Суеверие разрешает бояться, но не убивать: вот для чего паук в доме нужен живым, а не мёртвым

2:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Паук — гость, которого большинство людей встречает в доме без радости. Инстинктивное желание избавиться от восьминогого соседа возникает почти сразу, но специалисты утверждают: убивать пауков не только бессмысленно, но и вредно. И дело вовсе не в народных приметах, а в фактах, подтверждённых биологами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Паук в углу комнаты

Разрушенный миф о несчастье

Суеверия приписывают появлению паука разные значения — от предвестника гостя до символа беды. Но с научной точки зрения пауки несут совсем другое: баланс в домашней экосистеме. Они не связаны с мистикой, но напрямую влияют на количество вредных насекомых в нашем жилье.

Почему нельзя убивать пауков

Риск эпидемии: некоторые виды, например паук-волк, вынашивают на спине десятки детёнышей. Если самку раздавить, малыши разлетятся по углам, и бороться с ними будет гораздо сложнее.

некоторые виды, например паук-волк, вынашивают на спине десятки детёнышей. Если самку раздавить, малыши разлетятся по углам, и бороться с ними будет гораздо сложнее. Аллергия и загрязнение: раздавленный паук оставляет мокрое пятно с остатками непереваренной пищи. В редких случаях это может вызвать аллергическую реакцию при контакте.

раздавленный паук оставляет мокрое пятно с остатками непереваренной пищи. В редких случаях это может вызвать аллергическую реакцию при контакте. Потеря естественного санитара: пауки питаются комарами, мухами, молью и мелкими насекомыми, которые могут переносить болезни или портить продукты. Уничтожив паука, человек лишается бесплатного защитника.

Польза для дома и сада

Пара пауков в доме способна заметно сократить количество мелких вредителей. В саду их роль ещё важнее: они уничтожают тлю, гусениц и насекомых, повреждающих листья и цветы. Благодаря паукам снижается необходимость в химических средствах защиты растений.

Как избежать появления пауков в доме

Если присутствие пауков вызывает дискомфорт, их можно просто аккуратно переселить за пределы жилища. А чтобы они не возвращались, стоит соблюдать простые правила:

регулярно убирать пыль и паутину;

проветривать комнаты;

убирать остатки еды и мусор, которые привлекают насекомых — потенциальную добычу пауков;

закрывать щели и трещины, через которые они могут проникнуть.

Пауки в доме — не враги и не мистические предвестники, а тихие союзники, охраняющие жилище от мелких вредителей. Убивать их не стоит: проще помочь им покинуть квартиру и сосредоточиться на регулярной уборке. Так можно сохранить и спокойствие, и пользу, которую эти незаметные соседи приносят нашему дому и саду.

Уточнения

Пауки́ - отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных.

