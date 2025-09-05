Полы сверкают, воздух — тёплый и пряный: одна специя может стать универсальным средством

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:51
Недвижимость

Можно ли навести порядок дома и одновременно наполнить его уютным ароматом? Оказывается, да. Для этого вовсе не нужны дорогие средства — достаточно обычной корицы. Она не только справляется с микробами, но и отпугивает непрошеных гостей вроде муравьёв и мышей.

Корица
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корица

Почему корица работает

В древности её использовали как природную дезинфекцию. Сегодня эта ароматная пряность снова возвращается в быт. Она:

  • уничтожает бактерии и замедляет размножение микробов;
  • действует как натуральный репеллент;
  • дарит дому мягкий тёплый запах, создавая атмосферу уюта.

Как применять корицу для уборки

Молотая корица

Чайная ложка на ведро тёплой воды — и у вас готов универсальный раствор. Для усиления эффекта можно добавить немного уксуса или каплю средства для посуды.

Корица в палочках

Две палочки прокипятите 10 минут в литре воды и влейте отвар в ведро для мытья полов. Аромат сохраняется, но осадка на полу не остаётся.

Эфирное масло

  • 10-20 капель добавьте к воде. Идеально, если нужно, чтобы запах задержался дольше, например, перед приходом гостей.
  • Мыть полы таким раствором стоит раз в неделю. Этого достаточно, чтобы освежить дом и ограничить рост бактерий.

Важное предупреждение

Несмотря на "натуральность", корица подходит не всем. Для собак она безопасна, но кошкам может навредить, особенно в виде масла. В домах с питомцами лучше выбирать альтернативы — например, пароочиститель. Он тоже дезинфицирует, но без запаха и риска для животных.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
