Покраска деревянного дома превращается в лотерею — выигрывает только правильный состав

Древесина остаётся одним из самых красивых и тёплых материалов для строительства, но ухаживать за ней нужно грамотно. Неправильная покраска может не только испортить внешний вид дома, но и сократить срок службы фасада. Чтобы избежать ошибок, стоит заранее определиться с тем, какой эффект вы хотите получить, и подобрать подходящие составы.
Со временем незащищённая древесина сама начинает серебриться, особенно хвойная. Под действием солнца и влаги она твердеет и становится стойкой к грибку. Такой результат можно ускорить мыльными растворами, но гарантии нет: качество исходного леса играет решающую роль.
Поэтому тем, кто хочет добиться "старинного" эффекта без риска, лучше выбрать тонированные пропитки для дерева.
Прозрачные и полупрозрачные покрытия — лазури и лессирующие составы — помогают подчеркнуть естественную фактуру. Они обычно совмещают декоративный и защитный эффект, включая антисептики. Особенно удобны лазури на основе масел: они хорошо проникают в древесину и могут иметь разные оттенки.
Но бесцветные варианты для фасадов не рекомендуются — дерево всё равно потемнеет и будет выглядеть неравномерно.
Если хочется обновить дом и сделать его ярким, используют укрывные краски. Под ними текстура почти не видна, зато внешний вид получается свежим и однородным. Перед покраской необходима обработка грунтом и праймерами с антисептиками.
Масляные краски на олифе или алкидные эмали сегодня применяют реже — они долго сохнут, дают запах и требуют обновления каждые 3-5 лет.
Современные акриловые краски долговечнее и создают плотное покрытие, которое защищает от ультрафиолета и влаги. Они бывают "дышащими", что позволяет дереву не преть под слоем краски. Однако идеально гладкой поверхности можно добиться только при хорошем исходном материале.
Особый вариант — фалунская краска. Её родина — Скандинавия, где издавна красили дома в насыщенный красный цвет. Этот состав не требует подготовки поверхности и стойко держится на шероховатых досках. Зато перекрасить такие стены потом уже не получится.
Некоторые владельцы домов ограничиваются только защитной пропиткой. Но практика показывает, что через несколько лет на светлых и бесцветных составах появляются пятна и разводы, особенно если потом пытаться нанести тонированную краску. Поэтому лучше сразу выбрать оттенок, чем рассчитывать на временный вариант.
Перед нанесением любого покрытия дерево должно быть тщательно подготовлено. Важно:
Только после этого приступают к покраске.
Фасадные доски всё чаще обрабатывают на заводе: сначала грунтовкой, потом краской. Это экономит время и силы. Но финишный слой обычно всё равно наносят после монтажа — так покрытие ложится ровнее.
Теоретически можно, но только после полной подготовки: снятия старого слоя, шлифовки и антисептирования. Затем наносят шпаклёвку, грунт и лишь потом красят.
Чтобы покрасить деревянный дом снаружи и сохранить его красоту на долгие годы, важно не экономить на подготовке и использовать составы, созданные именно для древесины. Они должны защищать от влаги, солнца, грибка и при этом оставлять материал "дышащим".
Уточнения
Антисе́птики (от греч. άντί "против" + σηπτικός "гноистый") — противогнилостные средства, предназначенные для предотвращения процессов разложения на поверхности открытых ран, например в ранах, образующихся после больших операций или ушибов, или для задержания уже начавшихся изменений в крови.
В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.