Шкатулки уходят в прошлое, а случайные предметы становятся хранителями ценностей

Хранение украшений — тема, которая волнует многих. Цепочки должны оставаться распутанными, серьги — целыми, а кольца — всегда под рукой. Чтобы утренние сборы не превращались в квест, важно продумать удобную систему хранения. Идей много: от специальных органайзеров до самых простых решений из подручных материалов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Хранение украшений

Коробки с историей

Стильные коробки из-под сигар, чая или печенья легко превратить в вместилище для украшений. Внутри можно сделать мягкие перегородки и вставки из бархата или фетра, чтобы кольца и серьги лежали отдельно. Получается красиво, экологично и функционально.

Холст с перфорацией

Для большой коллекции серёжек подойдёт художественный холст. Его удобно прокалывать острыми застёжками, а значит, украшения будут храниться на виду. Такой способ легко дополнить крючками — на них можно развесить браслеты или подвески.

Пегборд как универсальное решение

Доска с перфорацией (пегборд) позволяет менять расположение крючков и держателей. На ней можно хранить цепочки, браслеты, кольца и серьги. Главное — учитывать толщину доски, чтобы застёжки серёжек легко фиксировались.

Органайзер из пробковой доски

Пробковая доска в рамке превращается в стильный аксессуар для спальни или гардеробной. Несколько рядов маленьких крючков позволяют удобно развесить колье и цепочки. Если повесить такую конструкцию за дверью, она не будет бросаться в глаза.

Выдвижные ящики

Горизонтальный способ хранения — специальные выдвижные ящики с разделителями. В них можно удобно разложить украшения по категориям. Цепочки не будут путаться, а изделия из разных металлов не соприкоснутся и не окислятся.

Подставки для столика

Компактные настольные подставки выручают тех, кто любит держать украшения под рукой. Разноуровневые секции помогают разместить серьги, браслеты и длинные цепочки. Но для сохранности коллекции лучше хранить только те вещи, которые используются каждый день.

Решётки и бутылки

Иногда под рукой оказываются самые неожиданные предметы. Металлическая решётка для заметок отлично подходит для хранения серёжек, а бутылка — для браслетов. Чтобы они смотрелись эстетично, их можно покрасить или декорировать.

Прозрачные крючки

Компактное решение — закрепить прозрачные крючки на стене или простенке между дверями. На них удобно вешать подвески и цепочки. На светлой стене крючки почти незаметны, а украшения всегда под рукой.

"Выставка" в шкафу

На полках стеллажа можно устроить целую экспозицию. Серьги закрепить на специальных органайзерах, браслеты развесить в ряд, а крупные колье разместить на бюстах. Для редких украшений подойдут закрытые подписанные коробки.

Настенные крючки

Самый простой вариант — развесить украшения на стене спальни или гардеробной. Для этого подойдут аккуратные деревянные крючки-брусочки. На одном можно разместить несколько цепочек, и выглядеть это будет стильно.

Хранение украшений не ограничивается классическими шкатулками. Каждый способ можно адаптировать под свою коллекцию: кто-то выберет выдвижной ящик, кто-то — настенную доску или необычную подставку. Главное, чтобы аксессуары были в порядке и всегда под рукой.

Уточнения

Холст - натуральная (как правило, льняная), бумажная, синтетическая или комбинированная (смесовая) ткань с полотняным (то есть перпендикулярным с чередованием нахлёстов через одну нить) переплетением пряжи.

