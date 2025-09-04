Когда ручки важнее стен: простые приёмы превратят старый гарнитур в современный интерьер

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Кухня — сердце дома, и именно здесь чаще всего появляется желание перемен. Но далеко не всегда для обновления требуется дорогостоящий ремонт или покупка нового гарнитура. Даже без вложений можно придать кухне свежий, современный вид, если подойти к задаче творчески и использовать то, что уже есть под рукой.

Современная кухня
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная кухня

Взгляд со стороны: начните с генеральной ревизии

Первое, что стоит сделать, — посмотреть на кухню глазами гостя. Часто помещение перегружено вещами, а фасады и поверхности устали от хаотичного хранения. Наведение порядка и избавление от лишнего способны кардинально изменить атмосферу.

  • Уберите ненужную утварь, которую не используете месяцами.
  • Переставьте посуду так, чтобы самые часто используемые предметы были под рукой.
  • Попробуйте оставить часть открытых полок, убрав дверцы верхних шкафов. Это создаст эффект лёгкости и визуально "расширит" кухню.

Новая жизнь старым фасадам

Фасады кухонного гарнитура — самая заметная часть интерьера. Именно они определяют общий стиль, поэтому стоит сосредоточиться на их обновлении.

  • Покраска: даже самая старая кухня преобразится после слоя мебельной краски. Важно подготовить поверхность: очистить, отшлифовать, загрунтовать.
  • Ручки и фурнитура: замена ручек может превратить стандартный гарнитур в стильный элемент интерьера. Контрастные ручки "под латунь" или "под чёрный металл" придадут современное звучание.
  • Снятие дверец: убрав несколько фасадов, можно создать модные открытые секции, где разместится красивая посуда или декоративные баночки.

Стены и полки: быстро и эффектно

Не всегда нужны дорогостоящие материалы, чтобы преобразить стены.

  • Покраска: если осталась краска от других проектов, используйте её для обновления кухонных стен. Водостойкие составы подойдут лучше всего.
  • Открытые полки: их можно сделать самостоятельно из досок, которые остались от прошлых ремонтов. Добавьте металлические кронштейны — и стильное решение готово.
  • Декор: даже несколько постеров в рамках или доска для заметок сделают кухню живее.

Столешницы без затрат

Даже если столешница потеряла вид, не обязательно менять её на новую. Есть несколько вариантов обновления без серьёзных вложений:

  • использовать декоративные скатерти или тканевые дорожки для маскировки;
  • нанести защитное масло или лак, если поверхность деревянная;
  • для временного эффекта — закрыть изношенные участки разделочными досками.

Свет и акценты

Освещение — недооценённый элемент кухни. Замена ламп на более тёплые или холодные, перенос светильника или добавление гирлянды способны придать помещению новый облик.

  • Установите настенные бра или светодиодную ленту под шкафами.
  • Используйте прозрачные банки и вазочки в качестве подсвечников.
  • Сделайте акцент на рабочей зоне — там свет всегда играет главную роль.

Маленькие хитрости для обновления без вложений

  • Переставьте мебель и предметы декора, изменив привычный "сценарий" кухни.
  • Добавьте текстиль: полотенца, шторы или чехлы на стулья освежат интерьер.
  • Организуйте единый стиль хранения — одинаковые банки или контейнеры создадут ощущение порядка.
  • Используйте зелёные акценты: вазон с травами или горшок с алоэ мгновенно оживят помещение.

Главное — включить фантазию, использовать подручные материалы и не бояться экспериментировать. Тогда даже без ремонта кухня будет восприниматься как новая.

Уточнения

Кухня — мебель для кухонного помещения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
