Банки превращают кухню в хаос, но одна хитрость возвращает порядок и стиль

Хранение домашних заготовок — задача, которая требует не только практичности, но и эстетики. Банки с соленьями и вареньем занимают немало места, и если не продумать систему, кухня или кладовка быстро превратятся в склад. Есть множество способов, которые позволяют разместить консервацию аккуратно, компактно и так, чтобы нужная банка всегда была под рукой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Хранение домашних заготовок

На этажерке в шкафчике

Высокий кухонный шкаф можно использовать максимально эффективно, если установить в нём небольшую этажерку. Она фактически удваивает пространство, превращая одну полку в две. Благодаря этому банки расставляются в два уровня, но при этом остаются в зоне видимости и лёгкого доступа.

В кладовке

Тем, у кого сохранилась кладовка, повезло — это одно из самых удобных мест для хранения заготовок. Здесь можно выделить отдельную полку или собрать небольшой модуль. Удобнее всего группировать банки: огурцы — в одном ряду, варенье — в другом, овощные салаты — отдельно. Такой порядок избавляет от долгих поисков и помогает поддерживать систему.

На холодильнике

Пространство над холодильником часто пустует или превращается в склад случайных вещей. Между тем это отличное место для компактного хранения. Чтобы всё выглядело аккуратно, банки можно поставить в корзины, ящики или деревянные подносы с бортиками. Тогда заготовки будут и под рукой, и выглядеть опрятно.

На открытых полках кухни

Открытые полки можно превратить не только в функциональное место хранения, но и в элемент декора. Для этого стоит использовать одинаковые банки и крышки, дополнить их стильными этикетками. Такой приём создаёт на кухне уют и гармонию, а заодно упрощает поиск нужного продукта.

Вертикальное хранение в ящике

Обычный кухонный ящик тоже может вместить немало банок. Чтобы они не занимали лишнее место, их можно ставить друг на друга. Но для этого лучше выбирать одинаковые банки с плоскими крышками — тогда конструкция получится устойчивой, а риск разбить что-то будет минимальным.

В корзине с секциями

Если запасы не помещаются на кухне, часть консервации можно разместить в других зонах квартиры. Например, в прихожей, на антресолях или даже под кроватью. Удобнее всего использовать корзины с разделителями: банки стоят аккуратно, не бьются и легко достаются. Для удобства крышки лучше подписать.

В буфете

Сладкие заготовки — варенье, джемы — можно хранить в буфете вместе с посудой и чайным сервизом. Красивые банки или декоративные крышки будут выглядеть уместно и даже станут частью интерьера. Особенно эффектно смотрятся баночки с тканевыми или бумажными чехлами.

В шкафу на балконе

Одно из лучших решений для больших запасов — шкаф на балконе. За закрытыми дверцами создаются тёмные и прохладные условия, которые подходят для долгого хранения. Здесь банки можно спокойно расставить рядами, не заботясь о том, как это выглядит, ведь в глаза хранение не бросается.

Домашняя консервация не обязательно должна загромождать пространство. С помощью этажерок, корзин, открытых полок или кладовки её можно хранить компактно, удобно и даже красиво. Важно лишь подобрать подходящий вариант под особенности квартиры и количество заготовок.

Уточнения

Этажерка (от фр. Etagere — полка) — напольное или навесное изделие мебели, разновидность стеллажа, полки которого открыты со всех сторон и опираются на вертикальные стойки. У этажерок отсутствуют фасад и стенки, но сама этажерка в напольном варианте может иметь нижнюю закрытую тумбу. Полки напоминают этажи, откуда и произошло название.

