Один контейнер решает проблему пыли под кроватью — и вещи остаются свежими

Когда места для хранения в квартире катастрофически не хватает, под кроватью внезапно открывается еще один "кладовочный" резерв. Однако решение это далеко не идеальное: оно влечет за собой и пыль, и трудности с уборкой, и риск испортить вещи. Чтобы такое хранение приносило пользу, важно заранее продумать детали.
Место под матрасом — настоящий магнит для пыли. Во-первых, значительная её часть состоит из частиц кожи, которые особенно активно оседают именно рядом с постелью. Во-вторых, любое движение на матрасе — будь то прыжки детей или обычный сон взрослых — поднимает облака пыли, которые неизбежно проникают в ящики.
Особенно сильно проблема проявляется в комнатах с ламинатом или паркетной доской: эти покрытия электризуются и буквально "притягивают" пыль, как магнит. Через решётки под матрасом она легко попадает в пространство для хранения и оседает на вещах.
Даже если у кровати есть вместительные секции, уборка остаётся головной болью. Чтобы вычистить пыль, приходится вытаскивать ящики или двигать саму кровать. При этом пыль скапливается не только внутри, но и в зазорах между мебелью и полом.
Есть и другой нюанс: вещи приходится доставать и стирать чаще, чем при хранении в шкафу. Особенно это касается белья и одежды.
Оптимальный вариант — если пространство под матрасом отделено не решёткой, а сплошной плитой. Такая конструкция встречается у встроенных кроватей или подиумов, и она значительно снижает количество пыли внутри.
Ещё один плюс подиумов — вместительные и высокие секции. В них легко помещаются контейнеры или вакуумные пакеты, а значит, вещи будут защищены и от пыли, и от запаха.
Если кровать изначально не оснащена ящиками, выручат специальные кофры. Это текстильные коробки с крышкой на молнии, которые можно задвинуть под любую модель кровати. Недостаток у них один — не всегда удаётся идеально использовать пространство: часть места остаётся пустой. Поэтому, если есть возможность заказывать мебель, лучше заранее подобрать размеры кровати под существующие кофры.
Хорошее решение — пластиковые контейнеры с крышкой или вакуумные пакеты. В них удобно хранить несезонную одежду, детские вещи "на вырост" или габаритные предметы вроде коньков и роликов. Чтобы не забыть, где что лежит, можно сделать фото содержимого каждой коробки и наклеить снимок на крышку.
Под кроватью уместнее всего держать то, что используется редко. Например:
• зимнюю или летнюю одежду в вакуумных пакетах;
• постельное бельё, которое достаётся ежедневно;
• спортивный инвентарь или детские игрушки в контейнерах.
Важно помнить: если одеяла или подушки достаются нечасто, они быстро приобретают затхлый запах. Здесь выручит плотный кофр, который герметично застёгивается.
Лучше всего, если под кроватью один-два длинных ящика, а не несколько коротких. Так проще поддерживать порядок и находить нужное. Высокие секции позволяют разместить большие коробки с крышками, а уборка в этом случае сводится к протиранию поверхностей.
В детских особенно полезны стопперы: большие выдвижные ящики должны открываться только взрослыми. Это убережёт ребёнка от травм пальцев во время игры.
Согласно фэншуй, вещи под кроватью могут влиять на сон. Например, спортивный инвентарь якобы вызывает "спортивные" сны, а книги — ночные размышления. Взрослые могут относиться к этому с иронией, но детям иногда полезно положить под кровать игрушку-"защитника", чтобы справиться со страхом перед монстрами.
Уточнения
Кофр (от фр. coffre - сундук, ящик) — сундук, чемодан или дорожная сумка с жестким каркасом и противоударными стенками.
