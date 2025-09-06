Секрет раскрыт: почему водонепроницаемость вашего смартфона — это миф

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Даже если производитель заявляет о водонепроницаемости смартфона, это не гарантирует полную защиту от жидкостей. Как поясняет мастер по ремонту техники Михаил Демидов, со временем герметичность любого устройства может снижаться, особенно после падений или ремонтов.

Смартфон в воде
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Смартфон в воде

Как работает защита смартфонов от влаги

Современные смартфоны используют систему прорезиненных уплотнителей в стыках корпуса, кнопках и разъемах. Хотя эта технология эффективна, ее свойства постепенно ухудшаются под воздействием времени, температурных перепадов и механических воздействий, цитирует эксперта Газета.Ru.

Риски, о которых важно знать

  • Герметичность снижается после любого ремонта или замены компонентов.
  • Падения и удары могут нарушить целостность уплотнителей.
  • Даже сильный дождь или пролитый напиток могут причинить вред.
  • Песок и пыль способны повредить защитные элементы.

Практические рекомендации

  1. Используйте специальные водозащитные чехлы для плавания и активного отдыха.
  2. Установите заглушки на разъемы для защиты от влаги и песка.
  3. Избегайте преднамеренного погружения смартфона в воду.
  4. После контакта с жидкостью сразу протрите устройство сухой тканью.
  5. Не заряжайте мокрый телефон до полного высыхания.

Важно: Даже сертификация IP68 (погружение на 1.5 метра на 30 минут) не является бессрочной гарантией. Производители тестируют новые устройства, но со временем защитные свойства неизбежно снижаются.

При повреждении жидкостью важно сразу обратиться в сервисный центр — профессиональная чистка может предотвратить коррозию и сохранить работоспособность устройства. Помните: ремонт после попадания воды обычно не покрывается гарантией, поэтому профилактика и осторожность остаются лучшей стратегией.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой.

