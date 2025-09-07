Льготная ипотека на Дальнем Востоке: эксперт раскрывает секрет успеха и главный риск

Программу льготной ипотеки на Дальнем Востоке, вероятно, расширят уже в ближайшее время. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владивосток

Инициатива исходит от президента Владимира Путина, который на Восточном экономическом форуме предложил:

распространить льготную ставку 2% на всех педагогов региона;

снять возрастные ограничения для многодетных семей;

разрешить использовать ипотеку на вторичное жилье в населенных пунктах без новостроек.

Кирилл Селезнев отмечает, что программа уже доказала свою эффективность: около 60% получателей ипотеки — переселенцы из других регионов России, сообщает Газета.Ru.

"Программа реально работает на привлечение людей: порядка 60% — это переселенцы из других регионов. Причем едут не только из Сибири, но и чаще из Центральной России", — сказал Селезнев.

Однако, как отметил Селезнев, главный риск программы в том, что она однажды закончится. Людям придется остаться жить на Дальнем Востоке, где сохраняются проблемы с инфраструктурой — медициной и образованием. Это может означать снижение качества жизни, предупреждает финансист.

Особенно остро эти проблемы стоят в арктических регионах, которые также включены в программу льготной ипотеки.

