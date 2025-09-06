Незаметные убийцы под крышей: 10 привычных вещей, которые способны превратить квартиру в пепелище

3:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пожары в жилых помещениях случаются чаще, чем кажется. Причём источник возгорания может скрываться в самых обыденных вещах — от тряпок для уборки до любимого ноутбука. Чтобы не рисковать безопасностью семьи и имущества, стоит знать, какие бытовые мелочи могут обернуться настоящей угрозой.

Фото: commons.wikimedia.org by Фото ВМС США, сделанное специалистом по массовым коммуникациям 1-го класса Джеймсом Э. Фоэлом is licensed under Знак общественного достояния 1.0 Universal пожар

Грязные тряпки

Тряпки, пропитанные морилкой, олифой или другими легко воспламеняющимися составами, могут загореться сами по себе. На воздухе начинается процесс окисления, и ткань превращается в "бомбу замедленного действия". Такие материалы необходимо хранить только в металлической ёмкости с плотно закрытой крышкой.

Электроодеяло

Полезный и удобный прибор в холодное время года при неправильной эксплуатации становится причиной пожара. Нельзя накрывать электроодеяло дополнительными пледами и оставлять его включённым на ночь. Домашним животным тоже не место на такой поверхности — когти и зубы легко повреждают проводку.

Пыль

Пыль не только портит внешний вид дома, но и представляет пожарную опасность. Особенно если она скапливается вокруг розеток, электрооборудования или на тёплых полах. При перегреве пыль может вспыхнуть, поэтому регулярная уборка — важный элемент безопасности.

Удлинители

Использование тройников и удлинителей на постоянной основе — одна из самых распространённых ошибок. Подключение сразу нескольких приборов перегружает сеть и провоцирует короткое замыкание. Лучше установить дополнительные розетки, чем рисковать.

Фильтр сушильной машины

Сушильная техника значительно облегчает быт, но при скоплении ворса и пыли в фильтре может легко стать очагом возгорания. Прибор нагревается, и сухой ворс загорается за считанные секунды. Очистка фильтра должна быть регулярной процедурой.

Ноутбук

Многие привыкли держать ноутбук на кровати или диване. Но при длительной работе устройство перегревается, а соприкосновение с тканью или скатертью создаёт риск возгорания. Чтобы избежать проблем, ноутбук нужно ставить только на твёрдую поверхность и обязательно отключать от сети после работы.

Лампочки

Опасность представляют не сами лампочки, а ошибки при их подключении. Если установить лампу с большей мощностью, чем предусмотрено патроном, результатом может стать перегрев и короткое замыкание. Выбирайте лампы строго по характеристикам светильника.

Батарейки

Небольшие батарейки, особенно девятивольтовые, представляют серьёзную угрозу, если их хранить вместе с металлическими предметами. Случайное соприкосновение контактов с монетами или скрепками может привести к возгоранию. Оптимальный вариант хранения — заводская упаковка, а контакты стоит дополнительно заклеить изолентой.

Домашние животные

Питомцы, играя или точа зубы, нередко повреждают электрические провода. Это не только угроза удара током для них самих, но и потенциальный источник пожара для жильцов. Провода лучше убирать в защитные короба и регулярно проверять их целостность.

Кухонная вытяжка

Жир, накапливающийся в вытяжке, — ещё одна скрытая опасность. При попадании на раскалённую поверхность плиты частицы могут вспыхнуть. Чтобы этого не произошло, фильтры и поверхности вытяжки необходимо очищать как минимум раз в месяц.

Важно помнить: безопасность складывается из привычек, и каждая из них способна защитить дом и близких.

Уточнения

Пожа́р - сильное пламя, которое охватывает и уничтожает всё, что может гореть.

