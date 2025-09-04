Временное жильё может стать судьбой: как сделать ремонт на годы вперёд без лишних расходов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:04
Недвижимость

Жильё редко бывает "по-настоящему временным". Даже если вы планируете прожить в квартире всего пару лет, ремонт всё равно стоит продумать так, чтобы в ней было удобно жить сегодня и при этом сохранить её "продающий" вид на будущее. Ошибки в этом вопросе могут стоить не только лишних денег, но и шансов выгодно продать недвижимость.

Интерьер квартиры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Интерьер квартиры

Миф о временности квартиры

Мы часто убеждаем себя, что сегодняшнее жильё — лишь промежуточный этап. Планируем скорый переезд в просторную "трёшку" или даже в собственный дом. Но жизнь непредсказуема: вместо обещанных пары лет человек нередко задерживается в такой квартире на десятилетия.

Поэтому, даже если кажется, что ремонт можно сделать "на скорую руку", стоит думать о комфорте в долгосрочной перспективе.

Нужно ли вкладываться в ремонт

Распространено мнение, что обновление квартиры обязательно обернётся большими затратами. Иногда это так, особенно если хозяева настаивают на дорогих материалах или дизайнерских решениях. Но при грамотном подходе расходы можно существенно сократить.

Планируйте каждый этап: от закупки отделочных материалов на акциях до чёткого контроля за работами. Такой подход позволяет снизить смету почти вдвое. Главное — смотреть на ремонт как на проект с конкретными сроками и задачами.

Влияет ли ремонт на цену при продаже

Здесь важно понимать: дорогая отделка далеко не всегда повышает стоимость квартиры. На рынке вторичного жилья решающими факторами остаются расположение и планировка. Разница между объектом с дизайнерским интерьером и "убитой" квартирой в том же доме редко превышает 20%.

Более того, "слишком хороший" ремонт способен отпугнуть: многие покупатели предпочитают сами оформлять жильё под свои вкусы. Поэтому иногда достаточно провести тщательную уборку и устранить мелкие недочёты.

Перепланировка — не лучший вариант

Кардинальные изменения в планировке часто занимают много времени и обходятся дорого. Если квартира не для постоянного проживания, такие расходы не оправданы. Стандартное расположение комнат обычно проще продать: новый хозяин сможет переделать пространство под себя.

Что не стоит переделывать

Инженерные сети — яркий пример. Если застройщик уже предусмотрел разводку коммуникаций, не нужно начинать всё заново. Локальные изменения вроде дополнительных розеток или выключателей гораздо разумнее и дешевле.

Потолки и стены: меньше сложностей

Объёмные многоуровневые потолки давно вышли из моды и явно не подходят для "временной" квартиры. Достаточно покраски или аккуратного гипсокартона там, где без него не обойтись.

Со стенами ситуация похожая. Геометрически идеальные поверхности нужны только в местах установки мебели. В остальных случаях можно ограничиться косметическим выравниванием и фактурными обоями, которые скрывают неровности.

Материалы, которые легко обновить

Лучшее решение — использовать покрытия, которые можно перекрасить или легко восстановить. Моющиеся обои, краска, керамогранит и массивная доска подойдут идеально. Даже через несколько лет они сохранят достойный вид и не потребуют капитальной переделки.

Сантехника и мебель: выбираем практичное

Все стационарные элементы — от ванны до кухонного гарнитура — стоит выбирать максимально простыми и доступными. Универсальный дизайн, нейтральные цвета и средний ценовой сегмент — оптимальный вариант. Такой ремонт не жалко оставить будущим владельцам.

Хорошая мебель пригодится вам и после переезда. Поэтому всё, что можно будет забрать, выбирайте качественным и долговечным. Остальное — кухня, встроенные шкафы, сантехника — пусть будет простым и функциональным.

Визуальные детали и атмосфера

Даже самый скромный интерьер можно оживить аксессуарами. Картины, фотографии, постеры и небольшие арт-объекты придают жилью индивидуальность и создают ощущение уюта. При этом стоят они недорого и легко меняются.

Принципы "ремонта для продажи"

  • Сделайте жильё комфортным для себя — ведь жить в нём придётся вам.
  • Не вкладывайтесь в дорогостоящую отделку: она не окупится при продаже.
  • Выбирайте лаконичный стиль и светлые оттенки, чтобы визуально расширить пространство.
  • Используйте простые материалы, которые можно освежить минимальными усилиями.
  • Подбирайте мебель по принципу: стационарное — бюджетное, переносное — качественное.

Такой подход позволит и жить с комфортом, и сохранить привлекательность квартиры для будущих покупателей.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
