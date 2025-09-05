Секрет грабителей раскрыт: как обычный дверной звонок помогает ворам выбрать жертву

Недвижимость

В наши дни безопасность дома становится важной задачей, и необходимо быть внимательными к новым методам, которые используют злоумышленники.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Грабитель всоткрывает замок

Эксперты предупреждают о том, что воры начали применять хитрый прием с дверными звонками, который может стать для них отличным способом для планирования кражи.

Наблюдение за вашим домом

Согласно мнению специалистов, дверной звонок уже не просто сигнал о визите. Грабители используют его как средство для проверки вашего присутствия в доме. Если на звуковой сигнал никто не реагирует, это может означать, что вы отсутствуете, и ваш дом становится лёгкой целью для преступников. Они могут несколько раз нажимать на звонок в разное время, чтобы выяснить, когда вы дома, а когда уходите.

Обман под видом служб

Ещё одна распространенная тактика заключается в том, что злоумышленники могут выдавать себя за работников различных служб: почты, газа или электричества. Это не только позволяет им проверить ваше присутствие, но и дает возможность провести "досмотр" перед тем, как совершить кражу. Следует быть особенно осторожными и не открывать дверь незнакомцам.

Социальные сети как источник информации

Не стоит забывать о том, что многие грабители используют социальные сети для планирования своих действий. Они могут узнать о ваших поездках, времени работы и других аспектах вашей жизни. Эта информация служит сигналом о том, когда ваш дом может быть пустым и доступным для них.

Проверка замков и окон

Злоумышленники часто выбирают дома с ненадёжными замками и окнами. Даже закрытое окно можно открыть за считанные секунды без лишнего шума и повреждений. Поэтому важно инвестировать в качественные двери с надёжными замками и защищать окна с помощью запирающихся ручек и решеток.

Эффективные меры безопасности

Для повышения уровня безопасности рекомендуется установить предохранительную цепь на двери и глазок, чтобы видеть, кто стоит на пороге. Если вы не знаете человека, лучше не открывать дверь. Системы видеонаблюдения могут не только отпугнуть грабителей, но и предоставить доказательства в случае кражи. Также полезно иметь сигнализацию для оповещения о вторжении.

Уточнения

Грабёж (ст 161 Уголовного кодекса России) — открытое хищение чужого имущества.

