Тусклый свет крадёт вкус еды: как не промахнуться с выбором люстры для кухни

4:19
Недвижимость

Каждая кухня имеет свою атмосферу и ритм жизни, поэтому выбор люстры здесь — не просто вопрос эстетики. От правильного светильника зависит удобство готовки, уют за столом и общее впечатление от интерьера.

Кухонная люстра
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кухонная люстра

Как освещали кухни раньше

В 90-е годы у многих висел светильник на пружине с круглым абажуром. Его можно было опустить чуть ли не до пола — чаще ради шутки, чем ради пользы. Точка освещения на кухне тогда была единственной: что именно висело под потолком — люстра или светильник, большого значения не имело.

Современный подход к свету

Сегодня всё изменилось: освещение больше не сводится к одной лампочке в центре комнаты. Верхний свет теперь смещают к функциональной зоне — обеденному столу или острову. А рабочие поверхности дополняют локальной подсветкой: над плитой, мойкой или столешницей.

Для этого используют встроенные споты или светодиодные ленты. Такой подход избавляет от теней и делает кухню удобной в использовании.

Люстра или светильник

Важно различать эти два понятия. Одноламповый подвесной светильник даёт направленный поток и хорош над столом. Люстра же — это всегда многоламповая конструкция с рассеянным светом, которая способна равномерно осветить всю комнату.

Потолочная или подвесная

Выбор напрямую зависит от размеров помещения.

  • Для маленьких или стандартных кухонь удобнее потолочная люстра: она крепится вплотную к потолку и не "съедает" пространство. Минус — сложнее заменить лампочки, так как придётся разбирать часть плафона.
  • Для просторных кухонь и кухонь-гостиных лучше подвесная модель. Она становится центром интерьера, легко обслуживается и не создаёт ощущения загромождённости.

Из чего делают люстры

Наиболее практичны для кухни металлические, стеклянные и пластиковые варианты. Их легко протирать от жира и пыли. У стекла есть минус — хрупкость, у пластика — выгорание и потеря цвета со временем.

Люстры из дерева выглядят эффектно, но требуют хорошей вытяжки: очистить их от копоти нелегко. Текстильные абажуры — самые непрактичные для кухни: проще купить новый светильник, чем отмывать ткань.

Подбор ламп

Современные люстры рассчитаны на разные типы цоколей, поэтому выбрать можно практически любые лампы:

Лампы накаливания — сегодня чаще используют как декоративные, с фигурной нитью.
Компактные люминесцентные (ККЛ) — яркие и экономичные, но форма не всегда подходит для открытых плафонов.
Светодиодные — самые долговечные и экономичные, могут быть в любом исполнении.

Важно помнить: мощность лампы должна соответствовать допустимому уровню для патрона. Даже если цоколь подходит, ставить слишком мощную лампу нельзя.

Цветовая температура света

Освещение может быть тёплым, нейтральным или холодным. Для кухни рекомендуют выбирать тёплый свет (2700-3000 К) или нейтральный (4000-4100 К). Холодные лампы придают еде неаппетитный вид, поэтому лучше использовать их только для подсветки рабочей зоны.

Влияние стиля интерьера

Выбор люстры зависит и от оформления кухни.

  • Классика и неоклассика: хрусталь, стекло, металл, подвесные формы. Для невысоких потолков — потолочные люстры с декоративными элементами.
  • Лофт: металл любых оттенков, кроме золота. Часто вместо люстры выбирают потолочные споты и настенные светильники на штангах с регулируемым направлением.
  • Современные интерьеры: люстра становится акцентом и арт-объектом. Если акцентов в интерьере уже достаточно, лучше ограничиться техническим освещением.

Как не ошибиться в магазине

Перед походом за люстрой стоит взять с собой план кухни с указанием мебели. Это поможет продавцу рассчитать оптимальную освещённость и подобрать модель с нужным количеством лампочек.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
