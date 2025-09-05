Гостиная без дивана может быть уютнее: неожиданные замены привычного центра комнаты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гостиная традиционно ассоциируется с диваном, но современный интерьер всё чаще уходит от стереотипов. Отказ от массивной мебели открывает пространство и делает комнату более лёгкой и динамичной. Главное — правильно подобрать альтернативу, чтобы сохранить уют и функциональность.

Кресла вместо дивана

Пара удобных кресел способна полностью заменить диван. Они занимают меньше места, создают ощущение свободы и дают больше вариантов для планировки. Кресла можно расставить по разным углам или сгруппировать у журнального столика, меняя настроение гостиной в зависимости от ситуации.

Пуфы и кресла-мешки

Для тех, кто ценит креатив и неформальную атмосферу, отличным решением станут пуфы и кресла-мешки. Они легко перемещаются, позволяют сидеть в разных позах и добавляют интерьеру игривости. Вариант особенно хорош для молодых семей или квартир-студий.

Напольные подушки

Ещё одно стильное решение — крупные подушки на полу. Это одновременно и зона отдыха, и уютный уголок для чтения или общения. Такой приём часто используют в интерьерах в восточном или бохо-стиле, где приветствуется расслабленная, домашняя атмосфера.

Плюсы гостиной без дивана

  • Больше пространства и света.
  • Мобильность интерьера — перестановки становятся лёгким делом.
  • Возможность создать уникальный стиль, отличный от привычного "диванного" формата.

Уточнения

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
