Шкатулки уходят в прошлое, а случайные предметы становятся хранителями ценностей

Хранение украшений — тема, которая волнует многих. Цепочки должны оставаться распутанными, серьги — целыми, а кольца — всегда под рукой. Чтобы утренние сборы не превращались в квест, важно продумать удобную систему хранения. Идей много: от специальных органайзеров до самых простых решений из подручных материалов.
Стильные коробки из-под сигар, чая или печенья легко превратить в вместилище для украшений. Внутри можно сделать мягкие перегородки и вставки из бархата или фетра, чтобы кольца и серьги лежали отдельно. Получается красиво, экологично и функционально.
Для большой коллекции серёжек подойдёт художественный холст. Его удобно прокалывать острыми застёжками, а значит, украшения будут храниться на виду. Такой способ легко дополнить крючками — на них можно развесить браслеты или подвески.
Доска с перфорацией (пегборд) позволяет менять расположение крючков и держателей. На ней можно хранить цепочки, браслеты, кольца и серьги. Главное — учитывать толщину доски, чтобы застёжки серёжек легко фиксировались.
Пробковая доска в рамке превращается в стильный аксессуар для спальни или гардеробной. Несколько рядов маленьких крючков позволяют удобно развесить колье и цепочки. Если повесить такую конструкцию за дверью, она не будет бросаться в глаза.
Горизонтальный способ хранения — специальные выдвижные ящики с разделителями. В них можно удобно разложить украшения по категориям. Цепочки не будут путаться, а изделия из разных металлов не соприкоснутся и не окислятся.
Компактные настольные подставки выручают тех, кто любит держать украшения под рукой. Разноуровневые секции помогают разместить серьги, браслеты и длинные цепочки. Но для сохранности коллекции лучше хранить только те вещи, которые используются каждый день.
Иногда под рукой оказываются самые неожиданные предметы. Металлическая решётка для заметок отлично подходит для хранения серёжек, а бутылка — для браслетов. Чтобы они смотрелись эстетично, их можно покрасить или декорировать.
Компактное решение — закрепить прозрачные крючки на стене или простенке между дверями. На них удобно вешать подвески и цепочки. На светлой стене крючки почти незаметны, а украшения всегда под рукой.
На полках стеллажа можно устроить целую экспозицию. Серьги закрепить на специальных органайзерах, браслеты развесить в ряд, а крупные колье разместить на бюстах. Для редких украшений подойдут закрытые подписанные коробки.
Самый простой вариант — развесить украшения на стене спальни или гардеробной. Для этого подойдут аккуратные деревянные крючки-брусочки. На одном можно разместить несколько цепочек, и выглядеть это будет стильно.
Хранение украшений не ограничивается классическими шкатулками. Каждый способ можно адаптировать под свою коллекцию: кто-то выберет выдвижной ящик, кто-то — настенную доску или необычную подставку. Главное, чтобы аксессуары были в порядке и всегда под рукой.
Уточнения
Холст - натуральная (как правило, льняная), бумажная, синтетическая или комбинированная (смесовая) ткань с полотняным (то есть перпендикулярным с чередованием нахлёстов через одну нить) переплетением пряжи.
