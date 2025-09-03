Жалюзи сами защищаются от пыли: секретная процедура избавляет от грязи без демонтажа

Жалюзи — один из самых удобных способов защитить дом от яркого солнца и посторонних глаз. Но у этого помощника есть обратная сторона: со временем на пластинах оседает пыль, на кухне появляется ещё и жирный налёт. Чистка жалюзи кажется настоящим испытанием, особенно если они висят давно и ни разу не мылись. На самом деле, есть простые методы, которые позволяют справиться с задачей без изнурительных усилий.
Даже если кажется, что на них нет грязи, со временем пыль и микрочастицы всё равно оседают на поверхности. На кухне ситуация осложняется жировыми испарениями, в спальне — пылью и частичками текстиля. Грязные жалюзи не только портят вид окна, но и влияют на качество воздуха: при открытии створок частицы поднимаются в воздух и попадают в лёгкие.
Регулярная чистка раз в 1-2 месяца позволяет сохранить жалюзи аккуратными и продлить срок их службы.
Если жалюзи сильно загрязнены, лучше снять их и вымыть основательно.
Если нет времени на демонтаж, жалюзи можно вычистить прямо на окне. Этот метод особенно удобен для регулярного ухода.
Такой способ позволяет убрать пыль и лёгкие загрязнения, а антистатик предотвратит быстрое оседание новой грязи.
Деревянные жалюзи требуют ещё более бережного отношения. Здесь категорически запрещены агрессивные средства, кислоты и чрезмерное увлажнение.
При таком подходе жалюзи будут служить дольше, выглядеть ухоженно и меньше собирать пыль.
Уточнения
Жалюзи́ - светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или горизонтальных пластин, так называемых ламелей.
