Дома, которые сами режут счета за тепло: сможет ли Россия повторить немецкий опыт

В последние годы все чаще можно услышать такие термины, как "пассивный", "нулевой" или "активный" дом. Речь идет о жилье, которое позволяет свести расходы на отопление и электричество к минимуму или вовсе к нулю. Но действительно ли возможно построить такой дом в российских условиях, или это лишь красивая теория и удачный маркетинг?
Строительство дома — лишь начало длинного пути. Основные затраты приходятся не на возведение, а на его дальнейшее содержание: отопление, электричество, ремонт.
Поэтому многие архитекторы предлагают задумываться об энергоэффективности на этапе проектирования. Чем грамотнее учтены нюансы, тем меньше будут счета за коммунальные услуги в будущем.
Критерием энергоэффективности обычно считают количество тепловой энергии, затрачиваемой на отопление одного квадратного метра. Для современного дома важно учитывать и другие расходы — например, затраты на охлаждение воздуха в летний период.
Любопытно, что привычное словосочетание "энергосберегающий дом" не совсем корректно: по-настоящему сохраняют энергию лишь здания с положительным балансом. Все остальные скорее оптимизируют расход.
В 1990-е годы в немецком Дармштадте был создан Институт пассивного дома. Его специалисты разработали строгие стандарты: теплопотери не должны превышать 15-25 кВт·ч на квадратный метр в год. Для сравнения: у обычного кирпичного дома показатель может доходить до 200-300 кВт·ч.
Разумеется, достичь таких цифр лишь с помощью утепления невозможно. Пассивный дом требует продуманной архитектуры, особых окон и дверей, а также систем, работающих на возобновляемой энергии.
Чтобы уменьшить теплопотери, архитекторы советуют строить дома максимально компактной формы. Лучший вариант — шар или куб: у таких зданий минимальное соотношение площади наружных стен к внутреннему объему.
Чаще всего подобные технологии применяют в частных домах, но сделать энергоэффективным можно и многоэтажное здание. Однако это имеет смысл только там, где жильцы оплачивают отопление по индивидуальным счетчикам. В противном случае выгоды жильцы просто не заметят.
Для достижения высокой энергоэффективности важно не только уменьшать теплопотери, но и использовать возобновляемые источники энергии: солнечные панели, тепловые насосы, ветрогенераторы. Эти решения постепенно становятся доступнее и в России.
Многие эксперты считают, что полностью повторить немецкую модель пассивного дома в нашей стране сложно. Причины — суровый климат и высокая стоимость технологий. Однако применение отдельных энергосберегающих решений уже сегодня помогает существенно снизить расходы на отопление даже в регионах с холодными зимами.
Уточнения
Архитекту́ра (от старогреческого: ἀρχι-, "главный", и τέκτων, "создатель"), или зо́дчество - искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.
