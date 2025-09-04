Лайфхаки для утюга: как продлить жизнь любимому прибору

Железо выглядит безобидно, но стоит забыть о его уходе — и риск испортить любимую рубашку возрастает в разы. Накипь, ржавчина и пригоревшие пятна способны вывести из строя даже новую вещь всего за пару секунд. Хорошая новость: чистка проста и не требует дорогих средств.

Как убрать накипь

Основной враг паровых утюгов — водный камень. Решение простое: уксус или лимонная кислота. Смешайте с водой 1:1, залейте в резервуар и включите режим пара. Через несколько минут жидкость слейте, а затем повторите процедуру с чистой водой.

Пригоревшая подошва

Не пытайтесь соскоблить нагар ножом — так можно испортить поверхность. Гораздо эффективнее мягкая ткань с уксусом или паста из соды. Для лёгких загрязнений подойдёт даже зубная паста.

Необычный лайфхак с пеной для бритья

Старый махровый полотенец и немного пены способны сотворить чудо. Нагрейте утюг, нанесите пену на ткань и проведите по ней несколько раз — налёт останется на полотенце.

Что делать с ржавчиной

На старых моделях встречаются пятна ржавчины. Их убирают пастой из соды или средством с ацетоном. Но работать нужно быстро и обязательно в перчатках.

Уход за керамикой

Керамические поверхности устойчивее, но тоже не вечные. Хорошо помогает скомканный кусочек фольги: аккуратно потрите им тёплую подошву. Только не нажимайте сильно, чтобы не поцарапать покрытие.

Чистка изнутри

Для внутренних отложений снова пригодится лимонная кислота. Растворите 25 г в тёплой воде, залейте в резервуар, включите пар, затем тщательно промойте утюг чистой водой.

Как продлить жизнь утюгу

После каждого использования сливайте остатки воды.

Лучше заливать дистиллированную или мягкую воду.

Чистите регулярно, а не только тогда, когда появляются пятна на одежде.

Храните прибор в сухом месте.

Утюг, о котором заботятся, работает дольше и не превращает глажку в лотерею с испорченными вещами.

