Покраска деревянного дома превращается в лотерею — выигрывает только правильный состав

4:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Древесина остаётся одним из самых красивых и тёплых материалов для строительства, но ухаживать за ней нужно грамотно. Неправильная покраска может не только испортить внешний вид дома, но и сократить срок службы фасада. Чтобы избежать ошибок, стоит заранее определиться с тем, какой эффект вы хотите получить, и подобрать подходящие составы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Покраска деревянного фасада

Эффект благородного "серебра"

Со временем незащищённая древесина сама начинает серебриться, особенно хвойная. Под действием солнца и влаги она твердеет и становится стойкой к грибку. Такой результат можно ускорить мыльными растворами, но гарантии нет: качество исходного леса играет решающую роль.

Поэтому тем, кто хочет добиться "старинного" эффекта без риска, лучше выбрать тонированные пропитки для дерева.

Натуральный облик

Прозрачные и полупрозрачные покрытия — лазури и лессирующие составы — помогают подчеркнуть естественную фактуру. Они обычно совмещают декоративный и защитный эффект, включая антисептики. Особенно удобны лазури на основе масел: они хорошо проникают в древесину и могут иметь разные оттенки.

Но бесцветные варианты для фасадов не рекомендуются — дерево всё равно потемнеет и будет выглядеть неравномерно.

Цветные фасады

Если хочется обновить дом и сделать его ярким, используют укрывные краски. Под ними текстура почти не видна, зато внешний вид получается свежим и однородным. Перед покраской необходима обработка грунтом и праймерами с антисептиками.

Масляные краски на олифе или алкидные эмали сегодня применяют реже — они долго сохнут, дают запах и требуют обновления каждые 3-5 лет.

Современные акриловые краски долговечнее и создают плотное покрытие, которое защищает от ультрафиолета и влаги. Они бывают "дышащими", что позволяет дереву не преть под слоем краски. Однако идеально гладкой поверхности можно добиться только при хорошем исходном материале.

Традиции Севера

Особый вариант — фалунская краска. Её родина — Скандинавия, где издавна красили дома в насыщенный красный цвет. Этот состав не требует подготовки поверхности и стойко держится на шероховатых досках. Зато перекрасить такие стены потом уже не получится.

Пропитки без краски

Некоторые владельцы домов ограничиваются только защитной пропиткой. Но практика показывает, что через несколько лет на светлых и бесцветных составах появляются пятна и разводы, особенно если потом пытаться нанести тонированную краску. Поэтому лучше сразу выбрать оттенок, чем рассчитывать на временный вариант.

Подготовка древесины

Перед нанесением любого покрытия дерево должно быть тщательно подготовлено. Важно:

Отшлифовать поверхность.

Обработать антисептиками.

Нанести грунтовку для наружных работ.

При необходимости зашпаклевать трещины и сучки.

Только после этого приступают к покраске.

Заводская окраска или покраска на месте

Фасадные доски всё чаще обрабатывают на заводе: сначала грунтовкой, потом краской. Это экономит время и силы. Но финишный слой обычно всё равно наносят после монтажа — так покрытие ложится ровнее.

Можно ли красить по старой краске

Теоретически можно, но только после полной подготовки: снятия старого слоя, шлифовки и антисептирования. Затем наносят шпаклёвку, грунт и лишь потом красят.

Чтобы покрасить деревянный дом снаружи и сохранить его красоту на долгие годы, важно не экономить на подготовке и использовать составы, созданные именно для древесины. Они должны защищать от влаги, солнца, грибка и при этом оставлять материал "дышащим".

Уточнения

Антисе́птики (от греч. άντί "против" + σηπτικός "гноистый") — противогнилостные средства, предназначенные для предотвращения процессов разложения на поверхности открытых ран, например в ранах, образующихся после больших операций или ушибов, или для задержания уже начавшихся изменений в крови.

