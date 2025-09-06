Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один прорыв — и половины страны нет: бобры ставят Нидерланды на грань катастрофы
Зелёный мститель возвращается: что не так с ремейком культового фильма 80-х
Орландо Блум прервал молчание: вот что он сказал о Кэти Перри после расставания
Клетки раскрыли тайну: где на самом деле прячется причина лишнего веса
500 рублей за неправильный вид на дорогу: как правильно закрепить видеорегистратор
Гортензия не любит то, что обожают другие растения: парадокс дачного ухода
С этим маринадом баклажаны превращаются в огненный деликатес — и становятся главным героем зимнего застолья
Стала ещё более тревожной: Шумакова раскрыла опасный эффект от модного средства для похудения
Новый коллектив встречает жёстко: как план 30-60-90 помогает выстоять и закрепиться

Пространство работает на порядок: уборочный инвентарь скрыт, но всегда рядом

3:56
Недвижимость

Убирать квартиру или дом гораздо проще, если для всего инвентаря предусмотрено удобное и продуманное место. Особенно это касается пылесоса, швабры и других высоких аксессуаров, которые часто ставят в свободный угол и в итоге они мешают. Решений на самом деле больше, чем кажется на первый взгляд.

Хранение уборочного инвентаря
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Хранение уборочного инвентаря

На дверце шкафа

Внутренние поверхности дверей редко используются, хотя это отличный вариант для крепления держателей. Достаточно установить крючки или специальные зажимы, и на них можно подвесить швабры, щётки и даже лёгкий вертикальный пылесос. Такое размещение не занимает много места и остаётся скрытым, когда дверь закрыта.

В шкафу в ванной

Если габариты ванной позволяют, поставьте туда вместительный шкаф. В его верхней части удобно хранить полотенца и бытовую химию, а нижнюю нишу оставить под пылесос или швабру. Это избавляет от необходимости держать уборочные принадлежности на виду и делает ванную более аккуратной.

В выдвижной секции

Небольшой узкий ящик с выкатным механизмом — находка для тех, у кого нет места для хозяйственного шкафа. Его можно встроить в кухонный гарнитур или прихожую мебель. Внутри отлично помещаются щётки, метлы и компактные пылесосы. Дополнительно можно предусмотреть полочки или кармашки для тряпок и чистящих средств.

На крючках на стене

Самый простой способ — закрепить крючки или рейлинги. На них можно повесить швабру, веник или щётку. Чтобы ручка держалась, сделайте небольшую петлю из шнурка. Такой способ хорош, если нужно быстро организовать хранение, но важно помнить: аксессуары остаются на виду, поэтому они должны выглядеть опрятно.

В глубоком хозяйственном шкафу

Если мебель изготавливается на заказ, в проекте стоит заранее предусмотреть отдельное место для уборочного инвентаря. Например, при глубине шкафа от 60 сантиметров часть можно занять полками, а в оставшейся нише закрепить пылесос или держатели для швабры. Это решение особенно удобно для больших квартир.

За межкомнатной дверью

Ещё один способ рационально использовать пространство — разместить аксессуары для уборки за дверью. В прихожей, на кухне или в ванной можно установить узкие держатели. Главное — предусмотреть ограничитель, чтобы дверь при открытии не задевала швабры или пылесос.

На торце шкафа

Боковые поверхности шкафов часто остаются пустыми, хотя их тоже можно использовать. На торце легко закрепить держатели для метёлок или швабр. Такой вариант позволяет сэкономить внутреннее пространство мебели, а при необходимости можно заказать закрытую систему хранения, чтобы аксессуары не были на виду.

В кладовой

Если в доме есть кладовка, именно там лучше всего держать габаритный пылесос и другой инвентарь. Но ставить всё просто в угол нежелательно: вещи могут упасть и испортиться. Куда надёжнее закрепить их на крючках или специальных держателях. Тогда в кладовке будет порядок, а нужные предметы всегда окажутся под рукой.

Полезные советы

  • Старайтесь хранить инвентарь так, чтобы он не соприкасался с полом без необходимости — это продлит срок службы.
  • Используйте универсальные держатели, которые подходят для разных предметов с длинными ручками.
  • Если хранение открытое, выбирайте швабры и щётки в едином стиле и цвете — это сделает интерьер аккуратнее.

Грамотно организованное хранение позволяет освободить пространство и поддерживать порядок, а уборка становится менее утомительной.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Муха-зомби вживляла в людей трипаносом, меняющих личность и отбирающих разум
Домашние животные
Муха-зомби вживляла в людей трипаносом, меняющих личность и отбирающих разум
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Наука и техника
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Последние материалы
Михалков обрушился на Оскар: премия превратилась в инструмент идеологии
Любви не нужны слова: жена Брюса Уиллиса рассказала об их новой жизни после страшного диагноза
Волосы диктуют правила: стрижки осени меняют лицо быстрее, чем фотошоп
Осенняя грязь и реагенты разъедают машину: как защитить кузов и стёкла
Яблоня без лишних ветвей, как человек без лишнего груза: секреты обрезки для богатого урожая
Энергия без спортзала: как 10 минут в день делают фигуру лучше, чем час мучений
Эти пчёлы летают там, где другие умирают: урожай садов держится на их крыльях
Боб Тревино поставил лайк: как ошибка в соцсетях перевернула жизнь героини этого фильма
Пять продуктов выходят из тени: именно они решают судьбу ваших глаз
Что убивает продукты быстрее холодильника: привычки, которые сокращают срок хранения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.