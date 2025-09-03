Жалюзи сами защищаются от пыли: секретная процедура избавляет от грязи без демонтажа

Жалюзи — один из самых удобных способов защитить дом от яркого солнца и посторонних глаз. Но у этого помощника есть обратная сторона: со временем на пластинах оседает пыль, на кухне появляется ещё и жирный налёт. Чистка жалюзи кажется настоящим испытанием, особенно если они висят давно и ни разу не мылись. На самом деле, есть простые методы, которые позволяют справиться с задачей без изнурительных усилий.

Почему важно регулярно чистить жалюзи

Даже если кажется, что на них нет грязи, со временем пыль и микрочастицы всё равно оседают на поверхности. На кухне ситуация осложняется жировыми испарениями, в спальне — пылью и частичками текстиля. Грязные жалюзи не только портят вид окна, но и влияют на качество воздуха: при открытии створок частицы поднимаются в воздух и попадают в лёгкие.

Регулярная чистка раз в 1-2 месяца позволяет сохранить жалюзи аккуратными и продлить срок их службы.

Способ № 1: очистка после демонтажа

Если жалюзи сильно загрязнены, лучше снять их и вымыть основательно.

Разложите жалюзи в ванне или на широкой поверхности. Приготовьте раствор из тёплой воды и мягкого моющего средства (подойдут гели для мытья посуды или спреи для стёкол). Губкой аккуратно протрите каждую пластину. Избегайте агрессивных химикатов, абразивных порошков и жёстких щёток — они царапают покрытие. После мытья промойте чистой водой и насухо вытрите мягкой тканью.

Способ № 2: уборка без снятия жалюзи

Если нет времени на демонтаж, жалюзи можно вычистить прямо на окне. Этот метод особенно удобен для регулярного ухода.

Наденьте резиновые перчатки, а сверху — хлопчатобумажные хозяйственные. Смешайте в тазике воду, антистатик и немного чистящего средства. Смочите руки в растворе и проведите по каждой планке пальцами. Альтернативный вариант — использовать мягкую тряпку или специальную щётку для жалюзи.

Такой способ позволяет убрать пыль и лёгкие загрязнения, а антистатик предотвратит быстрое оседание новой грязи.

Важные правила при мытье

Не допускайте попадания воды в монтажный профиль: влага может повредить крепления.

влага может повредить крепления. Не тяните и не нажимайте слишком сильно: ламели легко деформируются.

ламели легко деформируются. Мойте жалюзи в разложенном виде: так грязь не будет скапливаться между пластинами.

Особый уход за деревянными жалюзи

Деревянные жалюзи требуют ещё более бережного отношения. Здесь категорически запрещены агрессивные средства, кислоты и чрезмерное увлажнение.

Используйте только мягкую ткань, слегка смоченную в мыльной воде.

Сразу протирайте насухо, чтобы не допустить разбухания древесины.

При желании нанесите специальное полирующее средство: оно не только придаст блеск, но и создаст пылеотталкивающий слой.

При таком подходе жалюзи будут служить дольше, выглядеть ухоженно и меньше собирать пыль.

