Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Министерство иностранных дел России о безвизе в Китай: что запрещено
Почему выступления Ларисы Долиной беспощадно вырезали из эфиров — правда всплыла только сейчас
Овощное рагу без мяса, но со вкусом Средиземноморья: секрет в двух простых специях
Матриархат со смертельным исходом: почему первые детёныши гиен всегда умирают
Тревога уходит, уверенность появляется — 7 хитростей для неотразимого образа
Этот вирус подбирается незаметно: вот кому нельзя оставаться без прививки
Как бизнес спасает статистику: меры поддержки рождаемости в Южной Корее
Зангезурский коридор меняет расклад сил, сея хаос в планах великих держав на Кавказе
Тормоза решают быстрее мозга: почему вину не всегда несёт тот, кто ударил сзади

Лайфхаки для утюга: как продлить жизнь любимому прибору

2:18
Недвижимость

Железо выглядит безобидно, но стоит забыть о его уходе — и риск испортить любимую рубашку возрастает в разы. Накипь, ржавчина и пригоревшие пятна способны вывести из строя даже новую вещь всего за пару секунд. Хорошая новость: чистка проста и не требует дорогих средств.

Утюг
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Утюг

Как убрать накипь

Основной враг паровых утюгов — водный камень. Решение простое: уксус или лимонная кислота. Смешайте с водой 1:1, залейте в резервуар и включите режим пара. Через несколько минут жидкость слейте, а затем повторите процедуру с чистой водой.

Пригоревшая подошва

Не пытайтесь соскоблить нагар ножом — так можно испортить поверхность. Гораздо эффективнее мягкая ткань с уксусом или паста из соды. Для лёгких загрязнений подойдёт даже зубная паста.

Необычный лайфхак с пеной для бритья

Старый махровый полотенец и немного пены способны сотворить чудо. Нагрейте утюг, нанесите пену на ткань и проведите по ней несколько раз — налёт останется на полотенце.

Что делать с ржавчиной

На старых моделях встречаются пятна ржавчины. Их убирают пастой из соды или средством с ацетоном. Но работать нужно быстро и обязательно в перчатках.

Уход за керамикой

Керамические поверхности устойчивее, но тоже не вечные. Хорошо помогает скомканный кусочек фольги: аккуратно потрите им тёплую подошву. Только не нажимайте сильно, чтобы не поцарапать покрытие.

Чистка изнутри

Для внутренних отложений снова пригодится лимонная кислота. Растворите 25 г в тёплой воде, залейте в резервуар, включите пар, затем тщательно промойте утюг чистой водой.

Как продлить жизнь утюгу

  • После каждого использования сливайте остатки воды.
  • Лучше заливать дистиллированную или мягкую воду.
  • Чистите регулярно, а не только тогда, когда появляются пятна на одежде.
  • Храните прибор в сухом месте.

Утюг, о котором заботятся, работает дольше и не превращает глажку в лотерею с испорченными вещами.

Уточнения

Утю́г (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü «утюг») — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде. Процесс разглаживания называют глажкой или глаженьем.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок
Экономика и бизнес
Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Авто
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Последние материалы
Звезда вернулась из-за грани небытия — Вселенная показала оборотную сторону смерти
Онемение мешает двигаться и возвращается: когда симптомы требуют диагностики
Китай снимает барьеры: туризм для россиян выходит на новый уровень
Испугались того, чего ещё нет: в США заявили о возможности подрыва Силы Сибири 2
Электромобили теряют дорогу, а гибриды берут реванш: кто победит в битве
Знают вас лучше, чем соседи: как маркетплейсы читают ваши желания по корзине покупок
Женская красота под атакой гормонов: когда зеркало становится врагом
Несколько часов — и в больнице: россияне рассказали о загадочном отравлении в Турции
Финансовый провал Франции — долг в триллионы и бегство инвесторов: предложен неожиданный выход
Денежное дерево растёт только у терпеливых: секреты ухода, которые приносят богатство
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.