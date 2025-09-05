Нержавейка теряет блеск быстрее, чем меч рыцаря: спасёт всего одна хитрость

Блестящая поверхность из нержавейки радует глаз только тогда, когда на ней нет отпечатков, разводов и пятен. Но как добиться идеальной чистоты без лишних усилий? Оказывается, для этого не нужны дорогие средства. Всё уже есть у вас дома.
Главное правило ухода за приборами из нержавеющей стали — регулярность. Чем чаще вы протираете поверхность, тем меньше шансов, что появятся стойкие пятна или жирный налёт.
Чтобы вернуть блеск, подойдут простые и безопасные продукты:
Жёсткие губки и порошковые абразивы — враг нержавейки. Они оставляют царапины, в которых потом скапливается грязь. Не стоит использовать и средства с хлором: со временем они разрушают сталь.
Нержавейка ценится не только за прочность, но и за стильный внешний вид. Немного внимания — и ваши приборы будут выглядеть так, будто только что вышли из магазина.
Уточнения
Нержавеющая сталь (коррозионно-стойкие стали, в просторечье «нержавейка») — легированная сталь, устойчивая к коррозии в атмосфере и агрессивных средах, обладающая термостойкими свойствами.
