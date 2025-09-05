Неправильное средство для стирки простыней крадёт мягкость и спокойный сон: вот что выбрать

Выбираете красивое постельное бельё, а через несколько стирок оно теряет мягкость и начинает раздражать кожу? Всё дело может быть в неверно подобранном моющем средстве.
Сабон, которым вы стираете простыни, напрямую влияет на их долговечность и на качество вашего сна. Агрессивные продукты оставляют на ткани химические следы, которые могут вызвать аллергию, раздражение кожи или испортить волокна.
Для ухода за постельным бельём стоит отдавать предпочтение мягким и безопасным вариантам:
Многие по привычке используют хлор или средства с сильным ароматом, но это быстро разрушает структуру ткани и делает сон менее комфортным. Вместо этого стирайте простыни в холодной или чуть тёплой воде — так они не сядут и сохранят мягкость.
Уточнения
Простыня́ (разговорное — про́стынь) — прямоугольный кусок ткани, используемый для застилания постели.
