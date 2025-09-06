Один стакан порошка превращает засор в прах: проверенный способ, о котором забывают 9 из 10 хозяек

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Слив в душе — одно из самых уязвимых мест в ванной комнате. Остатки шампуня, кондиционера, масла, косметики и волосы легко образуют пробку, из-за которой вода перестаёт уходить, а из канализации появляется неприятный запах. Но регулярная профилактика способна избавить от этих проблем.

Очистка слива содой
Основные причины засоров

  • Волосы и шерсть: основные виновники засора: они собираются в плотные комки и задерживают мыльный налёт.
  • Мыльная пена и косметика: скрабы, густые бальзамы, маски для волос и масла образуют на стенках труб жирную плёнку.
  • Отсутствие ухода: если слив не чистить, со временем налёт и волосы превращаются в плотную массу, которую сложно пробить.

Первые признаки неполадок — вода скапливается в поддоне, неприятный запах усиливается после мытья или долгого отсутствия жильцов.

Подручные средства для очистки

Вантуз

  • Простой способ устранить свежий засор. Подходит для небольших пробок из волос и мыла.

Канализационный трос

  • Если вантуз не помог, на помощь приходит гибкая змейка. Достаточно опустить её в слив и вращать, пока не почувствуется сопротивление. Затем аккуратно вытянуть пробку и промыть трубы горячей водой.

Сода и уксус

Метод больше профилактический, но отлично справляется с налётом и запахом.

  • Влейте в слив горячую воду (если трубы ПВХ — используйте просто очень тёплую).
  • Насыпьте стакан пищевой соды.
  • Влейте стакан столового уксуса. Смесь начнёт пениться и шипеть.
  • Через 10 минут промойте слив водой.

Такой способ безопасен для труб и помогает поддерживать их в рабочем состоянии.

Химические средства

Большинство бытовых гелей для труб основаны на щёлочи. Они проникают даже через слой стоячей воды и эффективно растворяют жировые и мыльные отложения. Работать с ними нужно строго по инструкции и в перчатках.

Есть и ферментные составы — они действуют мягче, но безопаснее для труб и экологии. Их удобно использовать именно для профилактики.

Уловители волос — простая защита

Чтобы не чистить слив каждую неделю, стоит установить уловитель.

  • Встроенный фильтр: скрыт внутри, требует регулярного очищения.
  • Внешняя сетка: устанавливается прямо на слив, стоит недорого и легко снимается.

Обе конструкции позволяют задерживать волосы и крупные частицы, продлевая срок службы труб.

Как убрать запах из слива

Если вода долго не используется, водяная пробка в сифоне пересыхает, и в квартиру начинают поступать запахи из канализации. Для устранения стоит:

  • промыть слив горячей водой с универсальным средством;
  • прочистить отверстие щёткой;
  • засыпать соду и залить уксус, оставить на 10 минут;
  • дополнительно обработать слив хлорным раствором или стиральным порошком.

Чтобы душевой слив не доставлял проблем, достаточно уделять ему внимание раз в месяц. Небольшая профилактика — сода с уксусом, уловитель для волос и своевременная уборка — защищают от засоров и неприятного запаха. А значит, душевая кабина будет оставаться удобной и комфортной без лишних хлопот.

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

