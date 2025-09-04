Телефон попал под дождь? Первые минуты решают, спасёте вы его или потеряете навсегда

Сильный ливень может застать врасплох где угодно: на улице, в транспорте или по пути домой. В такие моменты чаще всего страдают не только мы, но и техника — смартфоны, которые многие носят в кармане или сумке. Если телефон намок, действовать нужно без паники, но очень быстро. От первых шагов зависит, будет ли он работать дальше или отправится в сервис.
Положите смартфон на подоконник или в хорошо проветриваемую комнату. Можно поставить рядом вентилятор. Обычно на полное высыхание уходит 24-48 часов.
Эти пакетики часто кладут в коробки с обувью или техникой. Положите телефон в контейнер или пакет с ними — они эффективно вытягивают влагу. Это куда безопаснее, чем популярный "народный метод" с рисом: крупа действительно впитывает воду, но оставляет пыль и мелкие частицы внутри корпуса. К слову, Apple прямо предупреждает, что сушить устройства в рисе нельзя.
Если после двух суток просушки телефон всё равно не включается — несите его к специалистам. Даже если устройство заработало, стоит проверить работу динамика, сенсора, зарядного порта и камеры. Иногда влага повреждает отдельные элементы, и поломка проявляется не сразу.
Уточнения
