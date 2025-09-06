Шар мха вместо горшка: новый тренд, который делает растения частью искусства

Кокедама — японский способ выращивания растений без привычных горшков. Вместо пластика или керамики используется шар из почвы и мха, обмотанный верёвкой. Такое решение выглядит необычно и гармонично вписывается в интерьер, где ценится минимализм и природные акценты.

Почему кокедама так популярна

Популярность этого метода вполне объяснима. Всё больше людей увлекаются домашними растениями, но при этом ищут новые формы оформления. Кокедама даёт возможность создать маленькое зелёное произведение искусства, которое можно повесить на стену, поставить на подставку или использовать как часть композиции.

Минималистичный японский стиль и биофильный дизайн — ещё одна причина роста интереса. В интерьерах всё чаще применяют натуральное дерево, текстиль и живые растения, а кокедама идеально поддерживает эту тенденцию.

Какие растения подойдут для кокедамы

Выбор растений — ключевой момент. Лучше всего чувствуют себя культуры, способные развиваться в плотном коме почвы:

небольшие цветущие растения;

луковичные культуры;

молодые саженцы;

декоративнолистные виды;

орхидеи (при добавлении коры в почвенную смесь).

Главное условие — растение должно переносить ограниченный объём грунта и любить умеренную влажность.

Как сделать кокедаму своими руками

Создать "зелёный шар" можно даже дома:

Возьмите небольшое растение с корнями.

Сформируйте вокруг корневой системы ком из влажной почвы.

Оберните ком мхом, слегка прижимая руками.

Перевяжите конструкцию шпагатом или верёвкой, чтобы она держала форму.

Разместите кокедаму на блюде, подставке или подвесьте на верёвке.

Такой способ позволяет обойтись без горшка, а внешний вид растения становится более декоративным и оригинальным.

Уход за кокедамой

Чтобы растение оставалось здоровым, важно соблюдать простые правила:

поливайте погружением в воду на 10-15 минут, чтобы грунт полностью напитался влагой;

используйте натуральные материалы для обмотки — хлопковая нить со временем разлагается, не загрязняя среду;

поддерживайте влажность, особенно в помещениях с сухим воздухом;

при необходимости опрыскивайте мох, чтобы он сохранял декоративность.

Кокедама — это не просто способ выращивания растений, а стильный элемент интерьера, который объединяет эстетику минимализма и близость к природе. Она подходит для разных культур, не требует дорогих материалов и при правильном уходе станет необычным украшением дома или сада.

