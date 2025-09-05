Нержавейка теряет блеск быстрее, чем меч рыцаря: спасёт всего одна хитрость

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Блестящая поверхность из нержавейки радует глаз только тогда, когда на ней нет отпечатков, разводов и пятен. Но как добиться идеальной чистоты без лишних усилий? Оказывается, для этого не нужны дорогие средства. Всё уже есть у вас дома.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain столовые приборы

Секреты чистки нержавейки

Главное правило ухода за приборами из нержавеющей стали — регулярность. Чем чаще вы протираете поверхность, тем меньше шансов, что появятся стойкие пятна или жирный налёт.

Чтобы вернуть блеск, подойдут простые и безопасные продукты:

уксус — растворяет следы воды и дезинфицирует;

пищевая сода — мягко очищает без риска поцарапать металл;

оливковое масло — создаёт защитную плёнку и делает поверхность сияющей.

Чего стоит избегать

Жёсткие губки и порошковые абразивы — враг нержавейки. Они оставляют царапины, в которых потом скапливается грязь. Не стоит использовать и средства с хлором: со временем они разрушают сталь.

Удобные приёмы для идеальной чистоты

Разведите уксус с водой в равных частях, распылите на поверхность и вытрите насухо микрофиброй.

Для трудных пятен сделайте кашицу из соды и воды, аккуратно нанесите и смойте.

Чтобы поддерживать блеск, достаточно раз в неделю протирать приборы каплей масла на мягкой ткани.

Нержавейка ценится не только за прочность, но и за стильный внешний вид. Немного внимания — и ваши приборы будут выглядеть так, будто только что вышли из магазина.

Уточнения

Нержавеющая сталь (коррозионно-стойкие стали, в просторечье «нержавейка») — легированная сталь, устойчивая к коррозии в атмосфере и агрессивных средах, обладающая термостойкими свойствами.

