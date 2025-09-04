Гениальное использование картофельных очисток: чистая духовка обеспечена

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Обычные картофельные очистки, которые большинство людей выбрасывает, могут стать мощным натуральным средством для чистки духовых шкафов. Э

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка

тот нестандартный метод, набирающий популярность в социальных сетях, основан на природных свойствах картофельного крахмала, который эффективно борется с жировыми загрязнениями.

Научное обоснование

Картофельная кожура содержит большое количество крахмала, обладающего абсорбирующими и связывающими свойствами. При помещении во влажном состоянии в теплую духовку выделяемая влага создает на стенках особую среду, которая размягчает пригоревший жир и нагар. Это значительно упрощает последующую очистку поверхности обычной влажной тканью.

Практическое применение

После завершения готовки и выключения духовки необходимо разложить свежие картофельные очистки по углам еще теплого шкафа. Оставить их на 15-20 минут, пока духовка остывает. Затем используйте эти же кожурки как натуральную губку для протирания внутренних поверхностей. Завершите очистку протиранием чистой влажной тканью.

Альтернативные методы

Некоторые хозяйки дополняют метод, помещая в остывающую духовку емкость с нарезанным лимоном или небольшим количеством уксуса. Испаряющиеся кислотные соединения эффективно расщепляют жировые отложения и устраняют неприятные запахи. После такой обработки внутреннее пространство духовки легко очищается мягкой губкой.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
