Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бесплатные рейсы внутри страны: новая программа сделает путешествия по Таиланду доступнее
Итальянцы бы обзавидовались: превращаем обычную картошку в роскошную карбонару с беконом и сыром
Энергетики маскируют усталость, но не лечат её: что происходит на самом деле
Скрытые последствия: чем опасны удары мячом по лицу
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Кошка чешется, даже если нет блох: 8 причин, которые вы могли не учесть
Обмануть возраст: Мария Погребняк раскрыла способы выглядеть на 15 лет моложе
Холод близко, а урожай под рукой: секрет квартирного сада — зелень радует даже в хрущёвке
Спешка с ипотекой может стоить дорого: почему лучше повременить

Скатерть — дань традиции или излишняя деталь? Скрытый смысл привычки, от которой давно отказались

4:19
Недвижимость

Иногда кажется, что скатерть — пережиток прошлого. Многие семьи давно отказались от привычки застилать стол, особенно если поверхность сама по себе красивая: дерево, камень или стекло. Но стоит только собраться за ужином всей семьей или пригласить гостей, как возникает мысль: а не достать ли скатерть?

Сервировка со скатертью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сервировка со скатертью

Зачем нужна скатерть

Скатерть — это не просто ткань на столе, а элемент, создающий атмосферу. Она объединяет людей, сидящих за столом, делает обстановку более уютной и праздничной. В былые времена ей находили и практическое применение, но сегодня это скорее символ гостеприимства.

Альтернативы классической скатерти

Совсем необязательно закрывать всю столешницу большим полотном. Отличный вариант — дорожки (раннеры), которые стелют вдоль или поперек стола. Контрастный цвет ткани зрительно сближает сидящих друг напротив друга и помогает быстрее наладить разговор. Кроме того, такие дорожки часто используют для размещения букетов, свечей или блюд.

Ещё один современный вариант — маты и декоративные салфетки. Они компактны, легко стираются и не занимают много места в шкафу.

В моде — свобода

Сегодня в сервировке практически нет строгих правил. Можно смело демонстрировать поверхность стола или, наоборот, накрыть его несколькими слоями разноцветных тканей. Скатерть может сочетаться с интерьером или нарочно выделяться, привлекая внимание.

Особую популярность набрали льняные скатерти. Натуральный лен выглядит стильно, особенно в неотбеленном виде, но требует аккуратного ухода: после стирки садится и плохо разглаживается. Чаще всего такие варианты используют для редких ужинов или декоративного оформления.

Какой цвет выбрать

Белая скатерть традиционно считается эталоном, но быстро теряет свежий вид. Гораздо практичнее остановиться на цветных тканях или узорах. Интересный прием — сочетать базовую скатерть немаркого оттенка с белой дорожкой поверх.

Правильная длина

Один из ключевых параметров — насколько свисает ткань. В ресторанах, где этому уделяют особое внимание, оптимальным считается 25-30 см. Слишком длинная скатерть мешает при вставании, а слишком короткая выглядит непропорционально. Важно также подбирать форму под сам стол: квадратная для квадратного, овальная — для овала.

Когда стелить скатерть

В идеале сервировка должна отражать тему мероприятия: для детского праздника одна, для Нового года — другая. Но в повседневной жизни достаточно иметь пару универсальных скатертей нейтрального цвета и дополнять их салфетками или дорожками.

Иногда уместно обойтись вообще без скатерти: если вечером планируется танцевать, ткань будет только мешать. В таких случаях можно ограничиться декоративными элементами.

Салфетки — незаменимый спутник

Раньше тканевые салфетки считались роскошью, сегодня без них не обходится ни одна сервировка. Их кладут на колени, а бумажные используют для вытирания губ. Для детей, которые пачкаются быстрее, обязательно стоит приготовить одноразовые салфетки.

Чего лучше избегать

Не стоит спешно бросать на стол мятую ткань — складки создают неряшливый вид. Также не лучший вариант — клеенка, какой бы практичной она ни казалась. Если не хочется стирать, лучше оставить стол открытым и просто протереть поверхность.

Уход за скатертью

Чтобы ткань меньше мялась и загрязнялась, её можно накрахмалить. После стирки гладить лучше не сразу, а дать ткани остыть в расправленном виде. Пятна нужно выводить немедленно: свежие загрязнения уходят легче.

Народный метод гласит: если на ткань попал сок ягод или вино, достаточно пролить кипятком тонкой струйкой, и пятно исчезнет. Главное — подкладывать под ткань металлическую поверхность, чтобы не произошло смещения пятна.

Уточнения

Скатерть (диал. столешник; др.-слав. *дъскатьрть предположительно из двух частей: дъска (стол) и "търть" (вытертое, чистое), то есть буквально "чистый стол") — предмет столового белья, специальное изделие (обычно текстильное или вязаное), которым накрывают стол.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Красота и стиль
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Военные новости
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Популярное
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали

Осень — время обновления гардероба. Узнайте, почему челси идеальная обувь для межсезонья и как выбрать идеальную пару для вашего стиля.

Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Последние материалы
Электроника в России рухнула в бездну: такого не было 30 лет
Ледяная пустыня против бурлящего кольца: почему сравнение океанов похоже на битву стихий
Главная ошибка всех худых парней в зале: перестаньте это делать, и мышцы начнут расти
Китайские бренды спасут рынок: что готовит российский автопром
Китайские туристы возвращаются: безвизовый режим удешевит поездки в Россию
Туша-гигант на пляже: неожиданная находка, которая изменила планы отдыхающих
Этот трюк продлевает свежесть хлеба в разы: понадобится всего один фрукт
Компьютер спасён: этот недорогой гаджет защитит технику от поломки во время учёбы
Не пожелаю даже врагу: Ида Галич пожаловалась на проблемы с грудным вскармливанием
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.