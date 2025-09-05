Секретный полив для цветов: картофель и макароны работают лучше дорогих удобрений

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Домашние растения создают уют, улучшают качество воздуха и поднимают настроение. Но в условиях сухого воздуха, короткого светового дня и вечной нехватки времени они часто начинают чахнуть. Чтобы зелёные питомцы радовали вас круглый год, достаточно использовать несколько простых, но эффективных приёмов.

Растения на столе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Растения на столе

Кофе вместо удобрения

Молотый кофе и его гуща содержат азот, калий, кальций и магний. Особенно полезен азот — он укрепляет стебли, ускоряет рост и делает листья насыщенно-зелёными.

  • Подходит розам, гортензиям и магнолиям.
  • Использовать можно как свежую гущу, так и подсушенную.
  • Добавлять в почву нужно умеренно, чтобы не закислить её.

Пепел из камина — источник минералов

Не выбрасывайте золу, оставшуюся после камина или мангала. В ней содержится карбонат кальция и калий — необходимые элементы для здоровой почвы.

  • Подходит для растений, выращиваемых в загородных домах и на дачах.
  • Достаточно слегка втереть пепел в верхний слой земли.
  • Отличная альтернатива привычным минеральным удобрениям.

Полив крахмальной водой

Вода после варки картофеля или макарон — ценное удобрение. В ней содержится крахмал, который растения используют как источник глюкозы.

  • Перед поливом жидкость обязательно охлаждают.
  • Полив крахмальной водой помогает поддерживать энергию растений в зимний период.
  • Подходит для большинства комнатных культур.

Яичная скорлупа для укрепления почвы

Скорлупа богата кальцием и известью, которые снижают кислотность и укрепляют корневую систему.

  • Скорлупу нужно тщательно измельчить.
  • Распределить равномерно по поверхности почвы.
  • Постепенно минералы будут высвобождаться и питать растение.

Губка в горшке

Чтобы почва дольше сохраняла влагу, можно положить на дно горшка обычную кухонную губку.

  • Она впитывает излишки воды.
  • В критической ситуации корни получают запас влаги.
  • Особенно полезно для забывчивых хозяев или в период отпуска.

Английская соль — универсальный стимулятор

Английская соль (сульфат магния) помогает растениям усваивать питательные вещества и стимулирует фотосинтез.

  • Раствор: 1 столовая ложка соли на 4 литра воды.
  • Дать настояться несколько дней и использовать для полива.
  • Магний укрепляет листья, сульфаты способствуют росту побегов.

Злаки и уксус для подпитки

Злаки

Оставшаяся от еды зерновая крошка отлично подходит в качестве подкормки.

  • Достаточно подсыпать её в горшок раз в месяц.
  • Злаки содержат витамины и микроэлементы, полезные для роста.

Уксус

Некоторые растения, особенно цветущие, положительно реагируют на слабый уксусный раствор.

  • Смешать 1 чайную ложку белого уксуса с 1,5 литрами воды.
  • Использовать не чаще одного раза в три месяца.
  • Раствор стимулирует развитие корней и пышное цветение.

Попробуйте включить их в уход за зелёными питомцами, и ваш дом всегда будет наполнен свежестью и красотой.

Уточнения

Комнатные растения - растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
