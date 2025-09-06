Ошибка, из-за которой квартира не продаётся месяцами: хозяева даже не догадываются

Быстрая продажа квартиры зависит не только от цены и удачного риелтора. Эксперты по интерьеру уверяют: правильно подготовленное жильё вызывает у покупателя желание остаться. Несколько простых приёмов помогут превратить осмотр в сделку.
Прежде чем выставлять квартиру на продажу, убедитесь, что всё работает: сантехника, электрика, вентиляция. Даже мелкие поломки — протекающий кран или перегоревшая лампочка — создают ощущение запущенности. Минимальные вложения в косметику сразу повышают привлекательность жилья.
Задача продавца — показать квартиру в лучшем свете. Помогут:
Эти мелочи создают атмосферу уюта, в которой покупатель мысленно видит себя хозяином.
Лучшее время для показа — солнечный день. Если встреча вечером, включите все лампы и используйте яркие лампочки, чтобы пространство выглядело просторным и тёплым. Свет визуально увеличивает площадь и повышает настроение гостей.
Потенциальный покупатель всегда смотрит системы хранения. Если шкафы забиты личными вещами, создаётся впечатление тесноты. Оставьте пару аккуратных предметов для эстетики, но освободите полки.
Для частного дома важна дорожка к двери: уберите сорняки, помойте плитку, подстригите кусты. Для квартиры — чистый подъезд и свежий коврик у входа. Первое впечатление начинается ещё на улице.
Уточнения
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
