается с царапины: когда кора рвётся, сад плачет — одна рана становится катастрофой
Забудьте об отъезде: дальневосточная ипотека меняет правила игры — вот почему
Холодец, который украсит любой стол: хитрый способ сохранить прозрачность бульона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.