Текстиль управляет настроением: один неверный выбор рушит весь интерьер

Недвижимость

Текстиль в интерьере играет не меньшую роль, чем мебель или отделка. Правильно подобранные шторы способны подчеркнуть стиль комнаты, добавить уюта или, наоборот, разрушить весь замысел. Поэтому к выбору ткани, цвета и орнамента стоит подходить вдумчиво.

Шторы и уют
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шторы и уют

Цена ткани и характер интерьера

Не стоит тратить деньги на дорогой шёлк или бархат, если квартира оформлена в простом стиле. Натуральный лён, хлопок или шерсть будут смотреться естественнее и гармоничнее. Важно, чтобы материал был уместен в окружении — роскошные драпировки в обычной квартире могут выглядеть чужеродно.

Слияние со стенами

Если в комнате уже достаточно деталей, лучше не перегружать интерьер. В этом случае шторы подбирают максимально близкими к цвету стен. Такой приём делает ткань "невидимой" и не отвлекает внимание на себя.

Шторы-компаньоны

Когда в комнате не хватает яркого оттенка, текстиль может его привнести. Хороший вариант — подобрать шторы в тон диванной обивки или деталей декора. Даже небольшое вкрапление цвета в текстиле объединит интерьер и сделает его живым.

Поддержка мебели

Иногда нужно специально выделить оконные проёмы, чтобы уравновесить композицию. В таком случае шторы становятся союзниками мебели. Важно не подбирать одинаковые ткани для обивки и занавесок, а найти общее настроение. Схожая палитра сделает картинку целостной, даже если фактура разная.

Узор против узора

Не стоит бояться сочетать несколько орнаментов. Главное — чтобы они не спорили друг с другом. Один узор может быть доминирующим, а остальные лишь подчеркивать его. Например, выразительный рисунок на шторах и легкий мотив на подушках отлично сосуществуют, если объединены цветом.

Акцент на окнах

Если мебель и текстиль в комнате однотонные, занавески с рисунком помогут добавить разнообразия. Шторы с фактурой или орнаментом могут стать тем самым акцентом, которого не хватает интерьеру.

Игра с отделкой

Иногда шторы можно дополнить декоративными элементами. Вертикальный кант, например, подчеркивает геометрию помещения и не дает светлой ткани "раствориться" на фоне стен. Такой приём делает пространство выше и воздушнее.

Повторение узора

Часто рисунок на шторах повторяют на подушках. Это простой способ объединить интерьер. Но важно помнить: ткань не должна выглядеть чужеродно. Хорошо, если цвет штор совпадает с обивкой мебели, а узор лишь слегка оживляет композицию.

Смелый фон

Иногда можно поступить наоборот — никак не привязывать занавески к остальному интерьеру. В просторных комнатах они становятся нейтральным фоном, как театральная кулиса, объединяющим разрозненные элементы декора.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
