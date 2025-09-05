Опасная экономия: эти приборы никогда нельзя отключать от розетки

Стремление экономить электроэнергию путём отключения приборов от сети может обернуться обратным эффектом для некоторых категорий техники.

Эксперты предупреждают, что определённые устройства не только не экономят энергию при частом отключении, но и быстрее выходят из строя, требуя дорогостоящего ремонта или замены.

Струйные принтеры

Регулярное отключение струйных принтеров от сети приводит к принудительной перезагрузке системы при каждом включении. Это провоцирует автоматическую очистку печатающих головок и пробные тестовые отпечатки, что значительно увеличивает расход чернил. Стоимость потраченных картриджей многократно превышает потенциальную экономию электроэнергии.

OLED-телевизоры

Современные OLED-телевизоры требуют постоянного подключения к сети для выполнения фоновых процессов оптимизации пикселей. При отключении от питания прерываются критически важные процедуры калибровки, что может привести к неравномерному выгоранию пикселей и необратимому ухудшению качества изображения.

Wi-Fi роутеры

Бесперебойная работа маршрутизаторов особенно важна для систем умного дома, где от стабильного соединения зависят термостаты, камеры наблюдения и другие устройства. Частые отключения нарушают процессы автоматических обновлений и могут вызвать сбои в работе всей сети. Кроме того, циклические включения/выключения сокращают срок службы электронных компонентов роутера.

