Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Половина роста ребёнка и целый шок для дачников — вот каким стал огурец в Кузбассе
Бельё сияет без порошка: продукты с кухни, которые работают лучше химии
Скрытая правда о втором комплекте шин, о которой молчат продавцы: пробег убивает экономию быстрее, чем кажется
Коварная ловушка для ресниц — привычный уход оборачивается припухлостью век
Не трогай птенца — иначе он погибнет? Как миф мешает спасать природу
Сладкоежки, ликуйте — главный миф о сахаре и зубах развеян: вот что действительно важно
Дальний Восток открывается иначе: лайнеры пойдут в места, куда не долетали даже самолёты
Путин обозначил новые цели: кто на Украине окажется под ударом в первую очередь
Триллион для Маска: Tesla поставила условия

Нержавейка теряет блеск быстрее, чем меч рыцаря: спасёт всего одна хитрость

1:40
Недвижимость

Блестящая поверхность из нержавейки радует глаз только тогда, когда на ней нет отпечатков, разводов и пятен. Но как добиться идеальной чистоты без лишних усилий? Оказывается, для этого не нужны дорогие средства. Всё уже есть у вас дома.

столовые приборы
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
столовые приборы

Секреты чистки нержавейки

Главное правило ухода за приборами из нержавеющей стали — регулярность. Чем чаще вы протираете поверхность, тем меньше шансов, что появятся стойкие пятна или жирный налёт.

Чтобы вернуть блеск, подойдут простые и безопасные продукты:

  • уксус — растворяет следы воды и дезинфицирует;
  • пищевая сода — мягко очищает без риска поцарапать металл;
  • оливковое масло — создаёт защитную плёнку и делает поверхность сияющей.

Чего стоит избегать

Жёсткие губки и порошковые абразивы — враг нержавейки. Они оставляют царапины, в которых потом скапливается грязь. Не стоит использовать и средства с хлором: со временем они разрушают сталь.

Удобные приёмы для идеальной чистоты

  • Разведите уксус с водой в равных частях, распылите на поверхность и вытрите насухо микрофиброй.
  • Для трудных пятен сделайте кашицу из соды и воды, аккуратно нанесите и смойте.
  • Чтобы поддерживать блеск, достаточно раз в неделю протирать приборы каплей масла на мягкой ткани.

Нержавейка ценится не только за прочность, но и за стильный внешний вид. Немного внимания — и ваши приборы будут выглядеть так, будто только что вышли из магазина.

Уточнения

Нержавеющая сталь (коррозионно-стойкие стали, в просторечье «нержавейка») — легированная сталь, устойчивая к коррозии в атмосфере и агрессивных средах, обладающая термостойкими свойствами. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Экономика и бизнес
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Популярное
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа

Правильный макияж способен визуально изменить разрез глаз. Разберём, что подойдёт именно вашей форме — и что категорически противопоказано.

Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Последние материалы
Коварная ловушка для ресниц — привычный уход оборачивается припухлостью век
Скрытая правда о втором комплекте шин, о которой молчат продавцы: пробег убивает экономию быстрее, чем кажется
Не трогай птенца — иначе он погибнет? Как миф мешает спасать природу
Дальний Восток открывается иначе: лайнеры пойдут в места, куда не долетали даже самолёты
Сладкоежки, ликуйте — главный миф о сахаре и зубах развеян: вот что действительно важно
Путин обозначил новые цели: кто на Украине окажется под ударом в первую очередь
Триллион для Маска: Tesla поставила условия
Ноги за 20 минут в день: простые упражнения дома меняют фигуру всего за несколько недель
Брауни с сюрпризом: десерт, который удивит даже тех, кто пробовал всё на свете
Когда машины начинают мыслить иначе: чем опасен и полезен переход на нейроморфные сенсоры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.