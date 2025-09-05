Европа страдает от нехватки места: в какой стране Европы дома переполнены больше всего

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Новое исследование специалистов по хранению данных выявило, в каких странах Европы дома чаще всего оказываются переполненными вещами. Аналитики рассчитали специальный показатель — Clutter Score ("Индекс перегруженности пространства") — исходя из расходов на категории товаров, которые занимают много места: мебель, одежду, технику, товары для отдыха и аксессуары для животных.

квартира в Европе
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
квартира в Европе

Лидеры рейтинга

На первом месте оказалась Швеция с впечатляющим показателем 98,65. Здесь 5,5 % расходов уходит на мебель и заметная часть — на одежду. Дополнительно шведы активно покупают товары для сада и домашних животных (1,6 %). Неудивительно, что кладовые и чердаки заполняются очень быстро.

За ней следует Нидерланды, где доля затрат на "местозанимающие" товары достигает 17,2 %. На мебель уходит 6,5 %, на отдых — 1,1 %. Итог — дома, переполненные вещами, которые не обязательны, но создают комфорт и удовольствие.

Германия и Австрия, занявшие третье и четвёртое места, показывают схожую картину: 6,4 % и 5 % расходов на мебель соответственно. В Германии заметную долю добавляют траты на садовые товары и аксессуары для животных, а в Австрии — габаритное хобби-оборудование: от велосипедов до музыкальных инструментов.

Одежда и технологии

На пятом месте расположилась Италия. Здесь главную роль играет мода: 5,2 % расходов уходят на одежду и обувь, превращая гардеробы в фактор хаоса не меньше, чем мебель.

В странах Балтии выделяются траты на технику: в Латвии и Литве на электронику уходит 1,8 % и 1,7 % бюджета. Цифры небольшие, но именно гаджеты и кабели быстро захламляют дома.

Парадокс накопления

Кроме мебели и одежды, ещё одной причиной перегрузки являются товары для отдыха и личные вещи: спортинвентарь, коллекции, музыкальные инструменты. Особенно это заметно в Болгарии и Австрии.

Любопытно, что почти 40 % европейцев даже не слышали о существовании self-storage. Однако по данным Европейской федерации складских помещений (FEDESSA), в Европе уже работает около 9600 складов общей площадью свыше 16 млн кв. м.

Это показатель того, что потребность в дополнительном пространстве становится всё более актуальной.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км². В Европе находится 50 государств.

