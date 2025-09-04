Семейная ипотека превращается в квест: вторичка по ставке 6% доступна не всем

2:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С апреля 2025 года семьи с детьми смогут взять ипотеку под 6% не только на новостройки, но и на квартиры на вторичном рынке. Правда, работает программа лишь там, где строек мало.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ипотека

Где можно купить вторичку

Изначально в списке было 901 город. Во втором полугодии 2025 года его сократили до 884. В перечень вошли, например, Суздаль, Каменск-Шахтинский и Мичуринск, а Мурманск, Анадырь и Благовещенск исключили. Проверить актуальные данные можно в единой системе жилищного строительства.

Но даже если город есть в списке, подходящей квартиры может не оказаться: часть домов слишком старые. По данным Т⁠-⁠Ж, летом 2025 года в 193 городах семьи не могли воспользоваться льготой именно из-за этого.

Кто может оформить ипотеку

Программа доступна гражданам РФ, если в семье есть ребёнок:

младше семи лет;

или с инвалидностью до 17 лет включительно.

Основные условия

ставка — 6%;

максимальная сумма кредита — 6 млн ₽;

стоимость квартиры с учётом первоначального взноса — не выше 7,5 млн ₽;

первый взнос — от 20%. Его можно оплатить маткапиталом, субсидией или собственными средствами.

Для семей с детьми младше семи лет квартира должна находиться в многоквартирном доме, которому меньше 20 лет, и который не признан аварийным. В городе должно быть не больше двух новостроек. Для семей с детьми с инвалидностью условие проще — главное, чтобы в регионе на момент сделки не строились новые дома.

Как оформить

Проверить, соответствует ли город и продавец требованиям. Определить сумму первоначального взноса. Заключить кредитный договор и зарегистрировать собственность. Ипотеку выдают банки из утверждённого списка. При этом использовать одну и ту же квартиру по льготной ставке повторно нельзя.

Можно ли совмещать с другими льготами

Да, программа сочетается с маткапиталом и региональными мерами — например, субсидиями для многодетных семей или участников программы "Молодая семья". Но несколько льготных ипотек одновременно оформить нельзя: если семья уже получила другой льготный кредит после декабря 2023 года, нужно его погасить.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

