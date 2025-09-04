Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избавиться от авиационного живота? Простые упражнения для комфортного полёта
Слабое зрение сдаёт позиции: эта ягода работает на сетчатку сильнее аптечных капель
Шетландские пони испаряются в воздухе: версия о морских орлах потрясла Шотландию
Москва слезам не верит: Диана Пожарская рассказала о сходстве своей судьбы с героиней фильма
3 тонны бронзы и 7 веков забвения: раскрыта правда о происхождении венецианского льва
Буксировка или эвакуатор: что выбрать владельцу машины с автоматом, чтобы не угробить коробку
Активация ягодиц — красивая сказка фитнеса: правда об упражнениях, которые не нужны
Нут творит чудеса: всего 7 ингредиентов и 5 минут — этот салат станет вашим фаворитом навсегда
Нам такое не надо: Успенская внезапно прогнала жениха дочери и объяснила свой поступок

Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится

1:30
Недвижимость

Моль способна моментально испортить дорогую одежду из натуральных материалов, оставляя после себя характерные дыры и паутину. Особенно уязвимы шерсть, кашемир и шелк, которые привлекают вредителей и создают идеальные условия для их размножения.

Одежная моль, Tinea pellionella
Фото: commons.wikimedia. org by Patrick Clement, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Одежная моль, Tinea pellionella

Однако существуют эффективные натуральные методы защиты, исключающие необходимость использования химических средств.

Природный репеллент против моли

Высушенные дольки лимона и апельсина демонстрируют высокую эффективность в борьбе с молью благодаря интенсивному аромату, который нарушает обонятельную ориентацию насекомых. Достаточно разместить цитрусовые дольки между слоями одежды и в углах шкафа, чтобы создать защитный барьер.

Этот метод абсолютно безопасен для тканей и окружающей среды, при этом обеспечивая длительный эффект — замену требуется проводить лишь раз в 2-3 месяца.

Дополнительные методы защиты

Лавандовое и розмариновое масла усиливают защиту, отпугивая моль и наполняя гардероб приятным ароматом. Ватные диски, пропитанные этими маслами, рекомендуется размещать на полках и менять ежемесячно.

Дополнительную защиту обеспечивают кедровые деревянные блоки, чей природный запах непереносим для моли, а также феромонные ловушки, которые прерывают цикл размножения насекомых.

Уточнения

Мо́ли (мн. ч.) — собирательное название для относительно мелких насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек, Lepidoptera), ведущих преимущественно ночной и сумеречный образ жизни.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Садоводство, цветоводство
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Популярное
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США

Грег Луганис покорил Олимпиаду и стал легендой, но продал медали и уехал из США. Что заставило спортсмена сделать это?

Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Последние материалы
Москва слезам не верит: Диана Пожарская рассказала о сходстве своей судьбы с героиней фильма
3 тонны бронзы и 7 веков забвения: раскрыта правда о происхождении венецианского льва
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Не только газопроводы: Россия намерена развивать СПГ-проекты с Китаем
Буксировка или эвакуатор: что выбрать владельцу машины с автоматом, чтобы не угробить коробку
Активация ягодиц — красивая сказка фитнеса: правда об упражнениях, которые не нужны
Нут творит чудеса: всего 7 ингредиентов и 5 минут — этот салат станет вашим фаворитом навсегда
Нам такое не надо: Успенская внезапно прогнала жениха дочери и объяснила свой поступок
Ботокс и застывшее лицо: мифы, правда и советы косметолога
Кошка объявила войну вашим ногам: что стоит за внезапными атаками из-под дивана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.