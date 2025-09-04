Лайфхаки для утюга: как продлить жизнь любимому прибору

Железо выглядит безобидно, но стоит забыть о его уходе — и риск испортить любимую рубашку возрастает в разы. Накипь, ржавчина и пригоревшие пятна способны вывести из строя даже новую вещь всего за пару секунд. Хорошая новость: чистка проста и не требует дорогих средств.
Основной враг паровых утюгов — водный камень. Решение простое: уксус или лимонная кислота. Смешайте с водой 1:1, залейте в резервуар и включите режим пара. Через несколько минут жидкость слейте, а затем повторите процедуру с чистой водой.
Не пытайтесь соскоблить нагар ножом — так можно испортить поверхность. Гораздо эффективнее мягкая ткань с уксусом или паста из соды. Для лёгких загрязнений подойдёт даже зубная паста.
Старый махровый полотенец и немного пены способны сотворить чудо. Нагрейте утюг, нанесите пену на ткань и проведите по ней несколько раз — налёт останется на полотенце.
На старых моделях встречаются пятна ржавчины. Их убирают пастой из соды или средством с ацетоном. Но работать нужно быстро и обязательно в перчатках.
Керамические поверхности устойчивее, но тоже не вечные. Хорошо помогает скомканный кусочек фольги: аккуратно потрите им тёплую подошву. Только не нажимайте сильно, чтобы не поцарапать покрытие.
Для внутренних отложений снова пригодится лимонная кислота. Растворите 25 г в тёплой воде, залейте в резервуар, включите пар, затем тщательно промойте утюг чистой водой.
Утюг, о котором заботятся, работает дольше и не превращает глажку в лотерею с испорченными вещами.
Уточнения
Утю́г (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü «утюг») — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.
