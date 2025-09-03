Жирный кошмар на кухне: простой паровой лайфхак очистит даже застарелые загрязнения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:44
Недвижимость

Кухонная вытяжка — главный помощник в борьбе с запахами и жиром. Но именно она чаще всего остаётся без должного внимания. Постепенно фильтры и корпус обрастают липким налётом, мотор работает хуже, а воздух на кухне становится тяжёлым. Многие хозяйки полагаются на агрессивные чистящие средства: уксус, отбеливатель, химию с резким запахом. Но есть метод, который работает мягко, безопасно и практически без усилий.

Чистка кухонной вытяжки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чистка кухонной вытяжки

Вытяжка — незаметный сборщик жира

Фильтры задерживают мельчайшие капли масла и продукты горения. Если не чистить вытяжку хотя бы раз в месяц, она превращается в настоящий "жироуловитель". Налёт не только портит вид, но и снижает эффективность работы: мотор перегревается, фильтры перестают пропускать воздух, а на кухне дольше держится запах еды.

Экологичный метод, который работает сам

Секрет в простом сочетании — лимон + пищевая сода + горячая вода. Вместе они создают насыщенный пар, который растворяет жир и мягко осаждает его, не требуя от вас скребков и сильного трения. Метод быстро стал популярным в соцсетях: люди пишут, что вытяжка снова блестит без лишней возни.

Как провести чистку пошагово

  • Возьмите большую кастрюлю и налейте воду.
  • Добавьте несколько ложек соды и немного лимонного сока.
  • Доведите смесь до кипения, чтобы появился густой очищающий пар.
  • Снимите фильтры с вытяжки, подложите под них поддон (для стекающего конденсата).
  • Включите вытяжку на максимум и оставьте работать около часа.
  • После процедуры протрите поверхность мягкой тканью — жир уйдёт без усилий.

Важные нюансы

  • Не заменяет полностью ручную уборку: после паровой обработки всё же нужно протереть остатки.
  • Лимон можно заменить: если нет цитрусов, используйте белый уксус — он работает аналогично.
  • Частота чистки: оптимально — раз в месяц, а если вы часто жарите, то чаще.
  • Фильтры лучше замачивать: для металлических вставок эффективнее горячая мыльная или уксусная вода.

Почему это лучше химии

  • Экономия: сода и лимон стоят копейки.
  • Безопасность: никакого резкого запаха и токсичных испарений.
  • Экология: не загрязняете окружающую среду бытовой химией.

Бонус: где ещё поможет сода

Пищевая сода универсальна. Ею легко чистить плиту, духовку, решётки гриля. В сочетании с уксусом она устраняет даже старый налёт, возвращая технике свежий вид.

Уточнения

Вытяжка — кухонное устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
