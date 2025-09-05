Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мягкость оборачивается бедой: вещи, которые кондиционер превращает в тряпки уже после первой стирки

2:20
Недвижимость

Кондиционер для белья делает ткань мягкой, придаёт аромат и снимает статическое электричество. Но не все материалы нуждаются в таком уходе. Тонкая плёнка, которую оставляет ополаскиватель, может нарушить естественные свойства ткани и даже испортить вещь.

Кондиционер для белья возле стиральной машины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кондиционер для белья возле стиральной машины

Почему кондиционер не всегда полезен

В основе большинства кондиционеров лежат катионные ПАВ и силикон. Они оседают на поверхности ткани, образуя восковую плёнку. Для обычного хлопка это может быть преимуществом, но в случае "капризных" материалов — серьёзный минус.

Вещи, которые нельзя стирать с кондиционером

  • Шерсть и кашемир: волокна теряют способность сохранять тепло, свитера и шарфы становятся липкими.
  • Пуховики и подушки с пухом: плёнка выравнивает перья, уменьшая количество воздушных камер, которые удерживают тепло. В итоге вещи хуже согревают.
  • Купальники: эластичные материалы (лайкра, полиэстер, спандекс) начинают впитывать влагу и сохнут дольше, а запах становится неприятным.
  • Спортивная одежда: влагоотводящие ткани теряют способность пропускать воздух и регулировать температуру тела.
  • Льняное бельё: кондиционер заполняет естественные "поры" ткани, и лен перестаёт дышать.
  • Махровые полотенца: после регулярной стирки с кондиционером они хуже впитывают воду.
  • Салфетки из микрофибры: тонкая плёнка на волокнах лишает их способности собирать пыль и влагу.

Отдельно стоит упомянуть натуральный шёлк: кондиционер может оставить разводы, окончательно испортив внешний вид ткани.

Чем заменить кондиционер

  • Для мягкости льна или хлопка можно использовать небольшое количество уксуса при полоскании.
  • Чтобы снять статическое электричество с синтетики, достаточно сушить вещи в хорошо проветриваемом помещении.
  • Для полотенец и спортивной одежды лучше просто тщательно прополоскать их и дать высохнуть на свежем воздухе.

Чтобы вещи служили дольше, сохраняли форму и свойства, лучше отказаться от ополаскивателя при стирке шерсти, пуха, льна, микрофибры и функциональных тканей.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий, использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

