Ошибка, из-за которой квартира не продаётся месяцами: хозяева даже не догадываются

Быстрая продажа квартиры зависит не только от цены и удачного риелтора. Эксперты по интерьеру уверяют: правильно подготовленное жильё вызывает у покупателя желание остаться. Несколько простых приёмов помогут превратить осмотр в сделку.

Передача ключей новым жильцам
Передача ключей новым жильцам

Проверка и мелкий ремонт

Прежде чем выставлять квартиру на продажу, убедитесь, что всё работает: сантехника, электрика, вентиляция. Даже мелкие поломки — протекающий кран или перегоревшая лампочка — создают ощущение запущенности. Минимальные вложения в косметику сразу повышают привлекательность жилья.

Эффектная обстановка

Задача продавца — показать квартиру в лучшем свете. Помогут:

  • накрытый стол в столовой;
  • вазы со свежими цветами;
  • лёгкий аромат (кофе, ваниль, свежесть);
  • аккуратный текстиль.

Эти мелочи создают атмосферу уюта, в которой покупатель мысленно видит себя хозяином.

Максимум света

Лучшее время для показа — солнечный день. Если встреча вечером, включите все лампы и используйте яркие лампочки, чтобы пространство выглядело просторным и тёплым. Свет визуально увеличивает площадь и повышает настроение гостей.

Свободные шкафы и порядок

Потенциальный покупатель всегда смотрит системы хранения. Если шкафы забиты личными вещами, создаётся впечатление тесноты. Оставьте пару аккуратных предметов для эстетики, но освободите полки.

Подъезд и входная зона

Для частного дома важна дорожка к двери: уберите сорняки, помойте плитку, подстригите кусты. Для квартиры — чистый подъезд и свежий коврик у входа. Первое впечатление начинается ещё на улице.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
