Что убивает продукты быстрее холодильника: привычки, которые сокращают срок хранения

Хранение продуктов напрямую влияет на их вкус, свежесть и даже безопасность. Многие привычные способы оказываются не такими уж удачными, а некоторые хитрости помогают сохранить еду значительно дольше.

Как правильно хранить крупы и бобовые

Главный враг круп — кислород. При открытом хранении они не только быстрее теряют свежесть, но и могут стать домом для насекомых.

Влажность приводит к плесени, а солнечный свет разрушает витамины. Поэтому оптимальный вариант — герметичная заводская упаковка или стеклянные банки с плотно закрывающимися крышками.

В пластике держать крупы нежелательно: материал может быть небезопасен. Лучше всего разместить банки в сухом и тёмном шкафу, подальше от плиты.

Сахар и соль: защита от влаги и запахов

Оба продукта хорошо впитывают посторонние ароматы и влагу. В итоге сахар слёживается, а соль образует неудобные комки. К тому же сладкое может привлечь муравьёв. Чтобы этого избежать, стоит пересыпать их в плотно закрывающуюся тару или специальные банки без отверстий и хранить подальше от источников влаги и тепла.

Мука и её "соседи"

Мука ведёт себя так же, как сахар, — быстро впитывает запахи. Особенно нежелательно хранить её рядом со специями. Лучше сразу пересыпать муку в стеклянную банку с крышкой: заводская упаковка не герметична. Попадание влаги приведёт к плесени или образованию комков.

Фрукты и овощи: воздух против пакетов

Свежие овощи и фрукты продолжают выделять этилен, который ускоряет их дозревание. Лидеры в этом процессе — яблоки, бананы, дыни и томаты. Их лучше держать отдельно от других продуктов. Оптимальные условия — полотняные мешочки, сетки или деревянные ящики в сухом и прохладном месте с хорошей вентиляцией.

В холодильнике их тоже можно хранить, но важно не класть в герметичные пакеты: это приведёт к гниению. Если урожая слишком много, стоит рассмотреть заморозку в вакуумных пакетах.

Сухофрукты и орехи

Полиэтилен для хранения сухофруктов и орехов не подходит: он удерживает влагу, а продукты начинают портиться. Орехи из-за содержания масел особенно быстро прогоркают. Лучший выбор — тканевые или льняные мешочки. Держать их следует в сухом и хорошо проветриваемом месте.

Заморозка мяса: порционно и без воздуха

Мясо, которое не готовится сразу, нужно разделить на порции, промыть и обсушить. Крупные куски плохо замораживаются, а при разморозке часть продукта теряет вкус.

Поэтому каждую порцию стоит упаковать отдельно в полиэтиленовые пакеты, максимально удалив воздух. В морозильнике мясо можно хранить до года, затем оно становится "перемороженным" и теряет качество.

Рыба: подготовка перед заморозкой

Свежая рыба быстро теряет вкус, если хранить её неправильно. Перед заморозкой тушку нужно очистить, выпотрошить, удалить голову и хорошо обсушить. Герметичная упаковка или вакуумные пакеты помогут сохранить свежесть и не позволят остальным продуктам в морозильной камере пропитаться рыбным запахом.

Хлеб: холодильник или морозильник

Хлебницы, вопреки привычке, плохо подходят для хранения. В них хлеб либо плесневеет, либо засыхает. Более надёжный способ — убрать его в пакет и хранить в холодильнике. Если хлеба слишком много, его можно заморозить: потом достаточно подогреть ломтики в духовке или микроволновке.

Зелень: в воде или пакете

Чтобы зелень оставалась свежей, лучше всего поставить её в стакан с водой и убрать в холодильник. Перед этим стоит обрезать кончики стеблей. Альтернативный вариант — пакет, наполненный воздухом и плотно завязанный. Но важно, чтобы зелень была сухой, иначе она быстро испортится.

Алкоголь: прохлада и темнота

Лучшие условия для хранения спиртного — тёмное и прохладное место. Идеален винный шкаф, но подойдёт и обычный. Важно только следить, чтобы не было жары. Вино лучше хранить горизонтально, а крепкие напитки — вертикально. Пиво, ликёры и вермут желательно ставить в холодильник.

