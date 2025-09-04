Семейная ипотека превращается в квест: вторичка по ставке 6% доступна не всем

С апреля 2025 года семьи с детьми смогут взять ипотеку под 6% не только на новостройки, но и на квартиры на вторичном рынке. Правда, работает программа лишь там, где строек мало.
Изначально в списке было 901 город. Во втором полугодии 2025 года его сократили до 884. В перечень вошли, например, Суздаль, Каменск-Шахтинский и Мичуринск, а Мурманск, Анадырь и Благовещенск исключили. Проверить актуальные данные можно в единой системе жилищного строительства.
Но даже если город есть в списке, подходящей квартиры может не оказаться: часть домов слишком старые. По данным Т-Ж, летом 2025 года в 193 городах семьи не могли воспользоваться льготой именно из-за этого.
Программа доступна гражданам РФ, если в семье есть ребёнок:
Для семей с детьми младше семи лет квартира должна находиться в многоквартирном доме, которому меньше 20 лет, и который не признан аварийным. В городе должно быть не больше двух новостроек. Для семей с детьми с инвалидностью условие проще — главное, чтобы в регионе на момент сделки не строились новые дома.
Да, программа сочетается с маткапиталом и региональными мерами — например, субсидиями для многодетных семей или участников программы "Молодая семья". Но несколько льготных ипотек одновременно оформить нельзя: если семья уже получила другой льготный кредит после декабря 2023 года, нужно его погасить.
Уточнения
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
