Смета сжимается вдвое — интерьер начинает диктовать свои правила: эти решения спасут проект

Когда заказчик просит урезать смету вдвое, дизайнеру приходится искать компромиссы между стилем, функциональностью и качеством. В таких ситуациях важен здравый подход: где можно сэкономить без потери результата, а где экономия обернётся проблемами.

Пересмотр стиля

Один из самых очевидных способов сократить расходы — отказаться от изначально выбранного стиля. Классика и минимализм считаются самыми дорогими направлениями: они требуют дорогих материалов, сложных деталей и высокой точности исполнения. Если перейти к более демократичным решениям, бюджет уменьшится почти вдвое.

"Можно уйти от планируемого стиля, если бюджет опустел. Лучше сделать интерьер попроще, чем, например, поставить в классику мебель из МДФ", — сказала архитектор Ольга Рувимская.

Отказ от "фишек"

"Не стоит говорить о классике, если интерьер необходимо удешевить. Был камин настоящий — нарисовали на стене, заменили натуральный камень и мозаику, упростили декор, ищем альтернативные мебельные марки", — отметила архитектор Юлия Лемон.

Иногда достаточно убрать самые дорогие элементы. Вместо стеклянного дизайнерского кресла выбрать обычное, сауну заменить душевой, джакузи — акриловой ванной. Такой шаг позволяет сохранить стиль, но снизить расходы.

"Чтобы сократить смету, мы убираем фишечки. Хотели сауну? — Будет душ. Хотели джакузи? Вот обычная акриловая ванна", — пояснила дизайнер Ульяна Скапцова.

Перенос сроков

Бывает, что лучший выход — вовсе не начинать стройку. Если денег хватает лишь на половину проекта, велика вероятность заморозки. Это обернётся потерей бригады и дополнительными расходами. Дизайнеры нередко советуют подождать и накопить средства, чтобы довести дело до конца без компромиссов.

Повторная комплектация

Когда бюджет резко меняется, логично заново подобрать мебель и материалы. Опытный дизайнер знает, где найти достойные аналоги и как сохранить задумку. Самостоятельные поиски обычно оборачиваются потерей времени и денег.

Экономия на черновом этапе

Если деньги закончились ещё до чистовой отделки, придётся менять подход.

Что реально сократить:

подготовку стен (обои вместо покраски);

темп работ — сделать черновые сразу, а чистовые выполнять постепенно, по комнатам;

двери — отказаться от массива и сложных механизмов в пользу бюджетных брендов.

"Есть часть сметы, которую сильно сократить будет сложно — это черновые работы", — отметила архитектор Ольга Погорелова.

Материалы и аналоги

Экономить на мастерах не стоит — ошибки непрофессионалов обойдутся дороже. Зато можно пересмотреть выбор материалов. Дорогой паркет заменить инженерной доской, итальянскую плитку — российскими аналогами. Особенно разумно так поступать с "фоновыми" покрытиями.

Кухня и ванная: особый случай

Кухня и санузел — самые затратные зоны. Здесь важно решить, что критичнее: фасады или фурнитура.

Уменьшить расходы помогут такие приёмы:

отказ от сложных механизмов в мебели;

замена встроенной техники на отдельностоящую;

сокращение числа шкафов (например, убрать антресоли);

выбор техники среднего сегмента.

"При проектировании кухонь первое правило экономии — поменять тип открывания. Убрать сложные механизмы", — пояснила дизайнер мебели Анастасия Смирнова.

В ванной тоже есть варианты: использовать дорогую плитку только на видных местах, а остальное заменить более доступными вариантами.

"Техника не обязательно должна быть с громким, сильно разрекламированным именем. Есть много решений хорошего качества в среднем сегменте", — считает дизайнер интерьера Ольга Андрющенко.

Светильники и декор

Экономия на электрике опасна: проводка и оборудование должны быть надёжными. А вот с декоративным освещением можно найти компромисс — распродажи и стоковые магазины помогают приобрести качественные вещи дешевле.

Покупать подделки дизайнерских светильников рискованно: они могут стать причиной короткого замыкания и пожара. Всё чаще специалисты подчёркивают: профессионально искать аналоги, а не предлагать копии.

Уточнения

