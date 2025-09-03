Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
70% спят так, но зря: эта любимая поза во сне крадёт вашу молодость
Последней каплей стал арест: почему Ефремов развёлся с женой после 23 лет брака
Инспектор останавливает без причины: закон разрешает, но есть нюанс
Кошка или собака? Ответ зависит не от вас, а от квадратных метров
Полярные волки покоряют юг: стая из Приамурья отправилась к Чёрному морю
600 000 баррелей получили зелёный свет: Сирия возобновила экспорт нефти
Майорка и Ибица задыхаются — отели превращают в приюты для мигрантов: реакция жителей и властей
Стальная свадьба: вдова Юдашкина поздравила дочку с 11-летней годовщиной брака
Двухголовая жаба стала ключом к пониманию того, как люди переживали климатические катастрофы

Государственная земля дешевле квартиры: как попасть на аукцион, где цены падают в разы

2:08
Недвижимость

Купить землю у государства можно проще, чем кажется. Но важно знать нюансы — не каждый участок доступен для продажи, а цена зависит от способа оформления.

Земельный участок
Фото: commons.wikimedia.org by Veracious Rey at en.wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Земельный участок

Кто может стать владельцем

Участвовать в торгах или купить участок напрямую может любой гражданин России. Даже иностранцам это разрешено, но с ограничениями: им запрещено владеть землёй в приграничных районах и сельхозугодьями — только аренда.

Какие участки доступны

На аукционах чаще всего продают землю для:

  • индивидуального жилищного строительства (ИЖС);
  • личного подсобного хозяйства;
  • садоводства;
  • сельхозпроизводства и пчеловодства;
  • использования лесов.

Такую землю можно использовать только по назначению. Построить дом на участке для фермы или разбить огород на промзоне не получится.

Что купить нельзя

Земли, изъятые из оборота, не продаются вовсе. Это территории заповедников, военные объекты, зоны атомной энергетики. Есть и земли с ограниченным оборотом: лесной фонд, особо охраняемые территории, водные объекты, участки под дорогами или гидросооружениями.

Как формируется цена

Цена зависит от способа покупки:

  • без торгов — участок продаётся по кадастровой стоимости (от 3% до 100%).
  • на аукционе — цена зависит от спроса. Если участников мало, можно купить участок дёшево, если много — цена вырастет выше рыночной.

Иногда рыночная стоимость земли в регионе оказывается в два-три раза ниже кадастровой, что даёт шанс на выгодную покупку.

Для чего покупают землю

Частные лица берут участки под дом, сад или ферму. Бизнес — для строительства жилых комплексов, гостиниц, коттеджных посёлков. В таких случаях продавцом часто выступает "Дом.РФ".

Главное правило

Прежде чем участвовать в торгах, проверьте назначение земли, ограничения и актуальную стоимость. Это поможет избежать ошибок и лишних затрат.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Популярное
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов

Госдума готовит удар по пальмовому маслу. Что изменит привычный вкус многих продуктов?

Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Последние материалы
Кокосовое молоко называют суперфудом, но правда о нём может сильно удивить поклонников ЗОЖ
Эти тренировки помогают сбросить сотни калорий, хотя выглядят как обычное развлечение
Гель-лак уходит в прошлое: блеск остаётся, химия исчезает
Рынок труда под влиянием нейросетей: этим профессиям грозит вымирание
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой
Энергетическая ловушка: почему поставки газа на Украину внезапно остановились
Государственная земля дешевле квартиры: как попасть на аукцион, где цены падают в разы
Дмитрий Дибров: готов пойти в новый брак, если на то будет воля Божья
Вино льётся рекой, небо в шарах: почему осень здесь самая магическая
Навигатор не подведёт: когда доверять смартфону выгоднее, чем панели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.