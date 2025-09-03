Государственная земля дешевле квартиры: как попасть на аукцион, где цены падают в разы

Купить землю у государства можно проще, чем кажется. Но важно знать нюансы — не каждый участок доступен для продажи, а цена зависит от способа оформления.

Кто может стать владельцем

Участвовать в торгах или купить участок напрямую может любой гражданин России. Даже иностранцам это разрешено, но с ограничениями: им запрещено владеть землёй в приграничных районах и сельхозугодьями — только аренда.

Какие участки доступны

На аукционах чаще всего продают землю для:

индивидуального жилищного строительства (ИЖС);

личного подсобного хозяйства;

садоводства;

сельхозпроизводства и пчеловодства;

использования лесов.

Такую землю можно использовать только по назначению. Построить дом на участке для фермы или разбить огород на промзоне не получится.

Что купить нельзя

Земли, изъятые из оборота, не продаются вовсе. Это территории заповедников, военные объекты, зоны атомной энергетики. Есть и земли с ограниченным оборотом: лесной фонд, особо охраняемые территории, водные объекты, участки под дорогами или гидросооружениями.

Как формируется цена

Цена зависит от способа покупки:

без торгов — участок продаётся по кадастровой стоимости (от 3% до 100%).

на аукционе — цена зависит от спроса. Если участников мало, можно купить участок дёшево, если много — цена вырастет выше рыночной.

Иногда рыночная стоимость земли в регионе оказывается в два-три раза ниже кадастровой, что даёт шанс на выгодную покупку.

Для чего покупают землю

Частные лица берут участки под дом, сад или ферму. Бизнес — для строительства жилых комплексов, гостиниц, коттеджных посёлков. В таких случаях продавцом часто выступает "Дом.РФ".

Главное правило

Прежде чем участвовать в торгах, проверьте назначение земли, ограничения и актуальную стоимость. Это поможет избежать ошибок и лишних затрат.

