Тепло под ногами и гармония в интерьере: как не ошибиться с размером ковра

Недвижимость

Выбор ковра в дом — это не только вопрос вкуса и бюджета. Чтобы ковер органично вписался в интерьер, нужно заранее понять, какую роль он будет выполнять: согревать пол, зонировать пространство или стать главным акцентом комнаты. От этого зависит и размер, и форма, и даже рисунок.

Ковер в гостиной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ковер в гостиной

Как подготовиться к покупке ковра

Перед походом в магазин определитесь с несколькими моментами:

  • будет ли ковёр утеплять помещение или играть декоративную роль;
  • где именно он будет лежать, и какая мебель окажется на нём;
  • насколько интенсивно по нему будут ходить — ковры в гостиной и на кухне испытывают совершенно разную нагрузку.

Понимание этих деталей избавит от разочарования после покупки и поможет сразу найти оптимальный вариант.

Ковер в гостиной: зона для общения

Самый распространённый способ — положить ковёр так, чтобы передние ножки диванов и кресел стояли на нем. В этом случае он выступает как "остров", объединяющий мебель. Интерьер выглядит целостным, а зона отдыха выделяется мягким акцентом.

Ковер в небольшой комнате

Если хочется застелить всю площадь, оставьте между ковром и стеной примерно 40 см. Такой прием исторически применяли для утепления, сегодня же он встречается реже, но может стать стильным решением для интерьеров в духе ретро.

Под столом: прямоугольные ковры

В столовой группе важно учитывать ширину ковра. Он должен выступать за границы стола и стульев хотя бы на 60-80 см. Тогда ножки стульев не будут цепляться за край при выдвижении. Ковер на метр шире тоже допустим — главное, чтобы он подчеркивал пропорции и создавал удобство.

Ковёр под круглым столом

Здесь работают те же правила: все ножки мебели должны находиться на ковре. Можно выбрать как круглый, так и квадратный вариант, но стоит ориентироваться на прибавку минимум 60 см к диаметру столешницы. Это позволит выдвигать стулья без риска зацепить край.

Когда рисунок задаёт ритм

Если ковёр с активным узором и ярким орнаментом, между ним и мебелью нужен зазор не менее 15-20 см. Так рисунок "дышит" и не конфликтует с диваном или креслами. Чем контрастнее оттенки, тем больше стоит оставить расстояние.

Ковер, сливающийся с полом

Совсем другие правила действуют, если оттенок ковра близок к полу. Такой вариант воспринимается как часть покрытия, поэтому размер может быть любым. Здесь внимание уходит не на ковер, а на мебель, что удобно для лаконичных интерьеров.

Ковер в спальне: уют у кровати

Чтобы вставать с постели было приятно, ковер должен выступать на 40-50 см с каждой стороны. Его заводят под задние ножки кровати, но не полностью. Начинаться он может именно там, где вы ставите ноги утром.

Если спальня просторная, дизайнеры советуют формировать ковром "тёплый путь" вокруг кровати — так зона отдыха будет выглядеть завершенной. А в вытянутых помещениях можно выбрать асимметричный или круглый вариант, заводя лишь часть под ножки.

Для маленьких комнат есть другой приём — положить по коврику с каждой стороны. Это практично и удобно, если нет места для большого полотна.

Маленькая хитрость: газеты вместо рулетки

Определить нужный размер легко: разложите на полу газеты так, как будто это ковёр. Сразу станет ясно, достаточно ли площади для мебели и насколько гармонично вписывается ковер в пространство.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

