Льготная ипотека на Дальнем Востоке: эксперт раскрывает секрет успеха и главный риск

Программу льготной ипотеки на Дальнем Востоке, вероятно, расширят уже в ближайшее время. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев.
Инициатива исходит от президента Владимира Путина, который на Восточном экономическом форуме предложил:
Кирилл Селезнев отмечает, что программа уже доказала свою эффективность: около 60% получателей ипотеки — переселенцы из других регионов России, сообщает Газета.Ru.
"Программа реально работает на привлечение людей: порядка 60% — это переселенцы из других регионов. Причем едут не только из Сибири, но и чаще из Центральной России", — сказал Селезнев.
Однако, как отметил Селезнев, главный риск программы в том, что она однажды закончится. Людям придется остаться жить на Дальнем Востоке, где сохраняются проблемы с инфраструктурой — медициной и образованием. Это может означать снижение качества жизни, предупреждает финансист.
Особенно остро эти проблемы стоят в арктических регионах, которые также включены в программу льготной ипотеки.
Уточнения
Ипотека (Ипотечное кредитование) в России является важнейшим звеном финансового рынка.
Да́льний Восто́к — географический, геополитический и историко-культурный регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию.
