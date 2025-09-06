Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет хрустящего урожая: превращаем помидоры в чипсы без капли масла — готовим дома
Проклятый остров Спайк: как тюрьма XVIII века стала главной туристической жемчужиной Ирландии
Космическая паутина: учёные раскрыли слабость первых магнитных полей во Вселенной
Домодедовский суд принял решение: вот что теперь запрещено Аглае Тарасовой
Если вы сможете пройти этот 3-минутный тест на лестнице, ваше сердце на десятилетия моложе, чем вы
Лучшие средства от шелушения и сухости кожи лица — гид по уходу
Какие Lada выгоднее всего покупать в 2025-м: анализ цен на вторичке
Белорусский крипто-феникс: Лукашенко даёт зелёный свет новому финансовому чуду
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз

Осень меняет дом быстрее, чем календарь: тепло и уют приходят вместе с текстилем

4:52
Недвижимость

С наступлением нового сезона многие задумываются о том, как обновить пространство вокруг себя. Осень особенно располагает к переменам: хочется тепла, уюта и порядка в доме. Чтобы плавно войти в этот период, достаточно выполнить несколько простых, но полезных дел.

Осенний уют
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенний уют

Подготовка текстиля к холодам

Лёгкие ткани, которые радовали летом, пора сменить на более тёплые. Осенью отлично смотрятся пледы из шерсти или трикотажа, бархатные подушки и плотные портьеры. Они не только создают атмосферу уюта, но и действительно помогают удерживать тепло.

Особенно актуальны материалы вроде букле, фланели или велюра — они делают комнату визуально и физически более тёплой. Даже если добавить всего пару новых элементов, настроение в доме заметно изменится.

Ковры для комфорта

Даже самый небольшой коврик осенью играет свою роль. А большой и пушистый способен полностью преобразить пространство. Ковры работают сразу в нескольких направлениях: украшают интерьер, делают его более тёплым и защищают от холода.

Кроме того, гораздо приятнее ходить босиком по мягкому ворсу, чем по холодному полу. Для спальни или гостиной подойдут ковры с длинным ворсом, а для прихожей — практичные модели с ярким узором.

Осенний порядок в прихожей

Прихожая осенью превращается в самую "нагруженную" зону квартиры. Куртки, пальто, сапоги и зонты занимают всё свободное место, а грязь и слякоть с улицы быстро наводят беспорядок. Чтобы этого избежать, стоит заранее продумать хранение.

Для каждой вещи должно быть своё место: крючки для сумок и шарфов, лотки или поддоны для обуви, отдельная стойка для зонтов. Перед дверью лучше положить водоотталкивающий коврик, который будет задерживать грязь.

Генеральная уборка перед сезоном

Чистый дом всегда выглядит уютнее. Осень — отличное время для генеральной уборки. Протрите все поверхности, загляните в дальние уголки, куда обычно не доходят руки, вымойте окна и полы. Не забудьте перебрать шкафы: ненужные вещи можно отдать или выбросить, а нужные — аккуратно разложить.

Такая уборка помогает не только освежить пространство, но и выявить места, где чаще всего накапливается беспорядок.

Сезонный декор

Чтобы настроиться на осеннюю волну, достаточно нескольких штрихов. Атмосферу создадут свечи с ароматами специй, букеты из сухоцветов, картины или постеры в тёплой палитре. Красиво смотрятся и новые текстильные детали — скатерти, салфетки, декоративные подушки в оттенках терракоты, бежевого, тёмно-зелёного или золотистого. Такой декор поднимает настроение и помогает воспринимать осень не как хмурую пору, а как время уюта.

Ароматы, которые согревают

Обоняние играет важную роль в том, как мы воспринимаем пространство. Осенью идеально подходят пряные и древесные ноты: сандал, корица, кедр, пачули. Если хочется добавить яркости, можно выбрать ароматы с цитрусами. Свечи, аромапалочки или диффузоры создадут нужное настроение и сделают дом ещё более тёплым.

Смена гардероба

Летние вещи, обувь, пляжные аксессуары и лёгкие сумки лучше убрать подальше до следующего сезона. Перед этим их стоит почистить и аккуратно сложить в коробки или кофры. Удобнее всего хранить такие вещи на антресолях, в кладовой или на дальних полках шкафа. Освободившееся место займут осенние пальто, сапоги и шарфы, которые будут всегда под рукой.

Рабочее место в порядке

Начало учебного года — хороший повод обновить рабочую зону. Даже если в семье никто не учится, а все работают удалённо, порядок на письменном столе играет большую роль. Уберите лишнее, протрите мебель, разберите документы.

Можно добавить несколько новых деталей: настольную лампу с необычным дизайном, органайзер для канцелярии или вдохновляющий постер. Такая "перезагрузка" помогает настроиться на продуктивность.

Зачем всё это нужно

Каждое из этих простых действий делает дом более тёплым, удобным и уютным. Когда пространство вокруг организовано, сезонные перемены воспринимаются легче, а настроение становится более стабильным. Осень перестаёт ассоциироваться только с холодом и дождями и превращается в возможность для обновления.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Муха-зомби вживляла в людей трипаносом, меняющих личность и отбирающих разум
Домашние животные
Муха-зомби вживляла в людей трипаносом, меняющих личность и отбирающих разум
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Красота и стиль
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Последние материалы
Белорусский крипто-феникс: Лукашенко даёт зелёный свет новому финансовому чуду
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Идеальный яблочный пирог существует: раскройте секрет вкуснейшей начинки
Засыпаете днем на ходу? Наука раскрыла, почему одни падают от усталости, а другие полны сил
Омоложение без ботокса: всё, что нужно знать об антиоксидантных сыворотках
Земля вздрогнула дважды: как турецкие толчки аукнулись извержениями в далёком Азербайджане
Главная ошибка в спальне: эти обои вызывают бессонницу, но вы их выбираете из-за красоты
Лидер мирового неба: кто стал авиакомпанией № 1 по пассажирам и рейсам
Не ждите морозов: сделайте это с малиной сейчас, чтобы потом не бегать за покупной
Забудьте про жим лёжа: настоящий рост груди дают другие упражнения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.