Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Древний аул стало музеем под открытым небом: почему Гамсутль называют дагестанским Мачу-Пикчу
Этот рецепт жареной рыбы так вкусен, что трудно поверить, что она сделана дома
Красный сигнал: неожиданная находка органических следов на Марсе
Трагедия на Burning Man: Вика Цыганова безжалостно высказалась о гибели россиянина
Туристы в восторге: Сухум открывает новые горизонты на осенний сезон
Русский суперфуд в саду: 10 сортов смородины, где каждая ягода — как конфета
Октябрьский план ОПЕК+: старые ограничения на исходе? Инсайдеры шепчут о новом курсе
Яичница больше не пригорит: секретный ингредиент из кухонного шкафа спасет ваш завтрак — это не вода и не масло
Внешне премиум, внутри вопросы: чем удивит и чем разочарует Soueast S06

Льготная ипотека на Дальнем Востоке: эксперт раскрывает секрет успеха и главный риск

1:26
Недвижимость

Программу льготной ипотеки на Дальнем Востоке, вероятно, расширят уже в ближайшее время. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев.

Владивосток
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Владивосток

Инициатива исходит от президента Владимира Путина, который на Восточном экономическом форуме предложил:

  • распространить льготную ставку 2% на всех педагогов региона;
  • снять возрастные ограничения для многодетных семей;
  • разрешить использовать ипотеку на вторичное жилье в населенных пунктах без новостроек.

Кирилл Селезнев отмечает, что программа уже доказала свою эффективность: около 60% получателей ипотеки — переселенцы из других регионов России, сообщает Газета.Ru.

"Программа реально работает на привлечение людей: порядка 60% — это переселенцы из других регионов. Причем едут не только из Сибири, но и чаще из Центральной России", — сказал Селезнев.

Однако, как отметил Селезнев, главный риск программы в том, что она однажды закончится. Людям придется остаться жить на Дальнем Востоке, где сохраняются проблемы с инфраструктурой — медициной и образованием. Это может означать снижение качества жизни, предупреждает финансист.

Особенно остро эти проблемы стоят в арктических регионах, которые также включены в программу льготной ипотеки.

Уточнения

Ипотека (Ипотечное кредитование) в России является важнейшим звеном финансового рынка.

Да́льний Восто́к — географический, геополитический и историко-культурный регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Экономика и бизнес
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Недвижимость
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Последние материалы
Туристы в восторге: Сухум открывает новые горизонты на осенний сезон
Русский суперфуд в саду: 10 сортов смородины, где каждая ягода — как конфета
Октябрьский план ОПЕК+: старые ограничения на исходе? Инсайдеры шепчут о новом курсе
Яичница больше не пригорит: секретный ингредиент из кухонного шкафа спасет ваш завтрак — это не вода и не масло
Внешне премиум, внутри вопросы: чем удивит и чем разочарует Soueast S06
Измените свою тренировку: пресс станет стальным от этого неожиданного упражнения
Что делать с высыпаниями во время ПМС: гайд по уходу за лицом
Кораллы устраивают бэби-бум и спасают мир от климатического апокалипсиса — тайна выживания в океане
Взрыв после безмолвия: дочь Любови Успенской излила душу после разрыва с женихом
Там, где кошелёк худеет, здоровье не всегда толстеет: миф о дорогой рыбе рушится на глазах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.