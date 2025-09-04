Практичность вместо понтов: как сделать ремонт под сдачу, который работает на ваш кошелёк

Сдача квартиры в аренду остаётся одним из самых популярных способов получать пассивный доход. Но ремонт жилья для арендаторов имеет свою специфику: он должен быть не слишком дорогим, но при этом практичным, долговечным и удобным. Ошибка многих владельцев — либо вкладывать чрезмерные суммы, которые потом не окупаются, либо экономить на всём, что приводит к постоянным жалобам жильцов и дополнительным расходам. Ниже собраны советы, которые помогут найти баланс между экономией и качеством.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Передача ключей новым жильцам

Определите портрет арендатора

Прежде чем планировать ремонт, важно понять, кому будет сдаваться квартира. От этого зависит и выбор материалов, и стиль оформления:

если жильё ориентировано на семьи с детьми — лучше выбрать моющиеся обои или покраску стен;

для арендаторов с животными — также предпочтительнее краска, а не обои, и прочный ламинат;

для студентов и одиноких людей подойдёт максимально функциональная и простая обстановка.

Зная потребности будущих жильцов, легче избежать ненужных трат и создать удобное пространство.

Выберите формат аренды

От того, сдаётся ли квартира на долгий срок или посуточно, напрямую зависит ремонт.

Посуточная аренда: главное — визуальный эффект и чистота. Мебель и техника могут быть недорогими, но стильными, как в дизайнерских мини-отелях.

Рассчитайте бюджет и аренду

Прежде чем начинать ремонт, стоит определиться, какую сумму владелец хочет получать ежемесячно. Это поможет правильно распределить расходы: если квартира сдаётся недорого, нет смысла вкладывать в элитные материалы. Но и чрезмерная экономия приведёт к проблемам: обои быстро облупятся, а сантехника начнёт течь.

Вложитесь в главное

На ремонте можно экономить разумно. Есть позиции, на которых экономия обернётся убытками:

проводка и сантехника должны быть качественными и надёжными;

санузел лучше сделать износостойким и простым в уходе;

на пол подойдёт недорогой, но практичный ламинат;

для кухни и ванной предпочтительна плитка, которая выдерживает влагу и частую уборку.

Один раз вложившись в эти базовые элементы, можно забыть о постоянных ремонтах и жалобах жильцов.

Минимальный набор мебели

Полностью пустая квартира редко заинтересует арендаторов. Но и перегружать жильё мебелью не стоит. Достаточно:

спального места (диван или кровать);

шкафа-купе или вместительного гардероба;

базового набора мебели на кухне.

Дополнительно можно предусмотреть рабочее место: стол и удобный стул. Это станет весомым плюсом для современных арендаторов, особенно если квартира сдаётся в большом городе.

Бытовая техника: только необходимое

Без техники квартира теряет ликвидность. Минимум, который стоит предусмотреть:

плита и холодильник;

кухонный гарнитур;

стиральная машина (лучше — в ванной, а не на кухне).

Если есть возможность, добавьте духовку или микроволновку. Посудомоечная машина — опция, но для долгосрочных жильцов она может стать конкурентным преимуществом.

Не перегружайте декором

Временные жильцы ценят возможность "подстроить" квартиру под себя. Поэтому лучше отказаться от дорогого декора и избыточных аксессуаров. Универсальная отделка, нейтральные цвета и простота — ключевые правила. Так квартира будет выглядеть ухоженно и при этом оставит простор для индивидуальных решений арендаторов.

Такой подход обеспечит быструю сдачу квартиры и стабильный доход без постоянных затрат на устранение мелких поломок.

Ремо́нт — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

