Гостиная без дивана может быть уютнее: неожиданные замены привычного центра комнаты

Гостиная традиционно ассоциируется с диваном, но современный интерьер всё чаще уходит от стереотипов. Отказ от массивной мебели открывает пространство и делает комнату более лёгкой и динамичной. Главное — правильно подобрать альтернативу, чтобы сохранить уют и функциональность.
Пара удобных кресел способна полностью заменить диван. Они занимают меньше места, создают ощущение свободы и дают больше вариантов для планировки. Кресла можно расставить по разным углам или сгруппировать у журнального столика, меняя настроение гостиной в зависимости от ситуации.
Для тех, кто ценит креатив и неформальную атмосферу, отличным решением станут пуфы и кресла-мешки. Они легко перемещаются, позволяют сидеть в разных позах и добавляют интерьеру игривости. Вариант особенно хорош для молодых семей или квартир-студий.
Ещё одно стильное решение — крупные подушки на полу. Это одновременно и зона отдыха, и уютный уголок для чтения или общения. Такой приём часто используют в интерьерах в восточном или бохо-стиле, где приветствуется расслабленная, домашняя атмосфера.
Уточнения
Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.
