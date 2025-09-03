Жирный кошмар на кухне: простой паровой лайфхак очистит даже застарелые загрязнения

Кухонная вытяжка — главный помощник в борьбе с запахами и жиром. Но именно она чаще всего остаётся без должного внимания. Постепенно фильтры и корпус обрастают липким налётом, мотор работает хуже, а воздух на кухне становится тяжёлым. Многие хозяйки полагаются на агрессивные чистящие средства: уксус, отбеливатель, химию с резким запахом. Но есть метод, который работает мягко, безопасно и практически без усилий.
Фильтры задерживают мельчайшие капли масла и продукты горения. Если не чистить вытяжку хотя бы раз в месяц, она превращается в настоящий "жироуловитель". Налёт не только портит вид, но и снижает эффективность работы: мотор перегревается, фильтры перестают пропускать воздух, а на кухне дольше держится запах еды.
Секрет в простом сочетании — лимон + пищевая сода + горячая вода. Вместе они создают насыщенный пар, который растворяет жир и мягко осаждает его, не требуя от вас скребков и сильного трения. Метод быстро стал популярным в соцсетях: люди пишут, что вытяжка снова блестит без лишней возни.
Пищевая сода универсальна. Ею легко чистить плиту, духовку, решётки гриля. В сочетании с уксусом она устраняет даже старый налёт, возвращая технике свежий вид.
Уточнения
Вытяжка — кухонное устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей.
