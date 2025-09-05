Неправильное средство для стирки простыней крадёт мягкость и спокойный сон: вот что выбрать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Выбираете красивое постельное бельё, а через несколько стирок оно теряет мягкость и начинает раздражать кожу? Всё дело может быть в неверно подобранном моющем средстве.

Белое бельё в стиральной машине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белое бельё в стиральной машине

Почему важно выбрать правильный порошок

Сабон, которым вы стираете простыни, напрямую влияет на их долговечность и на качество вашего сна. Агрессивные продукты оставляют на ткани химические следы, которые могут вызвать аллергию, раздражение кожи или испортить волокна.

Какие средства лучше всего подходят

Для ухода за постельным бельём стоит отдавать предпочтение мягким и безопасным вариантам:

  • нейтральное мыло — сохраняет цвет и текстуру ткани;
  • гипоаллергенное средство — оптимально для людей с чувствительной кожей или проблемами дыхания;
  • жидкие формулы для деликатных тканей — продлевают жизнь тонким волокнам и натуральным материалам.

Ошибки, которых стоит избегать

Многие по привычке используют хлор или средства с сильным ароматом, но это быстро разрушает структуру ткани и делает сон менее комфортным. Вместо этого стирайте простыни в холодной или чуть тёплой воде — так они не сядут и сохранят мягкость.

Советы для долговечности белья

  • Старайтесь сушить постель на воздухе: это сохраняет свежесть и продлевает срок службы.
  • Не перегружайте стиральную машину — волокна изнашиваются быстрее.
  • Для дополнительного ухода можно использовать кондиционер для белья без сильного запаха.

Уточнения

Простыня́ (разговорное — про́стынь) — прямоугольный кусок ткани, используемый для застилания постели.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
