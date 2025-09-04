Дома, которые сами режут счета за тепло: сможет ли Россия повторить немецкий опыт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

В последние годы все чаще можно услышать такие термины, как "пассивный", "нулевой" или "активный" дом. Речь идет о жилье, которое позволяет свести расходы на отопление и электричество к минимуму или вовсе к нулю. Но действительно ли возможно построить такой дом в российских условиях, или это лишь красивая теория и удачный маркетинг?

Энергоэффективный дом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Энергоэффективный дом

Что стоит за энергосбережением

Строительство дома — лишь начало длинного пути. Основные затраты приходятся не на возведение, а на его дальнейшее содержание: отопление, электричество, ремонт.

Поэтому многие архитекторы предлагают задумываться об энергоэффективности на этапе проектирования. Чем грамотнее учтены нюансы, тем меньше будут счета за коммунальные услуги в будущем.

Критерием энергоэффективности обычно считают количество тепловой энергии, затрачиваемой на отопление одного квадратного метра. Для современного дома важно учитывать и другие расходы — например, затраты на охлаждение воздуха в летний период.

Виды энергоэффективных домов

  • Энергоэффективные здания — дома, где расход энергии на отопление снижен за счет конструктивных решений и материалов.
  • Пассивные дома — потребляют не более 15 кВт·ч/м² в год.
  • Дома с ультранизким потреблением — тратят 16-35 кВт·ч/м².
  • Активные дома — сочетают современные технологии, систему "умный дом" и используют возобновляемые источники энергии.
  • Дома с нулевым или положительным энергобалансом — производят столько же или больше энергии, чем расходуют.

Любопытно, что привычное словосочетание "энергосберегающий дом" не совсем корректно: по-настоящему сохраняют энергию лишь здания с положительным балансом. Все остальные скорее оптимизируют расход.

Как появились стандарты

В 1990-е годы в немецком Дармштадте был создан Институт пассивного дома. Его специалисты разработали строгие стандарты: теплопотери не должны превышать 15-25 кВт·ч на квадратный метр в год. Для сравнения: у обычного кирпичного дома показатель может доходить до 200-300 кВт·ч.

Разумеется, достичь таких цифр лишь с помощью утепления невозможно. Пассивный дом требует продуманной архитектуры, особых окон и дверей, а также систем, работающих на возобновляемой энергии.

Пять ключевых принципов

  • Теплоизоляция — надежная оболочка дома защищает от холода зимой и жары летом.
  • Окна — должны быть энергоэффективными и правильно расположенными: на юге их больше, на севере минимум.
  • Вентиляция с рекуперацией — система возвращает часть тепла, уходящего с воздухом.
  • Герметичность — отсутствие сквозняков и минимизация утечки тепла через стены и стыки.
  • Отсутствие тепловых мостов — равномерное распределение температуры и защита конструкции от влаги.

Форма тоже имеет значение

Чтобы уменьшить теплопотери, архитекторы советуют строить дома максимально компактной формы. Лучший вариант — шар или куб: у таких зданий минимальное соотношение площади наружных стен к внутреннему объему.

Энергоэффективность в многоэтажках

Чаще всего подобные технологии применяют в частных домах, но сделать энергоэффективным можно и многоэтажное здание. Однако это имеет смысл только там, где жильцы оплачивают отопление по индивидуальным счетчикам. В противном случае выгоды жильцы просто не заметят.

Для достижения высокой энергоэффективности важно не только уменьшать теплопотери, но и использовать возобновляемые источники энергии: солнечные панели, тепловые насосы, ветрогенераторы. Эти решения постепенно становятся доступнее и в России.

Российские реалии

Многие эксперты считают, что полностью повторить немецкую модель пассивного дома в нашей стране сложно. Причины — суровый климат и высокая стоимость технологий. Однако применение отдельных энергосберегающих решений уже сегодня помогает существенно снизить расходы на отопление даже в регионах с холодными зимами.

Уточнения

Архитекту́ра (от старогреческого: ἀρχι-, "главный", и τέκτων, "создатель"), или зо́дчество - искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
