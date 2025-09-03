Жалюзи сами защищаются от пыли: секретная процедура избавляет от грязи без демонтажа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Недвижимость

Жалюзи — один из самых удобных способов защитить дом от яркого солнца и посторонних глаз. Но у этого помощника есть обратная сторона: со временем на пластинах оседает пыль, на кухне появляется ещё и жирный налёт. Чистка жалюзи кажется настоящим испытанием, особенно если они висят давно и ни разу не мылись. На самом деле, есть простые методы, которые позволяют справиться с задачей без изнурительных усилий.

Очистка жалюзи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Очистка жалюзи

Почему важно регулярно чистить жалюзи

Даже если кажется, что на них нет грязи, со временем пыль и микрочастицы всё равно оседают на поверхности. На кухне ситуация осложняется жировыми испарениями, в спальне — пылью и частичками текстиля. Грязные жалюзи не только портят вид окна, но и влияют на качество воздуха: при открытии створок частицы поднимаются в воздух и попадают в лёгкие.

Регулярная чистка раз в 1-2 месяца позволяет сохранить жалюзи аккуратными и продлить срок их службы.

Способ № 1: очистка после демонтажа

Если жалюзи сильно загрязнены, лучше снять их и вымыть основательно.

  1. Разложите жалюзи в ванне или на широкой поверхности.
  2. Приготовьте раствор из тёплой воды и мягкого моющего средства (подойдут гели для мытья посуды или спреи для стёкол).
  3. Губкой аккуратно протрите каждую пластину.
  4. Избегайте агрессивных химикатов, абразивных порошков и жёстких щёток — они царапают покрытие.
  5. После мытья промойте чистой водой и насухо вытрите мягкой тканью.

Способ № 2: уборка без снятия жалюзи

Если нет времени на демонтаж, жалюзи можно вычистить прямо на окне. Этот метод особенно удобен для регулярного ухода.

  1. Наденьте резиновые перчатки, а сверху — хлопчатобумажные хозяйственные.
  2. Смешайте в тазике воду, антистатик и немного чистящего средства.
  3. Смочите руки в растворе и проведите по каждой планке пальцами.
  4. Альтернативный вариант — использовать мягкую тряпку или специальную щётку для жалюзи.

Такой способ позволяет убрать пыль и лёгкие загрязнения, а антистатик предотвратит быстрое оседание новой грязи.

Важные правила при мытье

  • Не допускайте попадания воды в монтажный профиль: влага может повредить крепления.
  • Не тяните и не нажимайте слишком сильно: ламели легко деформируются.
  • Мойте жалюзи в разложенном виде: так грязь не будет скапливаться между пластинами.

Особый уход за деревянными жалюзи

Деревянные жалюзи требуют ещё более бережного отношения. Здесь категорически запрещены агрессивные средства, кислоты и чрезмерное увлажнение.

  • Используйте только мягкую ткань, слегка смоченную в мыльной воде.
  • Сразу протирайте насухо, чтобы не допустить разбухания древесины.
  • При желании нанесите специальное полирующее средство: оно не только придаст блеск, но и создаст пылеотталкивающий слой.

При таком подходе жалюзи будут служить дольше, выглядеть ухоженно и меньше собирать пыль.

Уточнения

Жалюзи́ - светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или горизонтальных пластин, так называемых ламелей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
