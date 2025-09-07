Забудьте об отъезде: дальневосточная ипотека меняет правила игры — вот почему

Программа дальневосточной ипотеки под 2% годовых продолжает менять демографическую ситуацию в регионе. По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, с момента запуска программы количество жителей, рассматривающих переезд из Дальневосточного федерального округа, сократилось в 3,6 раза. Это свидетельствует о реальной эффективности мер поддержки.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владивосток

Новые инициативы президента Владимира Путина позволят еще большему числу людей воспользоваться льготными условиями. Теперь право на ипотеку под 2% получат все работники образования независимо от возраста, а также многодетные семьи без возрастных ограничений. Важным нововведением стало распространение программы на вторичное жилье в тех населенных пунктах, где не ведется строительство нового жилья.

Кто может участвовать в программе сейчас

Молодые семьи и родители до 36 лет

Врачи и учителя государственных учреждений

Участники программы "Дальневосточный гектар"

Сотрудники оборонно-промышленных предприятий

Участники СВО и переселенцы

Положительные результаты дальневосточной ипотеки

Статистика показывает впечатляющие результаты программы. За последние годы объем строительства жилья в регионе вырос в 3,5 раза, а миграционный прирост в 2024 году достиг рекордных показателей — +24,2 тысячи человек. Особенно важно, что программа привлекает молодежь: среди 20-24-летних жителей наблюдается положительная миграционная динамика, сообщает Газета.Ru.

Эксперты отмечают, что программа будет расширяться — на Дальнем Востоке проживают сотни тысяч учителей и многодетных семей, которые теперь смогут воспользоваться льготными условиями. Однако важно помнить, что при переезде в другой регион в течение пяти лет ставка по кредиту автоматически повышается до рыночной уровня (свыше 23% годовых). Также специалисты обращают внимание на риск роста цен на жилье в наиболее популярных районах.

Уточнения

Да́льний Восто́к — географический, геополитический и историко-культурный регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию.

