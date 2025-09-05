Полы сверкают, воздух — тёплый и пряный: одна специя может стать универсальным средством

Можно ли навести порядок дома и одновременно наполнить его уютным ароматом? Оказывается, да. Для этого вовсе не нужны дорогие средства — достаточно обычной корицы. Она не только справляется с микробами, но и отпугивает непрошеных гостей вроде муравьёв и мышей.
В древности её использовали как природную дезинфекцию. Сегодня эта ароматная пряность снова возвращается в быт. Она:
Чайная ложка на ведро тёплой воды — и у вас готов универсальный раствор. Для усиления эффекта можно добавить немного уксуса или каплю средства для посуды.
Две палочки прокипятите 10 минут в литре воды и влейте отвар в ведро для мытья полов. Аромат сохраняется, но осадка на полу не остаётся.
Несмотря на "натуральность", корица подходит не всем. Для собак она безопасна, но кошкам может навредить, особенно в виде масла. В домах с питомцами лучше выбирать альтернативы — например, пароочиститель. Он тоже дезинфицирует, но без запаха и риска для животных.
Уточнения
Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
