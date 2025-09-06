Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Михалков обрушился на Оскар: премия превратилась в инструмент идеологии
Любви не нужны слова: жена Брюса Уиллиса рассказала об их новой жизни после страшного диагноза
Волосы диктуют правила: стрижки осени меняют лицо быстрее, чем фотошоп
Яблоня без лишних ветвей, как человек без лишнего груза: секреты обрезки для богатого урожая
Осенняя грязь и реагенты разъедают машину: как защитить кузов и стёкла
Энергия без спортзала: как 10 минут в день делают фигуру лучше, чем час мучений
Эти пчёлы летают там, где другие умирают: урожай садов держится на их крыльях
Боб Тревино поставил лайк: как ошибка в соцсетях перевернула жизнь героини этого фильма
Пять продуктов выходят из тени: именно они решают судьбу ваших глаз

Что убивает продукты быстрее холодильника: привычки, которые сокращают срок хранения

4:41
Недвижимость

Хранение продуктов напрямую влияет на их вкус, свежесть и даже безопасность. Многие привычные способы оказываются не такими уж удачными, а некоторые хитрости помогают сохранить еду значительно дольше.

Хранение продуктов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Хранение продуктов

Как правильно хранить крупы и бобовые

Главный враг круп — кислород. При открытом хранении они не только быстрее теряют свежесть, но и могут стать домом для насекомых.

Влажность приводит к плесени, а солнечный свет разрушает витамины. Поэтому оптимальный вариант — герметичная заводская упаковка или стеклянные банки с плотно закрывающимися крышками.

В пластике держать крупы нежелательно: материал может быть небезопасен. Лучше всего разместить банки в сухом и тёмном шкафу, подальше от плиты.

Сахар и соль: защита от влаги и запахов

Оба продукта хорошо впитывают посторонние ароматы и влагу. В итоге сахар слёживается, а соль образует неудобные комки. К тому же сладкое может привлечь муравьёв. Чтобы этого избежать, стоит пересыпать их в плотно закрывающуюся тару или специальные банки без отверстий и хранить подальше от источников влаги и тепла.

Мука и её "соседи"

Мука ведёт себя так же, как сахар, — быстро впитывает запахи. Особенно нежелательно хранить её рядом со специями. Лучше сразу пересыпать муку в стеклянную банку с крышкой: заводская упаковка не герметична. Попадание влаги приведёт к плесени или образованию комков.

Фрукты и овощи: воздух против пакетов

Свежие овощи и фрукты продолжают выделять этилен, который ускоряет их дозревание. Лидеры в этом процессе — яблоки, бананы, дыни и томаты. Их лучше держать отдельно от других продуктов. Оптимальные условия — полотняные мешочки, сетки или деревянные ящики в сухом и прохладном месте с хорошей вентиляцией.

В холодильнике их тоже можно хранить, но важно не класть в герметичные пакеты: это приведёт к гниению. Если урожая слишком много, стоит рассмотреть заморозку в вакуумных пакетах.

Сухофрукты и орехи

Полиэтилен для хранения сухофруктов и орехов не подходит: он удерживает влагу, а продукты начинают портиться. Орехи из-за содержания масел особенно быстро прогоркают. Лучший выбор — тканевые или льняные мешочки. Держать их следует в сухом и хорошо проветриваемом месте.

Заморозка мяса: порционно и без воздуха

Мясо, которое не готовится сразу, нужно разделить на порции, промыть и обсушить. Крупные куски плохо замораживаются, а при разморозке часть продукта теряет вкус.

Поэтому каждую порцию стоит упаковать отдельно в полиэтиленовые пакеты, максимально удалив воздух. В морозильнике мясо можно хранить до года, затем оно становится "перемороженным" и теряет качество.

Рыба: подготовка перед заморозкой

Свежая рыба быстро теряет вкус, если хранить её неправильно. Перед заморозкой тушку нужно очистить, выпотрошить, удалить голову и хорошо обсушить. Герметичная упаковка или вакуумные пакеты помогут сохранить свежесть и не позволят остальным продуктам в морозильной камере пропитаться рыбным запахом.

Хлеб: холодильник или морозильник

Хлебницы, вопреки привычке, плохо подходят для хранения. В них хлеб либо плесневеет, либо засыхает. Более надёжный способ — убрать его в пакет и хранить в холодильнике. Если хлеба слишком много, его можно заморозить: потом достаточно подогреть ломтики в духовке или микроволновке.

Зелень: в воде или пакете

Чтобы зелень оставалась свежей, лучше всего поставить её в стакан с водой и убрать в холодильник. Перед этим стоит обрезать кончики стеблей. Альтернативный вариант — пакет, наполненный воздухом и плотно завязанный. Но важно, чтобы зелень была сухой, иначе она быстро испортится.

Алкоголь: прохлада и темнота

Лучшие условия для хранения спиртного — тёмное и прохладное место. Идеален винный шкаф, но подойдёт и обычный. Важно только следить, чтобы не было жары. Вино лучше хранить горизонтально, а крепкие напитки — вертикально. Пиво, ликёры и вермут желательно ставить в холодильник.

Уточнения

Вентиля́ция (от лат. ventilatio - проветривание) — перемещение газов под действием разности давления без применения замкнутых каналов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Четыре вершины, где богам угоднее смерть альпиниста, чем его победа
Наука и техника
Четыре вершины, где богам угоднее смерть альпиниста, чем его победа
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Последние материалы
От деревенской традиции к высокой кухне: как паста из Граньяно покорила весь мир
Конец эры балахонов: узкая талия объявлена главным фетишем модной осени — 2025
Здоровый сад сегодня или голые пни весной: решает одна ошибка — как спасти деревья от грызунов
С какой стати они должны на меня влиять? Лиза Моряк высказалась о давлении общества
Рейнольдс против ребёнка: стал известен жёсткий диалог на красной дорожке
Студенистые чудовища из глубин: на Гуроне нашли живые пузыри возрастом в полмиллиарда лет
Проверочный сезон: забыли про эти вещи? Машина не переживёт осень
Мышцы растут, а сила утекает сквозь пальцы: главная ошибка тренировок
Стены слышат всё: как обычный смыв воды ночью может обернуться для туриста в Европе большим штрафом
Природный инженерный шедевр: как белый медведь выживает при −46 °C и не мёрзнет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.