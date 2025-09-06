Незаметные убийцы под крышей: 10 привычных вещей, которые способны превратить квартиру в пепелище

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Пожары в жилых помещениях случаются чаще, чем кажется. Причём источник возгорания может скрываться в самых обыденных вещах — от тряпок для уборки до любимого ноутбука. Чтобы не рисковать безопасностью семьи и имущества, стоит знать, какие бытовые мелочи могут обернуться настоящей угрозой.

Грязные тряпки

  • Тряпки, пропитанные морилкой, олифой или другими легко воспламеняющимися составами, могут загореться сами по себе. На воздухе начинается процесс окисления, и ткань превращается в "бомбу замедленного действия". Такие материалы необходимо хранить только в металлической ёмкости с плотно закрытой крышкой.

Электроодеяло

  • Полезный и удобный прибор в холодное время года при неправильной эксплуатации становится причиной пожара. Нельзя накрывать электроодеяло дополнительными пледами и оставлять его включённым на ночь. Домашним животным тоже не место на такой поверхности — когти и зубы легко повреждают проводку.

Пыль

  • Пыль не только портит внешний вид дома, но и представляет пожарную опасность. Особенно если она скапливается вокруг розеток, электрооборудования или на тёплых полах. При перегреве пыль может вспыхнуть, поэтому регулярная уборка — важный элемент безопасности.

Удлинители

  • Использование тройников и удлинителей на постоянной основе — одна из самых распространённых ошибок. Подключение сразу нескольких приборов перегружает сеть и провоцирует короткое замыкание. Лучше установить дополнительные розетки, чем рисковать.

Фильтр сушильной машины

  • Сушильная техника значительно облегчает быт, но при скоплении ворса и пыли в фильтре может легко стать очагом возгорания. Прибор нагревается, и сухой ворс загорается за считанные секунды. Очистка фильтра должна быть регулярной процедурой.

Ноутбук

  • Многие привыкли держать ноутбук на кровати или диване. Но при длительной работе устройство перегревается, а соприкосновение с тканью или скатертью создаёт риск возгорания. Чтобы избежать проблем, ноутбук нужно ставить только на твёрдую поверхность и обязательно отключать от сети после работы.

Лампочки

  • Опасность представляют не сами лампочки, а ошибки при их подключении. Если установить лампу с большей мощностью, чем предусмотрено патроном, результатом может стать перегрев и короткое замыкание. Выбирайте лампы строго по характеристикам светильника.

Батарейки

  • Небольшие батарейки, особенно девятивольтовые, представляют серьёзную угрозу, если их хранить вместе с металлическими предметами. Случайное соприкосновение контактов с монетами или скрепками может привести к возгоранию. Оптимальный вариант хранения — заводская упаковка, а контакты стоит дополнительно заклеить изолентой.

Домашние животные

  • Питомцы, играя или точа зубы, нередко повреждают электрические провода. Это не только угроза удара током для них самих, но и потенциальный источник пожара для жильцов. Провода лучше убирать в защитные короба и регулярно проверять их целостность.

Кухонная вытяжка

  • Жир, накапливающийся в вытяжке, — ещё одна скрытая опасность. При попадании на раскалённую поверхность плиты частицы могут вспыхнуть. Чтобы этого не произошло, фильтры и поверхности вытяжки необходимо очищать как минимум раз в месяц.

Важно помнить: безопасность складывается из привычек, и каждая из них способна защитить дом и близких.

Пожа́р - сильное пламя, которое охватывает и уничтожает всё, что может гореть.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
