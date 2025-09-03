Государственная земля дешевле квартиры: как попасть на аукцион, где цены падают в разы

Купить землю у государства можно проще, чем кажется. Но важно знать нюансы — не каждый участок доступен для продажи, а цена зависит от способа оформления.
Участвовать в торгах или купить участок напрямую может любой гражданин России. Даже иностранцам это разрешено, но с ограничениями: им запрещено владеть землёй в приграничных районах и сельхозугодьями — только аренда.
На аукционах чаще всего продают землю для:
Такую землю можно использовать только по назначению. Построить дом на участке для фермы или разбить огород на промзоне не получится.
Земли, изъятые из оборота, не продаются вовсе. Это территории заповедников, военные объекты, зоны атомной энергетики. Есть и земли с ограниченным оборотом: лесной фонд, особо охраняемые территории, водные объекты, участки под дорогами или гидросооружениями.
Цена зависит от способа покупки:
Иногда рыночная стоимость земли в регионе оказывается в два-три раза ниже кадастровой, что даёт шанс на выгодную покупку.
Частные лица берут участки под дом, сад или ферму. Бизнес — для строительства жилых комплексов, гостиниц, коттеджных посёлков. В таких случаях продавцом часто выступает "Дом.РФ".
Прежде чем участвовать в торгах, проверьте назначение земли, ограничения и актуальную стоимость. Это поможет избежать ошибок и лишних затрат.
Уточнения
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
Госдума готовит удар по пальмовому маслу. Что изменит привычный вкус многих продуктов?