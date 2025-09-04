Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Телефон попал под дождь? Первые минуты решают, спасёте вы его или потеряете навсегда

Сильный ливень может застать врасплох где угодно: на улице, в транспорте или по пути домой. В такие моменты чаще всего страдают не только мы, но и техника — смартфоны, которые многие носят в кармане или сумке. Если телефон намок, действовать нужно без паники, но очень быстро. От первых шагов зависит, будет ли он работать дальше или отправится в сервис.

Намокший смартфон под дождём
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Намокший смартфон под дождём

Первые действия сразу после намокания

  1. Достаньте телефон из мокрой одежды или сумки: чем меньше времени он проведёт во влажной среде, тем лучше.
  2. Выключите смартфон: даже если экран работает и кажется, что всё в порядке, питание нужно отключить полностью. Это снизит риск короткого замыкания.
  3. Снимите все съёмные элементы: чехол, защитное стекло, SIM-карту, карту памяти, а в старых моделях — аккумулятор.
  4. Аккуратно вытрите корпус: используйте мягкую ткань или бумажное полотенце. Главное — не трясти и не дуть в отверстия: так вода может уйти глубже.
  5. Не включайте и не ставьте на зарядку: даже если телефон выглядит сухим, внутренняя влага может повредить микросхемы.

Безопасные способы сушки

Тёплое и сухое место

Положите смартфон на подоконник или в хорошо проветриваемую комнату. Можно поставить рядом вентилятор. Обычно на полное высыхание уходит 24-48 часов.

Силикагель

Эти пакетики часто кладут в коробки с обувью или техникой. Положите телефон в контейнер или пакет с ними — они эффективно вытягивают влагу. Это куда безопаснее, чем популярный "народный метод" с рисом: крупа действительно впитывает воду, но оставляет пыль и мелкие частицы внутри корпуса. К слову, Apple прямо предупреждает, что сушить устройства в рисе нельзя.

Чего делать нельзя

  • Не сушите феном: горячий поток воздуха может повредить микросхемы и дисплей.
  • Не кладите смартфон в микроволновку или духовку — это приведёт к поломке.
  • Не трясите телефон и не нажимайте на кнопки: влагу можно загнать глубже.
  • Не пытайтесь включать раньше времени: лучше подождать сутки и убедиться, что внутри не осталось влаги.

Когда обращаться в сервис

Если после двух суток просушки телефон всё равно не включается — несите его к специалистам. Даже если устройство заработало, стоит проверить работу динамика, сенсора, зарядного порта и камеры. Иногда влага повреждает отдельные элементы, и поломка проявляется не сразу.

