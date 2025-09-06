Секрет раскрыт: почему водонепроницаемость вашего смартфона — это миф

Даже если производитель заявляет о водонепроницаемости смартфона, это не гарантирует полную защиту от жидкостей. Как поясняет мастер по ремонту техники Михаил Демидов, со временем герметичность любого устройства может снижаться, особенно после падений или ремонтов.
Современные смартфоны используют систему прорезиненных уплотнителей в стыках корпуса, кнопках и разъемах. Хотя эта технология эффективна, ее свойства постепенно ухудшаются под воздействием времени, температурных перепадов и механических воздействий, цитирует эксперта Газета.Ru.
Важно: Даже сертификация IP68 (погружение на 1.5 метра на 30 минут) не является бессрочной гарантией. Производители тестируют новые устройства, но со временем защитные свойства неизбежно снижаются.
При повреждении жидкостью важно сразу обратиться в сервисный центр — профессиональная чистка может предотвратить коррозию и сохранить работоспособность устройства. Помните: ремонт после попадания воды обычно не покрывается гарантией, поэтому профилактика и осторожность остаются лучшей стратегией.
Уточнения
Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой.
