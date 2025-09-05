Опасная экономия: эти приборы никогда нельзя отключать от розетки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:35
Недвижимость

Стремление экономить электроэнергию путём отключения приборов от сети может обернуться обратным эффектом для некоторых категорий техники.

Удлинитель
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Удлинитель

Эксперты предупреждают, что определённые устройства не только не экономят энергию при частом отключении, но и быстрее выходят из строя, требуя дорогостоящего ремонта или замены.

Струйные принтеры

Регулярное отключение струйных принтеров от сети приводит к принудительной перезагрузке системы при каждом включении. Это провоцирует автоматическую очистку печатающих головок и пробные тестовые отпечатки, что значительно увеличивает расход чернил. Стоимость потраченных картриджей многократно превышает потенциальную экономию электроэнергии.

OLED-телевизоры

Современные OLED-телевизоры требуют постоянного подключения к сети для выполнения фоновых процессов оптимизации пикселей. При отключении от питания прерываются критически важные процедуры калибровки, что может привести к неравномерному выгоранию пикселей и необратимому ухудшению качества изображения.

Wi-Fi роутеры

Бесперебойная работа маршрутизаторов особенно важна для систем умного дома, где от стабильного соединения зависят термостаты, камеры наблюдения и другие устройства. Частые отключения нарушают процессы автоматических обновлений и могут вызвать сбои в работе всей сети. Кроме того, циклические включения/выключения сокращают срок службы электронных компонентов роутера.

Уточнения

Розе́тка — стационарно установленный разъём электрических сетей (редко — водяных сетей).

Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
