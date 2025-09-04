Блеск без усилий: простое средство превращает душевую в зеркало

Хотите, чтобы душевая кабина сияла, а мыть её приходилось в разы реже? Секрет кроется в простом средстве, которое обычно хранится на кухне.
Жёсткая вода — причина матового стекла, белых разводов на смесителях и налёта на плитке. Даже самые дорогие чистящие средства не спасают: спустя пару душевых процедур картина повторяется. Если вода у вас не мягкая, знакома ситуация, когда на стекле остаются пятна уже после первого использования.
Оказывается, сияющий блеск можно сохранить с помощью… обычного ополаскивателя для посудомоечной машины. Того самого, что делает бокалы безупречно прозрачными.
На покрытии появляется так называемый "лотос-эффект": вода не задерживается в виде разводов, а скатывается мелкими каплями вниз. За счёт этого на стекле и плитке почти не образуется налёт, а уборка превращается в редкое и лёгкое занятие.
После тщательной уборки нанесите немного ополаскивателя на мягкую тряпку и протёрла стекло кабины. Эффект заметите сразу: капли скатятся, словно в рекламе про защитные покрытия. И самое удивительное — даже спустя неделю поверхность будет выглядеть так, будто её только что отмыли.
Важно: не используйте средство на полу. Поверхность становится скользкой и может быть опасной. Обрабатывайте только стены, стекло и сантехнику или добавьте противоскользящий коврик.
Уточнения
