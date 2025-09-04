Сода и перекись превращаются в одно средство для всего дома: работает там, где химия сдаётся

Обычная сода и перекись водорода — простая пара, которая способна заменить половину химии в доме. Вместе они чистят, отбеливают, дезинфицируют и даже убирают запахи. Главное — знать правильные пропорции и правила безопасности.

Чистые швы и плитка

Застарелая грязь и плесень между плитками уходят, если нанести густую пасту из трёх частей соды и одной части 3% перекиси водорода. Дайте ей подействовать несколько минут, потом потрите щёткой и смойте водой.

Кухонная помощь

Такая смесь отлично справляется с подгоревшими сковородами, кастрюлями и разделочными досками. Она убирает остатки еды, лёгкую ржавчину и одновременно обеззараживает поверхность. Достаточно нанести пасту, оставить на несколько минут и тщательно смыть.

Бельё снова белое

Если замочить вещи в тёплой воде с добавлением пасты, ткань вернёт свежесть и белизну. Перекись действует как мягкое отбеливатель, а сода нейтрализует запахи. Этот метод подходит и для обновления полотенец или спортивной одежды.

Гигиена и уход

Некоторые используют смесь и для отбеливания зубов: сода полирует, а перекись борется с бактериями. Но злоупотреблять нельзя — максимум раз-два в неделю, иначе можно повредить эмаль. Более безопасный вариант — дезинфекция зубных щёток: опустите их в раствор на несколько минут, и они станут чище.

Дополнительные лайфхаки

Сода с перекисью помогают и там, где нужно убрать запах: в холодильнике, на кухне или в ванной. Раствор можно использовать для дезинфекции поверхностей. Только помните про защитные перчатки, проветривайте помещение и никогда не смешивайте средство с уксусом или аммиаком — это опасно.

Простая смесь, которую легко сделать за пару минут, заменяет целый арсенал бытовой химии и делает дом чище и безопаснее.

Уточнения

Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO 3 .

