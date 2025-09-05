Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Половина роста ребёнка и целый шок для дачников — вот каким стал огурец в Кузбассе
Скрытая правда о втором комплекте шин, о которой молчат продавцы: пробег убивает экономию быстрее, чем кажется
Коварная ловушка для ресниц — привычный уход оборачивается припухлостью век
Не трогай птенца — иначе он погибнет? Как миф мешает спасать природу
Сладкоежки, ликуйте — главный миф о сахаре и зубах развеян: вот что действительно важно
Дальний Восток открывается иначе: лайнеры пойдут в места, куда не долетали даже самолёты
Путин обозначил новые цели: кто на Украине окажется под ударом в первую очередь
Триллион для Маска: Tesla поставила условия
Брауни с сюрпризом: десерт, который удивит даже тех, кто пробовал всё на свете

Бельё сияет без порошка: продукты с кухни, которые работают лучше химии

2:02
Недвижимость

Что делать, если стиральный порошок закончился, а корзина с бельём уже переполнена? Оказывается, выход есть — и он гораздо ближе, чем кажется. В доме можно найти несколько альтернатив, которые прекрасно заменят привычное средство и помогут сохранить вещи чистыми.

Корзина для белья
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Корзина для белья

Чем заменить порошок

Есть продукты, которые не только справляются с загрязнениями, но и бережно относятся к ткани.

Хозяйственное мыло

Классика, которая не теряет актуальности. Достаточно натереть его и растворить в горячей воде. Подходит для ручной и машинной стирки.

Сода

Универсальный помощник: удаляет запахи, освежает ткань и мягко воздействует на волокна. Особенно эффективна при стирке полотенец.

Уксус

Отличный нейтрализатор запаха и природный кондиционер. Делает ткань мягче, помогает сохранить яркость цветов.

Лимонный сок

Освежает вещи и справляется с лёгкими пятнами. К тому же это натуральный отбеливатель.

Шампунь или гель для душа

В экстренных случаях подойдут для ручной стирки, особенно деликатных тканей.

Полезные советы

Чтобы замена порошка была максимально эффективной, важно учитывать несколько моментов:

  • не используйте слишком много уксуса или лимонного сока, чтобы не повредить ткань;
  • хозяйственное мыло лучше растворять в воде перед загрузкой в машинку;
  • сода подходит не только для белья, но и для стирки спортивной одежды — она отлично удаляет запахи.

Когда стоит вернуться к порошку

Альтернативные методы хороши как временное решение. Но для глубокой стирки, удаления сложных пятен и дезинфекции лучше всё же использовать специализированные средства.

Главное — знать, что даже в самый неожиданный момент, когда порошок закончился, есть простые и доступные варианты, которые помогут справиться с задачей и не испортить вещи.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Четыре вершины, где богам угоднее смерть альпиниста, чем его победа
Наука и техника
Четыре вершины, где богам угоднее смерть альпиниста, чем его победа
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Еда и рецепты
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой
Авто
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой
Популярное
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа

Правильный макияж способен визуально изменить разрез глаз. Разберём, что подойдёт именно вашей форме — и что категорически противопоказано.

Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Последние материалы
Коварная ловушка для ресниц — привычный уход оборачивается припухлостью век
Скрытая правда о втором комплекте шин, о которой молчат продавцы: пробег убивает экономию быстрее, чем кажется
Не трогай птенца — иначе он погибнет? Как миф мешает спасать природу
Дальний Восток открывается иначе: лайнеры пойдут в места, куда не долетали даже самолёты
Сладкоежки, ликуйте — главный миф о сахаре и зубах развеян: вот что действительно важно
Путин обозначил новые цели: кто на Украине окажется под ударом в первую очередь
Триллион для Маска: Tesla поставила условия
Ноги за 20 минут в день: простые упражнения дома меняют фигуру всего за несколько недель
Брауни с сюрпризом: десерт, который удивит даже тех, кто пробовал всё на свете
Когда машины начинают мыслить иначе: чем опасен и полезен переход на нейроморфные сенсоры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.