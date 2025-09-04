Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туман в голове и тяжесть в теле сбивают организм с курса — многие ошибочно принимают это за депрессию
В России стартовала первая программа адаптации казаков — участников специальной военной операции
Министерство иностранных дел России о безвизе в Китай: что запрещено
Почему выступления Ларисы Долиной беспощадно вырезали из эфиров — правда всплыла только сейчас
Овощное рагу без мяса, но со вкусом Средиземноморья: секрет в двух простых специях
Матриархат со смертельным исходом: почему первые детёныши гиен всегда умирают
Тревога уходит, уверенность появляется — 7 хитростей для неотразимого образа
Лайфхаки для утюга: как продлить жизнь любимому прибору
Этот вирус подбирается незаметно: вот кому нельзя оставаться без прививки

Блеск без усилий: простое средство превращает душевую в зеркало

1:56
Недвижимость

Хотите, чтобы душевая кабина сияла, а мыть её приходилось в разы реже? Секрет кроется в простом средстве, которое обычно хранится на кухне.

Ванная комната
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ванная комната

Главный враг чистоты

Жёсткая вода — причина матового стекла, белых разводов на смесителях и налёта на плитке. Даже самые дорогие чистящие средства не спасают: спустя пару душевых процедур картина повторяется. Если вода у вас не мягкая, знакома ситуация, когда на стекле остаются пятна уже после первого использования.

Неожиданный помощник

Оказывается, сияющий блеск можно сохранить с помощью… обычного ополаскивателя для посудомоечной машины. Того самого, что делает бокалы безупречно прозрачными.

На покрытии появляется так называемый "лотос-эффект": вода не задерживается в виде разводов, а скатывается мелкими каплями вниз. За счёт этого на стекле и плитке почти не образуется налёт, а уборка превращается в редкое и лёгкое занятие.

Личный эксперимент

После тщательной уборки нанесите немного ополаскивателя на мягкую тряпку и протёрла стекло кабины. Эффект заметите сразу: капли скатятся, словно в рекламе про защитные покрытия. И самое удивительное — даже спустя неделю поверхность будет выглядеть так, будто её только что отмыли.

Как правильно использовать

  1. Сначала очистите душевую от старого налёта.
  2. Нанесите немного средства на ткань и обработайте стекло или плитку.
  3. Можно сделать раствор: смешайте ополаскиватель с водой в пульверизаторе, распылите и вытрите сухой тряпкой.

Важно: не используйте средство на полу. Поверхность становится скользкой и может быть опасной. Обрабатывайте только стены, стекло и сантехнику или добавьте противоскользящий коврик.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Садоводство, цветоводство
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Последние материалы
Звезда вернулась из-за грани небытия — Вселенная показала оборотную сторону смерти
Онемение мешает двигаться и возвращается: когда симптомы требуют диагностики
Китай снимает барьеры: туризм для россиян выходит на новый уровень
Испугались того, чего ещё нет: в США заявили о возможности подрыва Силы Сибири 2
Электромобили теряют дорогу, а гибриды берут реванш: кто победит в битве
Знают вас лучше, чем соседи: как маркетплейсы читают ваши желания по корзине покупок
Женская красота под атакой гормонов: когда зеркало становится врагом
Несколько часов — и в больнице: россияне рассказали о загадочном отравлении в Турции
Финансовый провал Франции — долг в триллионы и бегство инвесторов: предложен неожиданный выход
Денежное дерево растёт только у терпеливых: секреты ухода, которые приносят богатство
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.