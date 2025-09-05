Полы сверкают, воздух — тёплый и пряный: одна специя может стать универсальным средством

Можно ли навести порядок дома и одновременно наполнить его уютным ароматом? Оказывается, да. Для этого вовсе не нужны дорогие средства — достаточно обычной корицы. Она не только справляется с микробами, но и отпугивает непрошеных гостей вроде муравьёв и мышей.

Почему корица работает

В древности её использовали как природную дезинфекцию. Сегодня эта ароматная пряность снова возвращается в быт. Она:

уничтожает бактерии и замедляет размножение микробов;

действует как натуральный репеллент;

дарит дому мягкий тёплый запах, создавая атмосферу уюта.

Как применять корицу для уборки

Молотая корица

Чайная ложка на ведро тёплой воды — и у вас готов универсальный раствор. Для усиления эффекта можно добавить немного уксуса или каплю средства для посуды.

Корица в палочках

Две палочки прокипятите 10 минут в литре воды и влейте отвар в ведро для мытья полов. Аромат сохраняется, но осадка на полу не остаётся.

Эфирное масло

10-20 капель добавьте к воде. Идеально, если нужно, чтобы запах задержался дольше, например, перед приходом гостей.

Мыть полы таким раствором стоит раз в неделю. Этого достаточно, чтобы освежить дом и ограничить рост бактерий.

Важное предупреждение

Несмотря на "натуральность", корица подходит не всем. Для собак она безопасна, но кошкам может навредить, особенно в виде масла. В домах с питомцами лучше выбирать альтернативы — например, пароочиститель. Он тоже дезинфицирует, но без запаха и риска для животных.

