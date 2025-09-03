Льготная ставка не спасает: жильё становится недосягаемым в Свердловской области

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:56
Недвижимость

Семейная ипотека со ставкой 6% задумывалась как помощь для семей с детьми. Но на деле программа стала недоступной почти для половины регионов России.

рынок недвижимости
Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области by Главное управление строительства Тюменской области, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
рынок недвижимости

Где программа не спасает

Жители Свердловской и Тюменской областей, Ростовской и Амурской областей, Приморского края, республик Северного Кавказа, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской областей не могут полноценно воспользоваться льготами. Здесь цены на жильё растут быстрее доходов, и даже господдержка не закрывает разрыв.

Как сообщает tagilcity.ru, квадратный метр в Свердловской области стоит 106,7 тыс. рублей, при средней зарплате в 94 тыс. рублей. Для многих семей покупка квартиры по программе остаётся недостижимой.

Почему так происходит

Анализ "Известий" выявил несколько причин:

  • регионы с чрезмерно высокими ценами на жильё;
  • развитые территории с дисбалансом цен и доходов (пример — Свердловская область);
  • субъекты с низкими зарплатами.

В то же время на Чукотке и в ЯНАО ипотека доступнее: высокая зарплата компенсирует стоимость жилья. В Иркутской области и Забайкалье баланс цен и доходов также сохраняется.

Что предлагают эксперты

По мнению специалистов, программу необходимо корректировать. В частности, стоит увеличить лимиты кредита в регионах с дорогим жильём. Сейчас 12 млн рублей доступны лишь в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти. Для остальных регионов — только 6 млн.

Семейная ипотека действует до 2030 года и распространяется на покупку нового жилья и квартир на вторичном рынке. Цель программы — поддержка многодетных семей и стимулирование рождаемости.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. 

Рынок недвижимости — совокупность участников (покупатель, продавец, собственник, девелопер, брокер, агент, риелтор, управляющий недвижимостью, государственные регулирующие органы и т. д.) и сделок (покупка, продажа, аренда и т. д.), совершаемых между ними на рынке.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
